Сегодня ночью американо-франко-британские силы нанесли удары по объектам в Сирии. По предварительным данным, их целями стали научный центр в Дамаске, база республиканской гвардии и исследовательский центр Джамрая севернее Дамаска, военный склад в Масьяфе (запад провинции Хама), научный центр у ливанской границы в Хомсе, военный склад неподалеку от базы ПВО западнее г. Хомс и некоторые другие объекты.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия угрожает существованию США

По заявлению Пентагона, данный удар должен не только дать сирийскому руководству понять, что применение химического оружия недопустимо, но и разрушить инфраструктуру, необходимую для создания химического оружия, на восстановление которой потребуется длительное время. Конечно, это пропагандистское обоснование не имеет никакого отношения к реальным задачам ночной атаки на Сирию. Как и год назад, Вашингтону надо было продемонстрировать, что «пацан сказал — пацан сделал». То, что повод целиком и полностью сфальсифицирован — никого не волнует. И это, кстати, нам урок на будущее — нас должно волновать только собственное (народа) мнение и его оценка происходящего.

Pixabay.com Трамп и глобус

Как на атаку сил американской коалиции отреагировали сирийцы — мы видим сейчас на улицах Дамаска — люди танцуют, поют, играет громкая музыка, машины гудят клаксонами — народ празднует победу. В результате атаки рейтинг Башара Асада резко возрос. Химическое оружие не уничтожено, потому что его и не было — все вывезли. То есть сами сирийцы расценивают произошедшее — как свою победу. Но если так думают они, люди, живущие прямо на линии фронта, то можем ли мы думать иначе? Это, во-первых.

Во-вторых, что касается реальной обстановки на фронтах, то налет сил НАТО нисколько не повлиял на боеспособность сирийской армии. Операции против боевиков продолжаются. Сегодня исламисты ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли очередной рейд из пустынных районов провинции Хомс в район Аль-Сухны, взяв несколько блок постов в районе Аль-Карьятена (крестик на карте) и угрожая трассе Аль-Сухна-Деер-эз-Зор в районе Аль-Сухны. Однако сирийская армия, перегруппировавшись, контратаковала исламистов совместно с Хезболлой и Лива Фатимиюн, уничтожив в районе Аль-Сухны крупную группу боевиков.

Кроме того, в Сирии активизируется партизанское движение. Так, военизированное формирование, известное под названием «Народное сопротивление Восточной Сирии» и действующее в провинции Ракка, заявило об атаке базы армии США в этом районе. Группа, ведущая борьбу с проамериканскими силами на восточном берегу Евфрата, распространила видеозапись, на которой, как утверждается, снят обстрел базы американских военных в районе города Айн-Исса.

Abkhazian Network News Agency Сирийские военные

То есть в самой Сирии атака США и их союзников нисколько не сказалась ни на боевом духе народа, ни на боеготовности сирийской армии.

Что касается реакции Москвы, то президент России Владимир Путин сегодня утром прокомментировал нападение США, Британии и Франции на объекты в Сирии. По словам российского лидера, удар США по Сирии — это акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом:

«Американские власти воспользовались инсценировкой применения химоружия и цинично, без санкции ООН стали бомбить страну, которая находится на передовой в борьбе с терроризмом. Удар США по Сирии — это акт агрессии против суверенного государства. Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом.

Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом. Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений.

Mstyslav Chernov Сирийские беженцы

История расставит всё по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией. Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников».

Представители российского Генштаба также прокомментировали нападение сил американской коалиции. Так, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России, генерал-полковник Сергей Рудской в оперативном центре Минобороны провёл сегодня брифинг по ситуации в Сирии. По его словам, в ночь на субботу, 14 апреля, коалиция под командованием США нанесла удары по территории Сирийской Арабской Республики.

В российском военном ведомстве заявили, что всего по САР было выпущено более 100 ракет, но ни одна из них не входила в зону ответственности подразделений ВС России. ПВО Сирии перехватили 71 крылатую ракету из 103. ПВО САР отработало на «удовлетворительно». Хорошо показали себя «Панцири» и «другие» средства, разумеется, под управлением военнослужащих САР.

Mil.ru Перехват ракеты средствами ПВО

Какие выводы следуют из происходящего?

Во-первых, поставленных военных целей воздушный удар сил американской коалиции в Сирии не достиг — 71 крылатая ракета из 103 была перехвачена. Поэтому Трамп и Ко могут праздновать только пропагандистский эффект от впустую разорвавшихся или сбитых ракет.

Во-вторых, налицо существование между Москвой и Вашингтоном каналов, по которым идет согласование самых острых моментов. Выпущено 100−120 ракет, и по первым оценкам, нет ни одного убитого человека, ни одного уничтоженного самолета или танка. Как такое может быть? Случайность? — Не думаю. У российского и сирийского руководства было два-три дня, в ходе которых они могли спокойно вывести и рассредоточить людей и технику из районов вероятного поражения.

Myfuture.com Сглаживание острых углов

Официально это никто пока не признает — ни в Москве, ни в Вашингтоне. Однако, как великолепно это показывает в своей публикации «Как Дональд Трамп сливает информацию Владимиру Путину» Александр Халдей, никто не смог бы лучше предупредить Россию о том, что будет происходить в Сирии в результате атаки коалиции США, чем сам Дональд Трамп:

«Трамп — Арлекин и паяц. И только таким образом, паясничая и кривляясь, он может нейтрализовать своих преследователей, которые просто сбиты с толку такими действиями. Ведь Трамп не спорит с ними, не борется, а подхватывает их желания и с таким рвением бросается их выполнять, что доводит их до абсурда и превращает в дураков тех, кто от него этого требовал.

Вы хотели войны с Россией в Сирии? Ладно, будет вам война.

Трамп немедленно берёт в руки смартфон, открывает «Твиттер» и пишет: «Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и «умные»! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!»

Вы можете себе представить, чтобы такое написал Путин? Не можете. Ибо такое совершенно невозможно. Трамп может. Он заявляет, что в течение «24−48 часов» примет решение о нанесении ударов по Сирии. Путин немедленно понял, о чём сигналит Трамп, и принял меры. Пока Трамп «думал», все цели в Сирии рассосались в воздухе, делая удар бессмысленным.

Эфемерная цель американской агрессии

Все основные силы и средства ВВС Сирии уже переброшены на российскую базу Хмеймим, несколько подразделений переведены в Тартус, а куда «исчез» главный штаб САА, как пишет французская пресса, «теперь не знает даже американская разведка». Мало того, как сегодня сообщалось, рассредоточены бронетанковые силы в районе Восточной Гуты, а непосредственно в Думу введена российская военная полиция, которая готова предоставить все возможности для экспертов ОЗХО начать мониторинг».

В-третьих, как отмечают эксперты, удары Трампа по Сирии показывают неготовность США идти на прямое столкновение с Россией и ответное понимание Россией нежелательности такого сценария. Военно-стратегические итоги удара России удобны: его масштаб ограничен, то есть тысяч ракет ожидать не приходится, а с сотней отчасти справляются даже С-200, имеющиеся у сирийцев.

Www.veteransyria.org Советские офицеры рядом с ЗРК С-200 в Сирии

С-400 с их зоной запрета доступа с такой атакой бы справились. При этом от Хмеймима до Дамаска — 200 км, и российские С-400 могли бы быть успешно задействованы. Но, как было сказано, районы поражения не входят в сферу ответственности российских ПРО. То есть входят в радиус поражения, но не в сферу ответственности.

Это означает, как бы это цинично не звучало, что мир (сейчас), управляемый бизнесменами, которые хотят сохранить свои активы (страны и народы), гораздо прочнее, чем мир (в годы Карибского кризиса), управляемый идеалистами, которые ради своих убеждений (коммунизм-капитализм) готовы были разнести весь мир в труху. Наверняка, такая «рекогносцировка на местности» многим не понравится, но «що маемо, то маемо». Главное заключается в том, что безумцев, готовых сжечь мир в ядерной топке, сегодня, похоже, нет в руководстве ни одной из ключевых стран мира.