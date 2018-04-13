Трамп ещё не начал закидывать бомбами сирийские военные базы, а наши люди уже закидывали друг друга истериками близящейся войны. И в некоторых случаях это больше походило на беснование. Особенно — в социальных сетях. Лучшие люди страны, коими они себя почитают, упражнялись в трактовках причин и последствий войны. Той, которая всё никак не начнётся.

Большая часть, конечно, была уверена, что Трамп вот-вот ударит сначала по Асаду, а после и по России. И виновата в этом, ясное дело, Москва. Вспоминали, для чего мы пошли в Сирию и Донбасс. Хулили. Русские сыпали штампами о русских, демонстрируя классический набор: от варварского сознания до врождённой жестокости. Ощущение было такое, словно читал я не российских блоггеров и публицистов, а лучшие образчики русофобского агитпропа. Хотят ли русские войны? Ну, конечно!

Логика эта не нова. Однако, судя по патологичности данной активности, дошла она до извращённых форм. Тех, которые приличному человеку и читать стыдно. Это не просто однобокое мнение, а намеренное злорадство. Ведь дико, когда человек, живущий в России, со всей серьёзностью, упиваясь собой, размышляет, что вот, наконец, Америка нанесёт ядерный удар по Москве, и Кремль со всей его обслугой получит справедливое возмездие. А дети? А разрушения? Ну, что ж. Были ведь и сирийские, и донбасские дети.

Но даже среди таких господ выделялись те, кто последовательно — из статьи в статью, из поста в пост — доказывал, что войну вести не надо, а лучше сразу лечь под Америку. Ведь чем это плохо? Вот смотрите, говорили они: Япония получила Хиросиму и Нагасаки, контролируется американцами, а живёт прекрасно — не то, что мы. Пора бы и России встать на путь исправления. И это — не шутка.

Proekt-sam.ru Паранойя

Фокус в том, что подобные персонажи, как те мокрицы, появляются из щелей со своими проповедями-рассуждениями всякий раз, когда Россия оказывается накануне больших проблем. А у нашей страны их и так, согласитесь, хватает. Эти люди выползли, когда в Кемерово сгорела «Зимняя вишня», и долго рассказывали о сотнях трупов, вывезенных «Камазами». Эти люди кайфанули, когда услышали о новых антироссийских санкциях. Ну, а Трамп, ощетинившийся ракетами, вообще вызвал у них приступ неконтролируемого восторгоиспускания.

И это не приступ паники, нет — это ощущение близящейся радости. «Лучшие люди» опять перешли черту. Потому что дело не в отношении к Кремлю, Путину или нашему присутствию в Сирии — дело в отношение к своему народу и своей стране. Оно не может и не должно быть таким — злорадно-агрессивным. Ведь с одной стороны — паникёрство, а с другой — сознательные диверсии. Подобные господа не просто откроют ворота, когда враг подойдёт к ним, а отравят всех защитников города. Если не реальным ядом, то уж ядом злобы так точно. Не люблю слова «русофобия», но здесь она — в концентрированном виде.

К сожалению, мы получили огромную (ну, немаленькую, так точно) прослойку тех, кто на клеточном уровне ненавидит Россию и её народ. Для того изначально были объективные причины, но позже они мутировали и превратились в подкожное хейтерство. Эти люди готовы на что угодно и на кого угодно, лишь бы не жить в таких условиях. Эволюционный путь с личной ответственностью ими не рассматривается. Революционный путь вызывает опасения; хотя бы тем, что может лишить их довольствия. Ведь передовым «лучшим людям» совесть не мешает получать деньги от «кровавого режима».

Потому остаётся уповать только на внешнего освободителя. К слову, не в первый раз в нашей истории. Так раб ждёт не освобождения, а нового господина, при этом считая себя самым свободным человеком на свете, а вот других — рабами. Данная риторика нам известна.

OpenClipart-Vectors Паранойя

И лично меня пугает даже не предстоящая война с внешним врагом, а враги внутренние — вот они представляют главную угрозу. Тараном в ворота Града Китежа можно стучать долго — они выдержат. Однако рисков куда больше, если в воротах завелась орда древоточцев. Они есть первейшая угроза. Они способны инфицировать безумием остальных.

И если Россия вдруг станет, к примеру, американской, то, безусловно, не силовым, а «мягким» путём. Как в рассказе Пепперштейна «Подвиг модели». Начинается он с того, что в 2039 году американские войска заняли Москву. И та сдалась в атмосфере праздника, словно все только того и ждали. При этом над Кремлём реяли лазерные национальные символы, гигантская матрёшка висела над соборами, а необозримый снеговик вился над храмом Христа Спасителя. 4 июля 2039 года был объявлен Днём Освобождения Человечества. Это фантазия, но весьма реалистичная. Потому что сдача России начнётся именно с Москвы, и не будет никаких войн, битв, крови — всё произойдёт в атмосфере праздника. Но для этого надо, что называется, подготовить почву. И она — уже подготовлена.

Преодолеть же данную угрозу можно не бесконечным патриотическим угаром, как то привыкли делать на нашем ТВ, — угаром, производящим обратный эффект — а исключительно открытым диалогом, ставшим бы платформой для глобального пересмотра внутренней политики. Ей надо уделить первейшее внимание. И для этого необходимо искать новых людей, не замутнённых блеском Золотого Тельца, людей, не прислуживающих, но служащих. Таких у нас, к сожалению, в публичном пространстве решительно не хватает, и казённомордые патриоты по факту представляют тот же фланг, что и личности, размышляющие о том, как хорошо бы России стало жить под господством Америки.

Pxhere.com Истерика

Одна из причин тут — в том, что человек у нас в принципе стал у нас абстракцией. О нём вспоминают как о поводе начать дискуссию с одними и теми же штампами — дискуссию бестолковую и бессодержательную. И то, что человек забыт, отодвинут на сотый план — наша главная проблема. Вспомнить о нём значит усилить свою мощь и, как то уже было в истории, стать непобедимым.

«Лучших» же людей России, неизменно активизирующихся перед надвигающейся угрозой, скрывать не надо. Наоборот — их надо демонстрировать, точно редких зверей в зоопарке. И, поверьте, народ сам сделает правильные выводы до того, как «лучшие люди» отравятся собственным ядом. Ведь злоба — особенно если она едка и не находит выхода — саморазрушительна по своей природе.