«13 апреля 1944 года доблестная Красная Армия и партизанские соединения вошли в столицу Крыма. 865 страшных дней оккупации не сломили симферопольцев. Партизаны и подпольщики нанесли врагу существенный урон. Десятки симферопольских улиц названы в честь героев. Почётные наименования «Симферопольских» были присвоены 11 армейским частям и соединениям. Сегодня мы скорбим о погибших, чествуем тех, кто завоевал Победу, отдаём дань уважения людям, которые в трудные послевоенные годы возрождали любимый город», — написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

Всё, что осталось от завоевателей: немецкие каски. Крым. 1944

Он также напомнил, что в апреле 1944-го одним из первых в город вошел танк Т-34 с бортовым номером 201, который ныне стоит на постаменте в симферопольском сквере Победы. Позже он стал важным символом нового освобождения полуострова.

«Именно здесь, возле этого памятника, в дни Крымской весны формировались отряды Народного ополчения. Крымчане показали всему миру, что достойны славы дедов и отцов, победивших фашизм. Новые поколения принимают эстафету мужества и патриотизма», — подчеркнул глава РК.

Слава освободителей

74 года назад войска 4-го Украинского фронта прорвали укрепления немцев на Перекопе и Сиваше, восстановив контроль над Армянском и Джанкоем.

«Вы стоите на подступах к солнечному Крыму — к здравнице страны. Вы отстояли Сталинград, разгромили немецкие танковые колонны Манштейна, взломали Миус-фронт, вернули Родине всесоюзную кочегарку — Донбасс. Вы прорвали мощно укреплённый рубеж на реке Молочная. Пусть на наших сталинградских и донбасских знамёнах засияет слава освободителей Крыма», — призывал бойцов накануне 35-дневного наступления командующий фронта генерал Красной Армии Фёдор Толбухин.

В это же время войска Отдельной Приморской армии под командованием генерала армии Андрея Ерёменко преодолели немецкие укрепления на Керченском полуострове.

Яков Крейзер, Георгий Захаров, Иван Васильев, Константин Неверов, Николай Кириченко, Михаил Хромченко, Сергей Горшков, Филипп Октябрьский, Тимофей Хрюкин, Иван Поцелуев и тысячи других солдат, матросов и офицеров освобождали наш Крым.

35 дней борьбы

Артиллерийская и авиационная подготовки длилась несколько часов, наши солдаты восемь раз сбивали с толку врага, с криками «ура» поднимая над окопами переднего края сотни чучел в касках, раскрывая таким образом огневые точки противника.

11 и 12 апреля были освобождены Джанкой, Керчь, Красноперекопск, село Красногвардейское и Нижнегорское. 13 апреля советские войска вернули Феодосию, Белогорск, Кировское, Раздольное, Евпаторию, Саки и Симферополь.

Советская самоходка в освобождённом Симферополе

Германское командование планировало взорвать крымскую столицу вместе с вступившей в нее Красной Армией, но подпольщикам удалось за несколько недель до этого составить карту минирования города и ночью уничтожить кабели, ведущие к минам.

14 апреля были отбиты Судак, Бахчисарай, Советское, Черноморское. 15-го и 16-го вернули Алушту и Ялту. Впереди был только Севастополь.

Имена мучеников

Долгие годы оккупации подпольщики и партизаны Крыма не прекращали свою борьбу: Зоя Рухадзе, Сеня Кусакин, Александра и Иван Волошиновы, Виктор Ефремов, Олежка Савватеев, Абдула Дагджи, Владимир, Лёня и Женя Боронаевы, Женя Дерюгина и многие другими жертвовали собой во имя Победы.

Николая Барышева, Александру Перегонец и остальных участников разведывательно-диверсионной группы «Сокол», состоящей из актёров театра и кино, немцы казнили в концлагере на территории совхоза «Красный» за несколько дней до своего отступления.

В это же время в том же месте была расстреляна и моя 27-летняя прабабушка Клавдия Павловна Егорова, которую дома так и не дождались двое маленьких детей.

Предчувствуя скорую гибель, фашисты особо зверствовали, напоследок уничтожая всех, кто попадётся им под руку.

Под предлогом «эвакуации» они вывезли тысячи мирных жителей в открытое море на баржах и затопили их. Близ Севастополя было потоплено пять тысяч заключённых, содержавшихся в застенках гестапо. Большую группу людей, согнанных в Симферопольские казармы по Эскадронному переулку, вывезли в Севастополь, погрузили на пароход и задушили в трюме.

«В Симферополе фашисты шныряют по домам, хватают мужчин от 14 до 70 лет и вывозят в Севастополь и Евпаторию, где топят в море, или на территорию совхоза «Красный» Картофельного городка — на голодную и мучительную смерть. В горсаду, на вокзале, на улицах Карла Маркса, Горького, Севастопольской установлены виселицы, ежедневно палачи вешают десятки ни в чём не повинных людей. Противотанковые рвы на Красной горке, в Мазанке, на Феодосийском, Севастопольском, Алуштинском шоссе, ямы на Петровской балке до отказа заполнены телами советских людей. Страшное зрелище открыли весенние ручьи, смывшие верхний покров земли: торчат человеческие руки, ноги, головы», — сообщала страшные новости газета «Красный Крым».

Цена, о которой нельзя забывать

Фашисты не жалели фантазии для своих страшных дел. В Бахчисарайском лагере смерти военнопленных расстреливали и травили собаками, в Зуе оккупанты умертвили сотни детей, смазывая им губы ядом. Крымчан резали, стреляли, травили и жгли в Дубках, в Сергеевке, в Севастополе на Юхариной балке и ещё во множестве мест, которые и по сей день на полуострове так и не обнаружены.

Совхоз «Красный» — одно из главных довоенных передовых хозяйств полуострова — немецкие палачи превратили в настоящий конвейер смерти. С 1942 по 1944 года там погибли более 15 тысяч советских граждан. По свидетельствам очевидцев, оккупанты регулярно сбрасывали в колодцы живых людей, связанных колючей проволокой, и сжигали узников на кострах. Были случаи, когда беременным женщинам протыкали животы, заявляя, что там у них у них тоже прячется партизан или подпольщик. В этом концлагере также были впервые применены «душегубки», в которых людей убивали газом.

Демократическое лицемерие

По данным исследователей, за годы войны население Крыма сократилось почти наполовину. Примечательно, что один из предводителей оккупантов Крыма немецкий фельдмаршал Эрих фон Манштейн в 1950 году был приговорён британским трибуналом всего к 18 годам тюрьмы за «недостаточное внимание к защите жизни гражданского населения» и применение тактики выжженной земли, а спустя три года вообще освобождён по состоянию здоровья. При этом плохое самочувствие не помешало старику трудоустроиться внештатным советником по вопросам обороны, организации бундесвера и разработки военной доктрины ФРГ. После смерти он был удостоен публикации некролога в Times и похоронен с военными почестями в Дорфмарке.

Партизаны в освобождённом Симферополе

Наши дни

Рано утром 13 апреля на железнодорожном вокзале Симферополя рядовые горожане, ветераны и чиновники разных уровней встречали «Поезд Победы» — старый паровоз с образцами оружия времён Великой Отечественной и вагоном-теплушкой с экспозицией, посвященной основным событиям той страшной войны.

Затем было традиционное возложение венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата» в парке им. Гагарина. Памятные мероприятия также прошли у того самого легендарного «Танка Т-34», гордо стоящего на постаменте возле Госсовета РК, памятника «Партизанам и подпольщикам Крыма», на воинском кладбище на улице Старозенитной и в других знаковых уголках города.

Simgov.ru Ветераны. Симферополь. 13 апреля 2018

«Для меня эта дата имеет особое значение. Мой отец был узником концлагеря Заксенхаузен в Германии, потом воевал, получил тяжёлое ранение. Так что память о войне, о страданиях нашего народа для меня, как и для большинства крымчан, связана с глубоко личными переживаниями. Неприятие нацизма у нас заложено на генетическом уровне. Крымская весна ясно показала это всему миру. Ядовитые зерна нацизма никогда не прорастут на крымской земле! Мы никому не позволим переврать и переписать нашу историю, умалить подвиг народа-победителя», — написал позже на своей странице в Facebook спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Помнить не только о мёртвых, но и о живых

«Мы всегда будем помнить героизм советских солдат, вступивших в непримиримый бой с фашистскими захватчиками. Ратный подвиг тех, кто стойко и героически сражался за будущее своих детей и внуков, навсегда останется в наших сердцах. Отдельное спасибо освободителям нашего города, низкий поклон, благополучия и здоровья!» — сказал глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв.

На сегодняшний день в крымской столице осталось 38 ветеранов, принимавших участие в боевых действиях. Городские и республиканские власти вновь пообещали ежедневно заботиться о них.

«Они и сегодня в строю, ветераны плотно работают с подрастающим поколением. И администрация, и городской совет уделяют ветеранам огромное внимание. У нас есть несколько программ по поддержке ветеранов. За каждым из них закреплен человек, который помогает решать бытовые и житейские вопросы», — сообщил председатель Симферопольского горсовета Виктор Агеев.

Главное, чтобы между словами и делом наших чиновников не выросла непреодолимая пропасть, как это часто бывает. И чтобы молодое поколение помнило не только даты, но лица наших героев, их непростые судьбы. Чтобы никто не забыл, что под плитой с Вечным огнём лежит Неизвестный солдат, который умер на руках у сторожа кладбища Петровской балки после боя 13 апреля 1944-го, так и не успев сказать своё имя.

Это же не Украина, в конце концов…