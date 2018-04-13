Международная конференция «Ускорение экономических реформ и повышение инвестиционной привлекательности регионов страны: проблемы и решения» состоялась 12 марта в Ташкенте.

Глиняные статуэтки

На форуме собрались представители парламента страны, министерств и ведомств, администраций областных хокимиятов (администраций), свободных экономических зон, а также представители 25 стран, включая глав дипломатических миссий, международных организаций и бизнес структур.

Как сообщалось ранее, в настоящее время Узбекистан находится в стадии реализации масштабных экономических реформ, меняется законодательство республики, подписываются указы и постановления, направленные на дальнейшую либерализацию экономики, модернизацию и диверсификацию производства, улучшение деловой среды.

Реформы прежде всего направлены на упрощение процессов, связанных с ведением предпринимательской деятельности, прохождением разрешительных процедур, получением лицензий — в целом на снижение государственного регулирования.

Вопросы, которые поднимались на конференции, касались привлечения иностранных инвестиций в регионы, создания для этого необходимых условий, повышения уровня доверия к финансовым структурам, о роли органов государственной власти на местах и другое.

В ходе мероприятия отмечалась важность дальнейшего развития производственной, инженерно-коммуникационной, дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры, а также формирования современной системы оказания качественных услуг по принципу «одно окно», усиления гарантий и льгот для иностранных инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями.

По итогам обсуждения были приняты соответствующие рекомендации, направленные на совершенствование работы в данной сфере, разработку необходимых мер по улучшению деловой среды, устранению актуальных проблем регионального развития и привлечению иностранных инвестиций в Узбекистан.

Самарканд, Узбекистан

Проблемы регионов

Как отмечалось выше, в работе конференции приняли участие представители регионов Узбекистана, которые выступили с предложениями по улучшению бизнес-среды на местах, а также обозначили проблемные вопросы.

По мнению региональных представителей, развитию на местах мешают сложная налоговая система и значительное налоговое бремя, не стимулирующее расширение и модернизацию производств. Существующая налоговая система также приводит к занижению фонда оплаты труда, количества работников, таможенной стоимости при экспорте собственной продукции.

Кроме того, региональные чиновники пожаловались на банки, которые «не успевают за идеями бизнеса, имеют непрозрачную систему рассмотрения заявок, высокие процентные ставки, которые не способствуют реализации инвестиционных проектов».

«Так, на сегодня банки выдают валютные кредиты по 14 различным иностранным кредитным линиям на срок до пяти лет, при этом срок окупаемости инвестиционных проектов, осуществляемых на предприятиях с высокотехнологичным производством и высокой добавленной стоимостью, имеет более продолжительный период, чем 5 лет»,— отметил в своем выступлении замглавы администрации Андижанской области Саломбек Хабибуллаев.

Таким образом, отметил он, «мы сами подталкиваем инвесторов к реализации несложных в технологическом плане проектов, что по сути негативно влияет на будущее инновационного и индустриального развития страны».

Представители регионов также указали на имеющиеся проблемы при подключении к системам коммуникаций, их неравномерное распределение по территории области, когда коммуникации сосредоточены в основном вокруг областных центров.

«Именно поэтому более половины предприятий с иностранными инвестициями расположены в городе Андижане, где есть все коммуникации», — подчеркнул Хабибуллаев.

Было также подчеркнуто, что гарантированный подвод к коммуникациям осуществляется государством только к проектам, объем инвестиций в которые превышает 50 миллионов долларов. Однако в местах, где отсутствуют значительные запасы высоколиквидных сырьевых ресурсов, реализация таких капиталовложений затруднена.

В этой связи представителями регионов вынесено предложение о создании специализированного фонда, который мог бы покрывать затраты на подвод соответствующих коммуникаций к предприятиям, с последующим возмещением со стороны инвестора расходов фонда в течении определенного периода времени.

Аисты над аркой «Добрых и благородных устремлений» на Площади Независимости в Ташкенте

Квалифицированные кадры

Нехватка опытных управленцев и подготовленных кадров, отсутствие специализированных курсов для предпринимателей с соответствующей программой по подготовке инвестиционных проектов, управлению производством, людскими ресурсами, маркетингу, менеджменту, ограниченная возможность для регионального бизнеса по стажировкам на предприятиях ведущих индустриальных государств является другой проблемой, мешающей развитию страны.

Кроме того, региональные квалифицированные кадры склонны перемещаться из областей в столичный регион, где возможности развития превышают в разы те, что существуют в регионах.

В этой связи региональные власти выступили с инициативой о создании на периферии унифицированных центров или других структур, которые на бесплатной основе или с минимальной оплатой могли бы способствовать повышению знаний и квалификации местных трудовых ресурсов.

В этом процессе, считают представители регионов, положительную роль может сыграть техническое содействие таких авторитетных организаций, как Программа развития ООН, Японское агентство международного сотрудничества, Корейское агентство международного сотрудничества, Германское общество по международному сотрудничеству и другие.

Mr. Theklan Аксакалы

Тон конференции

Конференция, которая была организована в целях привлечения иностранных инвестиций в отрасли экономики и регионы страны, было проведена в новом для Узбекистана формате.

В частности, представители центральных и региональных властей открыто обсудили существующие проблемы и пути их разрешения.

В настоящее время в Узбекистане совместно с ведущими международными компаниями начата разработка стратегии развития регионов, что позволит найти новые точки роста, создать соответствующую нормативно-правовую базу, оптимизировать затраты, определить реальные потребности и эффективно мобилизовать имеющихся ресурсов.

Ранее сообщалось, что привлечение иностранных инвестиций в отрасли экономики и регионы страны путем улучшения инвестиционного климата, является одной из приоритетных задач, обозначенных в Стратегии действий по развитию страны в 2017—2021 годах. Вместе с тем реализация этой приоритетной задачи — прямой путь, ведущий к достижению целей устойчивого развития ООН, подразумевающих стабильный экономический рост, создание новых рабочих мест и улучшение жизни населения Узбекистана.