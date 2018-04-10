Прошедшая неделя не изобиловала яркими событиями в сфере политики и экономики. Казалось, что перед празднованием Пасхи на время стихли общественно-политические баталии. Тем печальнее и болезненней на этом мирном фоне воспринимается гибель людей, особенно детей. Вспышка менингита в городе Нефтекамске в коррекционной школе-интернате, учащиеся которой должны регулярно проходить медицинские обследования, и последующая смерть в больнице двоих взволновали многих. Не потеряла свою остроту и тема сохранения исторического наследия, памятникам культуры угрожает не только время, но и алчность застройщиков

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

Политика: разные виды дальновидности

ПАО АНК «Башнефть» перечислило в бюджет республики 16,5 млрд руб. налога на прибыль, Прибыль сформировалась после перечисления АФК «Система» на счет «Башнефти» 100 млрд руб. по решению арбитражного суда. Как отмечено на сайте правительства республики, денежные средства будут направлены на строительство объектов здравоохранения и образования. Планируется построить десять объектов, в том числе новые корпуса онкодиспансера и кардиоцентра в Уфе, две детские поликлиники в Дюртюлях и Туймазах, хирургические корпуса в Октябрьском и Учалах, поликлинику в РКБ им. Куватова и в Бирске, а также корпуса в инфекционной клинической больнице в Уфе и роддоме № 3.

«Благодаря тому, что руководство Башкирии смогло сохранить 25% акций «Башнефти» и поддержало иск «Роснефти» к АФК «Система», который закончился мировым соглашением, у республики сформировалась прочная финансовая база, позволяющая ей обеспечивать стабильность и не испытывать дефицита средств на развитие социальной сферы в ближайшие годы», — отметил дальновидность республиканских властей исполнительный директор евразийского центра «Самрау» Константин Сафронов.

Bashneft.ru Башнефть

Как сообщил ресурс ProUfu, депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская в марте направила запрос на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и генерального прокурора РФ Юрия Чайки о законности и наличии состава преступления в схемах по отчуждению республиканской собственности в пользу коммерческих структур. Первоначальный запрос был сделан на имя парламентария лидером одной из непарламентских партий, который, изучив ряд публикаций в СМИ, пришел к выводу, что в деяниях целого ряда лиц имеется преступный умысел. Ряд уфимских общественников отмечает, что региональное отделение данной партии состоит из актива одной из башкирских национальных (националистических) организаций и считает, что Поклонская как бывший прокурор «могла бы лучше понимать, с кем имеет дело, просто ей лень разбираться, откуда что идет».

Александра Майер ИА REGNUM Школьный автобус

Экономика: как накормить ребёнка на 120 рублей в день

ИА «Башинформ» подсчитало, что всего на проведение посевной и уборочной кампаний, заготовку кормов в этом году потребуется 15,4 млрд руб., из которых более 8,9 млрд — заемные средства. Аграрии республики получат 560 млн руб. дополнительной поддержки из республиканского бюджета. На поддержку молочного скотоводства будет направлено 300 млн руб. Республиканский бюджет также возьмет на себя поддержку 527 хозяйств, оставшихся без субсидий федерального бюджета из-за того, что не успели вовремя оформить документы на землю и не успели погасить долги по налогам. Этим хозяйствам регион выделит 110 млн рублей для проведения весенне-полевых работ. Еще 150 млн руб. направляются на субсидирование процентной ставки, это позволит привлечь 3,1 млрд руб. кредитов.

Самым дорогим продовольственным товаром для жителей Башкирии стал черный чай — 728 руб. за килограмм. Средняя стоимость килограмма сливочного масла в регионе составила 492 рубля. Килограмм говядины, кроме бескостного мяса, обошелся в марте жителям республики в 302 руб. Свинины — в 222 руб. Мясо кур гораздо дешевле — в среднем 110 руб. за килограмм, рыба — 149. Литр цельного пастеризованного и стерилизованного молока можно было приобрести в это же время в Башкирии за 46 и 59 руб. в среднем. Хлеб и булочные изделия стоили в марте порядка 44 руб. за килограмм, яйца — 52 рубля за десяток, сахар-песок — 32 руб., соль — 9 рублей. Что касается овощей, то килограмм свежей капусты обошелся жителям республики в 20 руб., картофеля — в 27 руб., репчатого лука — в 22 руб., моркови — в 28 руб. Самой дорогой крупой в регионе традиционно стал шлифованный рис — в среднем 50 руб. за килограмм. Гречневая крупа и пшено гораздо дешевле — 34 и 28 руб. за килограмм, соответственно.

Газета «Республика Башкортостан» сообщила, что более 1,9 млрд рублей поступило в прошлом году в бюджет Уфы от продажи и сдачи в аренду земельных участков. Что касается предоставления бесплатных участков льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства, то здесь ситуация не такая радужная. На учете в прошлом году состояло 12 тыс. 835 человек, а предоставлено было всего 79 участков. Ведутся переговоры с близлежащими районами о выделении земель в приграничных зонах для передачи участков льготникам. Однако заметим, что подобные заявления слышатся в городе уже не первый год, но ситуация радикально не меняется.

Величина прожиточного минимума в IV квартале прошлого года для всего населения установлена республиканским правительством в размере 8 тыс. 318 руб., из них львиную долю «съедает» потребительская корзина, стоимость которой составляет 7 тыс. 732 руб. Из нее на минимальный набор продуктов питания приходится 3 тыс. 884 руб., на непродовольственные товары и услуги — по 1 тыс. 924 руб. На расходы по обязательным платежам и сборам отводится 586 руб. в месяц. Пенсионерам, живущим на прожиточный минимум, предлагается питаться на 3 тыс. 419 руб. (чуть более 100 руб в сутки), минимальный набор продуктов питания для трудоспособного населения оценивается в 3 тыс. 956 руб. Для детей величина прожиточного минимума составляет 8 тыс. 288 руб. Ровно столько же отводится им на потребительскую корзину. Из этой суммы минимальный набор питания для ребенка оценивается в 4 тыс. 173 руб. в месяц. Покупка непродовольственных товаров для него — 2 тыс. 058, услуги — 2 тыс. 057 руб.

ИА REGNUM Уфа

Социум: работа вне Башкирии и вперёд к аутосорсингу

В 2017 году из числа постоянно проживающих на территории Башкирии 155 тыс. человек работали на территории других субъектов России — 8,2% от общей численности занятого населения республики. Из них в Тюменскую область выезжали на работу 102,1 тыс., что составляет 65,9% от общей численности выехавших из региона на работу. На втором месте — Челябинская область, куда выезжали на работу 14,5 тыс. жителей Башкирии. Замыкает тройку самых предпочтительных регионов для работы среди жителей Башкирии — Москва. В прошлом году сюда выезжали на работу девять тысяч жителей республики. Для сравнения: в среднем по России на работу за пределы своего региона в другие субъекты выезжали 2,836 млн человек, или 3,9% от численности занятого населения.

Для больниц Башкирии разработают единое меню, оно будет содержать несколько вариантов диет для разных категорий пациентов. Единое меню станет лишь одной из мер, направленных на улучшение качества питания в лечебных учреждениях. Будет введён внутренний, производственный и ведомственный контроль за лечебным питанием, последует перевод его на аутсорсинг. Уже сейчас минздрав ежемесячно мониторит закупки продуктов для больниц, качество которых проверяют специалисты испытательного центра.

В сфере оказания услуг по поставкам социального питания немало «подводных камней». Как сообщил «Коммерсантъ Уфа», Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Башкирии возбудило антимонопольное дело по признакам картельного сговора. Компании «Сластена» и «Уфимское хлебообъединение «Восход» могли заключить антиконкурентное соглашение для поддержания цен на торгах на поставку продуктов питания в школы, детские сады, больницы и другие социальные учреждения. Компании неоднократно совместно участвовали в открытых электронных аукционах на поставку продуктов питания, при этом обе практически не снижали начальные цены контрактов.

Ведутся проверки: вспышка менингита и гибель рабочего

В Центральной районной больнице города Нефтекамска на днях умерли двое детей. Одному ребенку было 15 лет, другому — четыре года. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая выявит точную причину смерти. Им был поставлен предварительный диагноз — менингококковая инфекция. Следственный комитет Башкирии по данным случаям проводит доследственную проверку. Минздрав Башкирии также проводит свою внутреннюю проверку. По данным ИА «Башинформ», один случай заболевания генерализованной формой менингококковой инфекции и два носителя менингококка выявлены в коррекционной школе-интернате для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в городе Нефтекамске.

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту несчастного случая с рабочим на производстве в городе Кумертау. Предварительно установлено, что днем во время демонтажа устаревшей металлической конструкции на территории ООО «Элеватор» бункер сорвался с крюков башенного крана и упал на монтажника предприятия. 41-летний рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего. Проверке подвергнется и работа по соблюдению техники безопасности на предприятии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Beautyufa.ru Свято-Сергиевский кафедральный собор, Уфа

Культура и история: дуэль экспертов и разрушенный госпиталь

«АиФ-Уфа» сообщает, как в столице Башкирии проходили публичные слушания по проектам планировки и межевания территории в Кировском районе города Уфы. Застраивается один из первых кварталов Уфы, где находится старейший храм, который никогда в своей истории не закрывался — Свято-Сергиевский собор. В пояснительной записке к проекту говорится, что здесь предполагается «размещение трёх новых жилых домов этажностью от 3−5 до 35 этажей, трансформаторных подстанций, здание предприятия быстрого питания». Вокруг Свято-Сергиевского собора организовывается пешеходная аллея. На мероприятие пришли более 100 человек, около 30 высказали свое мнение о проекте. Активист общественного движения «Архзащита Уфы» Владимир Захаров пояснил, что многие высказывались против высотной застройки квартала. Дело в том, что Сергиевская церковь не включена в госреестр объектов культурного наследия архитектурных памятников, так как не готова экспертиза по храму. Есть возможность сделать эту зону охранной и добиться того, чтобы вокруг этого здания была территория с пониженной высотностью. Пока же этот проект угрожает сложившемуся историческому ландшафту в этой части города.

Судьбой уфимского объекта культурного наследия «Дом Тихонина» заинтересовалось ИА «Башинформ». Вплотную к старинному зданию строится жилой комплекс «Старый центр». На днях в Арбитражном суде РБ рассмотрели итоги второй историко-культурной экспертизы. Первую по заказу Башкультнаследия выполнил в ноябре 2017 года эксперт из Кирова Сергей Шашин, он дал положительное заключение о ценности памятника. По ходатайству застройщика компании «СтройТЭК» суд назначил еще одну экспертизу, для ее проведения была выбрана сотрудница Владимиро-Суздальского музея-заповедника Татьяна Козлова. Второй эксперт пришла к выводу, что «Дом Тихонина» был включен в Единый госреестр объектов РФ необоснованно. Данное экспертное заключение дает застройщику возможность просить суд исключить объект из госреестра и лишить его охранного статуса. Поэтому Башкультнаследие ходатайствовало о повторной экспертизе. Если суд согласится, первый эксперт получит шанс доказать свою правоту, и в этом случае охранный статус памятника сохранится, застройщик не сможет его снести.

Ситуация с уничтожением исторического наследия характерна не только для Уфы. В Благовещенске произошел снос госпиталя 1904 года постройки, здание обладало признаками культурного наследия. Дом Топорнина в Кушнаренково и кирпичная Демидовская мельница (Чижовка) в селе Дмитриевка Уфимского района занесены в реестр объектов культурного наследия регионального значения и находятся под государственной охраной, однако продолжают разрушаться при бездействии собственников.