Комплекс Выставки достижений народного хозяйства был открыт 1 августа 1939 года после четырех лет строительства, и борьба за право участвовать в выставке развернулась между колхозами, совхозами, машинно-тракторными станциями и научными учреждениями. Количество заявок на открытие выставки превысило 250 тысяч, причем право участия получали только достигшие определенных показателей производства. Благодаря такому всесоюзному соревнованию охват выставки стал широчайшим и беспрецедентным.

Максим Цуканов REGNUM Интерактивный музей внутри макета орбитального корабля «Буран». ВДНХ

Интересны призы, вручавшиеся победителям: тысяча дипломов первой степени и четыре тысячи — второй, награда за первую степень составляла 10 тысяч рублей и легковой автомобиль, а вторая удостаивалась 5 тысяч и мотоцикла. Также для того, чтобы отметить личные успехи передовиков производства, были учреждены 1 тысяча больших и 2 тысячи малых золотых медалей, 3 тысяч больших и 15 тысяч малых серебряных, а сами достижения фиксировались в Книге почета.

Владимир Югасов REGNUM Рабочий и колхозница. Москва

Главным символом выставки стала скульптурная группа «Рабочий и колхозница», до того украсившая собой павильон СССР на Всемирной выставке 1937 года в Париже:

«То, что навеки запечатлеется в памяти парижан, венчая этот праздничный город, достигая высоты небес, — это гигантская статуя павильона Советов, в которой молодость прорывается в великолепной радостной легкости, как большая надежда, шагающая к небу», — описывал свои впечатления французский журналист Филипп Ламур.

Всемирная выставка

Основной задачей ВСНХ — Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, как она называлась до 1959 года, — было показывать достижения коллективного хозяйства и служить местом передачи опыта, подкрепленного наглядными примерами. Однако воплощение проекта в жизнь сделало его также и своего рода музеем под открытым небом, культурно-рекреационным объектом, излюбленным местом отдыха москвичей и посещения гостей столицы.

«Выставка дает живые примеры роста колхозов и совхозов, их зажиточной и культурной жизни… Она показывает могучий расцвет всех республик, краев и областей нашей великой страны. Она освещает подъем всех отраслей нашего сельского хозяйства, различных видов животноводства, успехи машинно-тракторных станций, научных учреждений и отдельных выдающихся работников сельскохозяйственной науки, достижения передовиков и знатных людей нашей колхозной деревни…» — сказал на открытии выставки Вячеслав Молотов, председатель Совета народных комиссаров СССР.

Рыжкова Анна ИА Красная Весна Тракторист и колхозница. Ворота Центрального входа ВДНХ. Москва

Композиция выставки и представленные на ней павильоны рассказывали о достижениях республик и народностей СССР, сочетая примеры применения научных и технических новинок с национальными и географическими особенностями каждой из советских республик. Совокупный эффект воздействия на посетителя оказывался очень силен:

«Перед нами Выставка, напоминающая своими 52 павильонами город из «Тысячи и одной ночи». Каждый народ СССР получил на Выставке свое определенное место. В результате получилась картина, которая, несмотря на то, что охватывает только народы Советского Союза, дает более глубокое представление о человечестве, чем те всемирные выставки, которые я до сих пор видел!» — говорил известный датский писатель Андерсен-Нексё.

Значение выставки было еще в том, что она доказывала: помимо того, что СССР за десятилетия в достаточном объеме овладел научными и техническими средствами ведения хозяйства, он не потерял на этом пути и народную поддержку. А такой риск был, ведь коллективизация вызвала немалое недовольство, заставив трудившихся на земле людей отказаться от освященной веками традиции. И тем не менее коллективизация была необходима как этап модернизации страны, которая могла обеспечить столь нужный рост населения городов, без чего последующая индустриализация была невозможна. Объединенная Гитлером Европа в лице своих теоретиков не допускала, что сталинская модернизация могла произойти без поголовного насильственного порабощения и террора по отношению к народу СССР; сам же Гитлер уверовал в то, что СССР является колоссом на глиняных ногах, и жестоко за это убеждение поплатился. По выражению одного современного историка, Великая Отечественная война стала для СССР воплощением принципа демократии и концентрированной воли народа, сплотившегося с руководством в деле отражения иноземного врага и защиты родной страны. А слова Сталина звучат в наши дни как сказанные в современной ситуации: понимая необходимость сверхусилия для того, чтобы сделать Россию способной противостоять объединенному Западу, он в своей речи на Первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности в 1931 году говорил о том, что времени мало, а темпы снижать нельзя:

«Задержать темпы — это значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим! История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все — за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно».

Восстановленная после войны ВСНХ сохраняла свои изначальные идеи, будучи и демонстрацией достижений хозяйств республик, и школой их обмена передовым опытом. При Хрущеве выставка была реорганизована, а вместо республиканских достижений стали демонстрировать достижения отраслевые. Национальный аспект начал понемногу утрачиваться, говоря проще, она стала значительно скучнее и в чем-то бесполезнее. Да и сам хрущевский гуляш-коммунизм, представлявший человека будущего как идеального потребителя, у которого всё есть и который побил Америку по яйцам, а также мясу и молоку, затмил историческую и творческую составляющую. Начало конца СССР отразилось в эту эпоху довольно уверенно.

Павильон «Космос». ВДНХ. 1980.

Брежневизм, сохранив название — Выставка достижений народного хозяйства — ничего к ней не прибавил, разве что снабдил комплекс большим числом точек общественного питания. ВДНХ в это время стала прежде всего местом отдыха. В целом тенденция, начатая при Хрущеве, была продолжена; так, к 1967 году, к юбилею Великого Октября, выставку «осовременили», почти со всех бывших республиканских павильонов были убраны гербы. Республиканские павильоны были окончательно перепрофилированы в отраслевые. Идея же построения нового общества, которую невозможно было изгнать из проекта ВДНХ полностью, стала отодвигаться все дальше, превращаясь из наглядного представления в некий флёр.

Веяния перестройки отразились на ВДНХ в том, что с 1988 года она была переведена на хозрасчет, то есть должна была окупать собственное существование, да еще и, наверное, приносить прибыль. Точку, казавшуюся окончательной, поставил в судьбе ВДНХ первый президент РФ Борис Николаевич Ельцин. Его указом от 1992 года комплекс стал акционерным обществом, само его название потеряло свой смысл: не было ни выставки, ни достижений, ни народного, ни хозяйства, он стал называться Всероссийским выставочным центром. На котором при Ельцине «выставлялось» именно то, что концентрированно выражало сущность тогдашней России: склады, магазинчики и шашлычные, под которые были сданы многие павильоны. Печальной была и судьба павильона «Космос», практически все экспонаты которого были утрачены в 1994—1996 годах, включая макеты первых советских спутников и Ту-154, самый известный в СНГ самолёт этого типа и единственный сохранившийся опытный образец лайнера, служивший наземным музеем.

Максим Цуканов ИА REGNUM Интерактивный музей внутри макета орбитального корабля «Буран». ВДНХ

Вторая жизнь выставки началась в переломном для современной России 2014 году; тогда на ВДНХ (вновь вернувшей свое название) начались реставрационные работы, которые постепенно выводят объект из состояния руин. Комплекс ВДНХ приобретает все более достойный вид, хотя работ предстоит еще очень много. Открытие павильона «Космос», приуроченное к Дню космонавтики, можно считать одной из позитивных черт нашего времени.