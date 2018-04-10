Когда в Сингапуре недавно прошла встреча Трехсторонней комиссии — группы политических и деловых лидеров, журналистов и ученых — многие участники выразили обеспокоенность в связи с упадком американского лидерства в Азии. Каждая азиатская страна сейчас больше торгует с Китаем, чем с Соединенными Штатами, часто с разницей в два к одному. Эта озабоченность обостряется в связи с недавним увеличением американских пошлин и неуважением, проявленным Вашингтоном к многосторонним соглашениям. В Сингапуре часто можно было услышать один и тот же вопрос: сохранится ли за США лидерство в Азии при администрации президента США Дональда Трампа, — пишет Джозеф Най в статье для Asia Times.

Рик Ривз. Старый флаг никогда не коснется земли. 1999

Читайте также: Asia Times: Австралия — основной бенефициар торговой войны между США и КНР

В 1972 году 37-й президент США Ричард Никсон без предупреждения в одностороннем порядке ввел пошлины на товары союзников США, вышел за рамки, установленные Международным валютным фондом, и поддержал непопулярную войну во Вьетнаме. Страх перед терроризмом был широко распространен, и эксперты выразили озабоченность в отношении будущего демократии. В следующем году Дэвид Рокфеллер и Збигнев Бжезинский создали Трехстороннюю комиссию, которая собирается раз в год для обсуждения вопросов мира и процветания.

В Сингапуре не удалось достигнуть консенсуса относительно будущего Азии после Трампа. Например, представители Индии и Китая заняли разные позиции относительно роли инфраструктурных проектов Китая «Один пояс и один путь». Некоторые азиатские представители и представители США выразили уверенность относительно возможности успешного разрешения северокорейского кризиса, а также задались вопросом: неизбежна ли война между США и Китаем?

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

США, вероятно, все-таки смогут восстановить свое лидерство в Азии после президентства Трампа, если сделают соответствующие выводы. США должны использовать свою мягкую силу для создания сети институтов, которая позволит им сотрудничать с Китаем, Индией, Японией, странами Европы и другими странами для решения транснациональных проблем, включая проблемы, связанные с монетарной стабильностью, изменением климата, терроризмом и киберпреступностью. Ни одна страна не может решить данные проблемы в одиночку. Это потребует преодоления односторонних политик и установок, характерных для администрации Трампа.

Что касается роста влияния КНР, то, вопреки пессимистической точке зрения, США сохранят за собой важные преимущества, даже если Трамп будет переизбран на второй срок. Первое преимущество — это демография. Согласно данным ООН, к 2050 году США будут единственной развитой страной, которая будет способствовать глобальному росту населения. Китай — самая густонаселенная страна в настоящий момент — в будущем уступит свое место Индии.

Второе преимущество — это энергия. Десять лет назад США казались безнадежно зависимыми от импортируемой энергии. Теперь сланцевая революция превратила США из импортера энергии в экспортера. В энергетическом плане Северная Америка останется самодостаточной в ближайшее десятилетие, в то время как Китай становится все более зависимым от импорта энергии.

WCN 24/7 Добыча сланцевого газа в Пенсильвании (США)

Следующим преимуществом США станут технологии, включая биотехнологии, нанотехнологии и следующее поколение информационных технологий, таких как искусственный интеллект и гигантские объемы данных. По мнению большинства экспертов, в то время как потенциал Китая продолжает расти, США останутся мировым лидером в области исследований, разработок и коммерциализации этих технологий.

Более того, США имеют преимущество в исследовательской базе. Согласно рейтингу Shanghai Jiatong University, из 20 лучших университетов мира 16 находятся в США, а не в Китае.

Пятое преимущество, которым будет располагать Вашингтон после завершения президентского срока Трампа, — это роль доллара. В мировых золотовалютных резервах доля юаня составляет 1,1%, а доллара — 64%. Доля юаня в международных платежах снизилась. В данной сфере у Китая нет никаких шансов в ближайшей перспективе.

В-шестых, у США есть географическое преимущество, которого нет у КНР. Канада и Мексика остаются дружелюбными соседями, несмотря на ошибочную политику Трампа в отношении Североамериканского соглашения о свободной торговле. С другой стороны, Китай граничит с 14 странами и имеет территориальные споры с такими государствами, как Индия, Япония и Вьетнам. США не сталкиваются с территориальными претензиями и могут проецировать свою власть на 95% Мирового океана.

Pxhere.com США на карте

Читайте также: American Conservative: Конгресс должен бороться с ложью Пентагона

Но, наверное, самое главное преимущество заключается в том, что США и Китай не стремятся к войне между собой. Ни одна из стран не представляет экзистенциальную угрозу для другой. Кроме перечисленных преимуществ у США есть союзнические отношения с Японией и Южной Кореей. В предстоящих переговорах с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном Трамп должен будет позаботиться о том, чтобы не позволить режиму Кима достичь своей давней цели — ослабить эти союзы.

Хотя Китай может задействовать творческий потенциал 1,4 млрд человек, открытость США привела к тому, что Вашингтон может обратиться к творческому потенциалу 7,5 млрд человек. Таким образом, США обладают большим творческим потенциалом, чем КНР. Если США сохранят свою открытость, то Вашингтону, скорее всего, удастся сохранить за собой лидерство не только в Азии, но и в других регионах мира.