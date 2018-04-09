Австралийские компании ждут значительные прибыли, поскольку из-за слабой конкуренции на рынках США и Китая они смогут продавать больше и покупать товары по более низким ценам. По сути, взаимные пошлины, вводимые как США, так и Китаем, могут стать двойным благословением для Австралии, пишет Джованни ди Лието в статье для Asia Times.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Торговая война между США и Китаем затронет рынки металлов, наркотических препаратов, автотранспортных средств, электронных компонентов, промышленного оборудования и продуктов питания.

Австралия — это страна, которая может извлечь максимальную выгоду из торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Например, австралийские производители говядины будут гораздо более конкурентоспособными, поставляя мясо в Китай, так как их американские конкуренты столкнутся с 25% пошлиной. С другой стороны, поскольку Китай повышает пошлины на соевые бобы, Австралия сможет покупать этот продукт дешевле у американских фермеров, стремящихся найти новые каналы сбыта. Аналогичная ситуация складывается и с другими товарами, которые попали в «черные» списки Китая и США.

kylesteed Соевые бобы

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Основными конкурентами Австралии в сложившихся условиях являются лишь несколько высокоразвитых стран, которые имеют широкие коммерческие связи, как с США, так и с Китаем. К данным странам можно отнести Канаду, европейские страны, Японию и Южную Корею.

Однако, по сравнению с перечисленными конкурентами Австралия имеет естественное преимущество из-за доступа к морским маршрутам, проходящим через Азиатско-Тихоокеанский регион.

Хотя Европа также находится между Американским и Азиатским континентами, ее наземные торговые маршруты гораздо менее развиты, чем морские. Наземные торговые маршруты проходят по территории таких враждебных стран, как Россия, Турция, Иран, Пакистан и Индия.

Канада также находится в невыгодном положении по сравнению с Австралией, поскольку ее экономика сильно интегрирована в экономику США и соответствующие цепи поставок. Пересмотр Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) также может повлиять на диапазон торговых действий Канады.

Kyle Pearson Вериги американского влияния

Точно также дело обстоит и в Тихоокеанском регионе, в котором расположены Япония и Южная Корея. Токио и Сеул оказались в невыгодном положении из-за близкого расположения к своему могущественному соседу — Китаю. Южная Корея также испытывает сильное геополитическое давление со стороны президента США Дональда Трампа, который настоял на пересмотре выгодного двустороннего соглашения о свободной торговле между Сеулом и Вашингтоном.

Австралия не представляет прямой стратегической угрозы ни для Китая, ни для США, поскольку ее экономика и военная мощь не слишком велики. Однако не так малы, чтобы подпасть под чье-то влияние. Кроме того, Австралия расположена не слишком близко и не слишком далеко от любого из основных претендентов на первенство в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Что еще более важно, так это то, что Австралия имеет твердые и взаимовыгодные двусторонние соглашения о свободной торговле как с Китаем, так и с США, что предполагает большую предсказуемость торговых и инвестиционных потоков.

Pxhere.com Счастливый билет

Как отметил австралийский министр торговли Стив Чобо, стране не грозят ответные действия со стороны администрации Трампа благодаря отрицательному торговому балансу с США.

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Кроме того, с точки зрения прямых иностранных инвестиций Австралия имеет достаточно места для маневра и должна диверсифицировать свою чрезмерную зависимость от американских денег.

Официальные данные показывают, что США занимают первое место по уровню инвестиций в экономику Австралии (27% от общего объема прямых иностранных инвестиций). При этом американские инвестиции примерно в 10 раз превышают объем китайских инвестиций в австралийскую экономику. С другой стороны, Австралия направляет большую часть своего капитала в США (28%) и совсем небольшую часть в Китай (4%).

Американо-китайская торговая война дает Австралии беспрецедентный шанс расширить свой экономический след в геополитике обеих глобальных сверхдержав. В такие неопределенные времена такое стратегическое влияние — это более желанный приз, чем чистая экономическая прибыль.