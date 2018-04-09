National Interest: Чего следует ожидать от армии КНР за рубежом?
Рост интеграции в мировую эконому поддерживает феноменальный экономический рост Китая. Однако более широкое участие в международной торговле связано с большим риском. По данным китайских властей, более 20 тыс. предприятий страны расположены за рубежом и более ста миллионов граждан КНР ежегодно выезжают за границу. Опасности, возникающие за рубежом, угрожают рынкам, ресурсам и инвестициям, от которых зависит экономика КНР. По данным оборонного ведомства КНР от 2015 года, Китай стал «более уязвимым к международным и региональным потрясениям, включая терроризм, пиратство, серьезные стихийные бедствиями и эпидемии», пишет Тимоти Р. Хит (Timothy R. Heath) в статье для The National Interest.
Эксперты рассматривают возможности использования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) для защиты зарубежных интересов страны. Некоторые эксперты уверены, что Китай должен сделать ставку на военные экспедиции,
Сравнивая НОАК с армией США, стоит выделить несколько моментов. Во-первых, военные США развивали свои экспедиционные возможности на основе глобальных альянсов, сформированных после Второй мировой войны, которых у Китая нет. Альянсы позволили расширить военное присутствие США за рубежом.
После Второй мировой войны США превратились в военную сверхдержаву, которая столкнулась с мощным соперником в лице СССР, у которого была собственная сеть союзников. США нужно было располагать крупной военной силой, способной вести боевые действия по всему миру, чтобы противостоять своему противнику. Зарубежные интересы Китая сталкиваются в первую очередь с нетрадиционными видами угроз, такими как терроризм, гражданская война и пиратство. Получается, то Китай не стремится противостоять растущему соперничеству с США, хотя отдаленную возможность крупного конфликта всё же не стоит исключать. Даже в случае крупного конфликта основные боевые действия будут происходить на периферии КНР, где НОАК представляет наибольшую угрозу для армии США. Помимо Азии, Китай имеет мало шансов для конкуренции с США и мало стимулов для развития зарубежного военного потенциала, учитывая подавляющую совокупную силу Соединенных Штатов и их союзников.
В-третьих, важные политические и экономические различия двух стран предопределили эволюционное развитие их вооруженных сил. США создали экспедиционную армию в период, когда периферия страны находилась в безопасности. В свою очередь Китай должен заботиться о безопасности своих границ, поскольку со многими соседями у Пекина существуют достаточно непростые отношения. По мере того, как рост экономики КНР замедляется, а население стареет, увеличивается спрос на социальные услуги. Следовательно, финансированию зарубежных военных экспедиций будет противостоять необходимость увеличения расходов на социальные нужды. Получается, что в сфере зарубежных военных экспедиций Китай не может взять на себя такую же роль, какую берут на себя США, следовательно, Пекину нужно свести к минимуму расходы, связанные с военными обязательствами за рубежом.
Уникальные особенности политической системы КНР предполагают, что организации, не входящие в НОАК, могут играть важную роль в защите зарубежных интересов КНР. Например, закон о национальной безопасности Китая предполагает, что гражданские лица должны оказывать поддержку в обеспечении национальной обороны по мере необходимости. Аналогичным образом законодательство обязывает государственные коммерческие организации поддерживать силы НОАК в сфере защиты национальных интересов за рубежом. Таким образом, в защите зарубежных интересов КНР, помимо НОАК, могут принимать участие и полувоенные формирования, гражданские подрядчики, местные силы безопасности, предоставляемые странами, в которых расположены крупные китайские активы.
В некоторых случаях стремление Китая к обеспечению собственной безопасности за рубежом может посягать на интересы США. В частности, китайские усилия, направленные на вооружение дружественных сил безопасности принимающей страны, расположенной в Южной Азии, Ближнем Востоке или Африке, могут осложнить усилия США по обеспечению своей безопасности и безопасности своих союзников и партнеров в тех же областях. Стремление Китая к развитию отношений с Ираном — ключевым поставщиком энергии — может привести к поставкам передового оружия, которое Тегеран мог бы использовать против стран, связанных с Соединенными Штатами, или против самих сил США. Аналогичным образом Пекин может увеличить продажи оружия, чтобы помочь правительству Филиппин, Таиланда, Индонезии и других стран в подавлении внутренних мятежей, которые угрожают китайским инвестициям. Растущая зависимость Китая от безопасности может подвергнуть те же страны давлению со стороны Пекина.
В ближайшие годы КНР сделает ставку как на военные, так и невоенные силы для продвижения собственных интересов в сфере безопасности. Глубокое понимание китайского подхода к обеспечению безопасности своих зарубежных интересов может помочь американским стратегам просчитать возможные области сотрудничества и конкуренции.