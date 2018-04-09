Рост интеграции в мировую эконому поддерживает феноменальный экономический рост Китая. Однако более широкое участие в международной торговле связано с большим риском. По данным китайских властей, более 20 тыс. предприятий страны расположены за рубежом и более ста миллионов граждан КНР ежегодно выезжают за границу. Опасности, возникающие за рубежом, угрожают рынкам, ресурсам и инвестициям, от которых зависит экономика КНР. По данным оборонного ведомства КНР от 2015 года, Китай стал «более уязвимым к международным и региональным потрясениям, включая терроризм, пиратство, серьезные стихийные бедствиями и эпидемии», пишет Тимоти Р. Хит (Timothy R. Heath) в статье для The National Interest.

Mod.gov.cn НОАК на учениях

Эксперты рассматривают возможности использования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) для защиты зарубежных интересов страны. Некоторые эксперты уверены, что Китай должен сделать ставку на военные экспедиции, т. е. пойти по пути США. Другие отрицают подобное использование НОАК, ссылаясь на замедляющиеся темпы экономического роста и сложную ситуацию в области безопасности.

Сравнивая НОАК с армией США, стоит выделить несколько моментов. Во-первых, военные США развивали свои экспедиционные возможности на основе глобальных альянсов, сформированных после Второй мировой войны, которых у Китая нет. Альянсы позволили расширить военное присутствие США за рубежом.

(сс) William Ide Армия КНР

После Второй мировой войны США превратились в военную сверхдержаву, которая столкнулась с мощным соперником в лице СССР, у которого была собственная сеть союзников. США нужно было располагать крупной военной силой, способной вести боевые действия по всему миру, чтобы противостоять своему противнику. Зарубежные интересы Китая сталкиваются в первую очередь с нетрадиционными видами угроз, такими как терроризм, гражданская война и пиратство. Получается, то Китай не стремится противостоять растущему соперничеству с США, хотя отдаленную возможность крупного конфликта всё же не стоит исключать. Даже в случае крупного конфликта основные боевые действия будут происходить на периферии КНР, где НОАК представляет наибольшую угрозу для армии США. Помимо Азии, Китай имеет мало шансов для конкуренции с США и мало стимулов для развития зарубежного военного потенциала, учитывая подавляющую совокупную силу Соединенных Штатов и их союзников.

В-третьих, важные политические и экономические различия двух стран предопределили эволюционное развитие их вооруженных сил. США создали экспедиционную армию в период, когда периферия страны находилась в безопасности. В свою очередь Китай должен заботиться о безопасности своих границ, поскольку со многими соседями у Пекина существуют достаточно непростые отношения. По мере того, как рост экономики КНР замедляется, а население стареет, увеличивается спрос на социальные услуги. Следовательно, финансированию зарубежных военных экспедиций будет противостоять необходимость увеличения расходов на социальные нужды. Получается, что в сфере зарубежных военных экспедиций Китай не может взять на себя такую же роль, какую берут на себя США, следовательно, Пекину нужно свести к минимуму расходы, связанные с военными обязательствами за рубежом.

Уникальные особенности политической системы КНР предполагают, что организации, не входящие в НОАК, могут играть важную роль в защите зарубежных интересов КНР. Например, закон о национальной безопасности Китая предполагает, что гражданские лица должны оказывать поддержку в обеспечении национальной обороны по мере необходимости. Аналогичным образом законодательство обязывает государственные коммерческие организации поддерживать силы НОАК в сфере защиты национальных интересов за рубежом. Таким образом, в защите зарубежных интересов КНР, помимо НОАК, могут принимать участие и полувоенные формирования, гражданские подрядчики, местные силы безопасности, предоставляемые странами, в которых расположены крупные китайские активы.

Macauhub Африка встречает КНР

В некоторых случаях стремление Китая к обеспечению собственной безопасности за рубежом может посягать на интересы США. В частности, китайские усилия, направленные на вооружение дружественных сил безопасности принимающей страны, расположенной в Южной Азии, Ближнем Востоке или Африке, могут осложнить усилия США по обеспечению своей безопасности и безопасности своих союзников и партнеров в тех же областях. Стремление Китая к развитию отношений с Ираном — ключевым поставщиком энергии — может привести к поставкам передового оружия, которое Тегеран мог бы использовать против стран, связанных с Соединенными Штатами, или против самих сил США. Аналогичным образом Пекин может увеличить продажи оружия, чтобы помочь правительству Филиппин, Таиланда, Индонезии и других стран в подавлении внутренних мятежей, которые угрожают китайским инвестициям. Растущая зависимость Китая от безопасности может подвергнуть те же страны давлению со стороны Пекина.

В ближайшие годы КНР сделает ставку как на военные, так и невоенные силы для продвижения собственных интересов в сфере безопасности. Глубокое понимание китайского подхода к обеспечению безопасности своих зарубежных интересов может помочь американским стратегам просчитать возможные области сотрудничества и конкуренции.