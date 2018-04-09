Состоявшейся в Анкаре саммит России, Турции и Ирана, который поспособствовал более тесному взаимодействию между этими тремя странами по вопросу урегулирования конфликта в Сирии, вызвал определенную озабоченность на Западе, где были обеспокоены тем, что будущее арабской республики будет определено без его участия. Также тревогу в странах Запада вызывает сближение Москвы и Анкары. Тем не менее именно своими действиями страны Запада и подтолкнули Турцию в сторону России, пишет Бурханеттин Дуран в статье для турецкого издания The Daily Sabah.

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Безусловно, причиной тревоги Запада стало не «семейное фото» глав трех государств Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, а то, что Москва, Тегеран и Анкара смогли найти общей язык, несмотря на имеющиеся у них противоречия. Более того, саммит в турецкой столице в очередной раз доказал, что Астанинский процесс является единственным действующим механизмом определения будущего Сирии. После того как президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выведет свои войска из Сирии «очень скоро», нет никаких сомнений, что западные державы опасаются остаться не у дел.

Эксперты отмечают, что обещание Трампа вывести войска из Сирии, которое противоречит заявленной Вашингтоном цели сдерживания Ирана, создает опасный вакуум на Ближнем Востоке, а американские СМИ утверждают, что впервые судьба региона решается без участия США. В сложившихся обстоятельствах саммит в Анкаре был назван «собранием зла», в результате которого сформировался «леденящий кровь альянс», вобравший в себя троих «объединившихся против Запада» «разжигателей войны». На основании этого заключения критики заявили, что решение Трампа о выходе из Сирии является огромной ошибкой.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Как ни странно, но Трамп, чья предвыборная кампания фокусировалась на внутренней политике и экономике страны, попросту хочет сдержать обещание перед своими сторонниками. Его не интересует близость официальных лиц Пентагона и курдских вооруженных формирований.

Хотя Трамп за прошедший год сделал не одно сбивающее с толку заявление, он, по всей видимости, не может избавиться от наслединия бывшего президента США Барака Обамы в Сирии. Так, Белый дом не смог положить конец партнерству с сирийским филиалом «террористической организации» Рабочая партия Курдистана (РПК) и доказать свою верность Турции — своему союзнику по НАТО. По этой же самой причине официальные лица США, кажется, считают, из сложившейся ситуации они смогут выйти, если привлекут Саудовскую Аравию и Францию к более активным действиям в Сирии.

По мнению автора, выход США из Сирии в ближайшее время маловероятен. Трамп, который недавно с негодованием отметил, что Вашингтон потратил $7 млрд на Ближнем Востоке, скорее всего, попытается найти способ переложить часть этих расходов на Саудовскую Аравию и сохранить войска в Сирии.

Все же ни для кого не секрет, что из-за ухода США появится серьезный геополитический вакуум, а отсутствие у Вашингтон четкой стратегии действий на Ближнем Востоке вообще и в Сирии в частности сыграло на руку Ирану, Турции и России. Без сомнения, США не у дел никто не оставлял, они сами оказались в этой ситуации из-за своей непредусмотрительности.

Miraes.ru Проект турецкой АЭС «Аккую»

С точки зрения западных правительств, существует еще одна проблема, связанная с саммитом в Анкаре и сближением Россия и Турции. На фоне строительства газопровода «Турецкий поток», АЭС «Аккую», покупки комплексов С-400 и сотрудничества в рамках Астанинского процесса их партнерство все больше носит характер стратегического. В результате скандинавские и восточноевропейские страны особенно пристально наблюдают за потенциальным исходом усиления сотрудничества Турции с Москвой. Пока Германия и Франция не считают, что дружба Москвы и Анкары требует противодействия. В противном случае президент Франции Эммануэль Макрон не принял бы в Париже представителей курдских Отрядов народной самообороны (YPG).

Нужно понимать, подчеркивает автор, что решение Турции более близко работать с Россией, не разрывая при этом связи с западным альянсом, не было оппортунистическим шагом. США, ЕС и НАТО создали эту ситуацию, не сумев отнестись к Турции за последние пять лет как к союзнику. На данный момент Анкара просто решает свои вопросы, ожидая, пока ее западные союзники вспомнят о своих стратегических интересах.

Ждать тем не менее — не значит ничего не делать, поэтому Анкара сейчас активным образом проводить собственную внешнюю политику и работает с различными заинтересованными лицами по нейтрализации угроз своей национальной безопасности, исходящих из Сирии и Ирака. При этом официальные лица стран Запада, сокрушающиеся по поводу того, что Турция якобы от него отходит, несут прямую ответственность за сближение Москвы и Анкары.