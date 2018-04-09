Недавно президент США Дональд Трамп с огромной неохотой подписал очередной законопроект о расходах страны на оборону. Бо́льшая часть этих денег пойдет на покупку новых истребителей F-35, небольшое повышение численности американских военнослужащих, а также столь нужное обновление арсенала боеприпасов ВВС страны. Они также будут направлены на поддержку операций США по всему миру, в том числе таких, которые продолжаются уже не одно десятилетие и играют второстепенную роль для национальной безопасности США. Поэтому пришло время либо значительно сократить масштабы некоторых операций, либо вообще положить им конец, пишет Дэниел Р. Депетрис в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Американский солдат в Афганистане

Автор подчеркивает, что прежде всего это Афганистан, где, несмотря на новую стратегию Трампа, включающую в себя расширение американского контингента в стране, подготовку местных сил и поддержку ВВС, ни США, ни правительство страны не могут одержать победы. При этом радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чья численность, по некоторой информации, достигает 60 тыс. человек, представляет угрозу существованию правительству в Кабуле. Пока же Пакистан не сменит свою скорее враждебную, нежели дружественную к Кабулу политику, склонить исламистов к переговорам будет невозможно, сколько их боевиков ни бомби.

Читайте также: American Conservative: США повторяют судьбу СССР в Афганистане?

Затем Йемен, где ВВС США на протяжении последних трех лет выступали в качестве воздушной заправочной станции для авиации Саудовской Аравии. В Эр-Рияде надеются, что массированные бомбардировки, голод и эпидемии заставят повстанцев-хуситов сесть за стол переговоров, однако, как показало время, эти оценки оказались полностью необоснованными. Сам же Йемен, в котором почти 80% населения нуждаются в гуманитарной помощи и по меньшей мере половина всех медицинских учреждений разрушена или не работает, может считаться государством лишь по формальному признаку.

The U.S. Army Военные США

Читайте также: АС: Участием в войне в Йемене США помогают боевикам-исламистам и Тегерану

При этом до сих пор не ясно, зачем США влезли в этот внутренний конфликт на стороне Саудовской Аравии, особенно после заключения ядерной сделки с Ираном, которую Эр-Рияд никогда не поддерживал. Быть может, это было сделано в качестве своеобразной компенсации. Тем не менее Йемен нельзя назвать значительным игроком на Ближнем Востоке, поэтому США могут проводить свою внешнюю политику, невзирая на то, какая вооруженная группировка будет править в стране. Попытки же угодить наследному принцу Мухаммеду бин Салману не могут считаться достаточной причиной для того, чтобы замарать репутацию США участием в этой рукотворной катастрофе.

Читайте также: «Позорная кампания» в Йемене не отвечает интересам США

Наконец, Сирия. Операция против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) почти закончилась, «халифат» уничтожен, а численность боевиков низведена до нескольких тысяч террористов, действующих в долине реки Евфрат и в пустыне на границе Сирии и Ирака. На сегодняшний день в Вашингтоне говорят о том, что после окончательного поражения боевиков США могут сохранить свое присутствие в стране в течение нескольких лет.

Читайте также: National Interest: Победа Асада — шанс для США «утереть нос» России

Президент же, отмечает автор, должен пойти на значительный шаг и немедленно вывести войска из Сирии. США не обязаны осуществлять «стабилизацию» страны, которая бы означала разворачивание военных в стране на постоянной основе и участие их, по сути, в миротворческой операции. Разрешение политических противоречий в Сирии находится в руках ее граждан и соседних стран, а не иностранной державы, такой как США.

Читайте также: Кто заменит военных США в Сирии: Франция или другая страна? — Daily Sabah