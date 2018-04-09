В начале февраля на сцене Пермского театра оперы и балета должны были состояться три показа оперы «Царская невеста», впоследствии, как это часто бывает в нашем театре, афиша была изменена.

Жертвоприношение Молоху

Вместо запланированных трех спектаклей состоялся лишь один, но также к нему было добавлено концертное исполнение балета «Золушка», с Теодором Курентзисом во главе. Вообще концертное исполнение балета — это идея очень странная, но дело даже не в этом.

Мало кто знает, что в оперных спектаклях должны были принять участие сотни детей из пермских школ. Удивительный проект, подаренный городу коллективом неравнодушных педагогов, был сорван. О чем и будет рассказано в настоящей статье.

Скриншот страницы видео YouTube пользователя 1tv.ru Теодор Курентзис

Дети на оперной сцене

Проект «Дети на оперной сцене» родился в Перми в 2010 году. Он является плодом напряженной работы современной педагогической мысли, цель проекта — приобщение подрастающего поколения к высокому искусству, что тем более актуально в условиях чудовищного наступления на культуру в нашей стране.

Кроме того, с учетом стремительного сокращения театральной аудитории и отсутствия интереса у молодежи к театральному искусству, данная идея является глотком спасительного воздуха.

С началом нового учебного года школы Перми, участвующие в данном проекте, (а их около 20), решают совместно с руководством театра, в каком спектакле они примут участие в текущем сезоне. После чего начинается продолжительная подготовка к премьере, заключающаяся в доскональном изучении материала: разучивание партий, пошивка костюмов, проникновение в авторский замысел. Во всем этом принимают участие дети, именно такая работа является залогом возникновения любви к театру. Можно быть на 100% уверенным, что большая часть школьников, прошедших через подобный проект, уже никогда не скажет, что театр — это скучно, в отличие от других увеселительных заведений.

Помимо подготовки ребенка к участию в спектакле, ведется работа и со зрителем, он также постигает азы оперного искусства, старается осмыслить идею постановки. Позже билеты распространяются авторами проекта среди своих учащихся по льготным ценам. Неудивительно, что школьники ждут спектакля как праздника.

Дети в театре. 1955

За годы плодотворного сотрудничества театра с учебными заведениями пермские (и не только) школьники приняли участия в следующих операх: «Князь Игорь», «Малахитовая шкатулка», «Снегурочка», «Борис Годунов» и «Царская невеста».

В текущем сезоне была достигнута договоренность о том, что дети примут участия в двух февральских показах оперы «Царская невеста», что предполагало участие в мероприятиях порядка двух тысяч человек: около 280 на сцене (по 140 в каждой постановке) и около 1 тыс. 600 человек в зрительном зале.

О том, как у детей отняли праздник

В начале февраля в Пермь приехало высокое начальство. По словам осведомленных людей, это были члены комиссии, занимающиеся вопросом резни в школе № 127, произошедшей 15 января текущего года. После напряженных будней власти Пермского края решили показать уважаемым гостям всемирно известный «бренд» города. Нет, не уникальный проект, где подрастающее поколение приобщается к высокому искусству, способному вырвать их из лап чудовищного бескультурья, толкающего их на безумства, подобно произошедшему в школе № 127. Брендом у нас является Теодор Курентзис, решивший продемонстрировать свое мастерство в концертной версии балета «Золушка». Именно по этой причине были отменены сразу две запланированные оперы. «Царская невеста» превратилась в невесту принца, как смел заметить пресс-секретарь театра Василий Ефремов, впрочем, утаивший, что вместе с ней за бортом остались сотни детей.

Можно, конечно, во всем начать обвинять власти, волюнтаристское решение которых наложило отпечаток на действия руководства театра. Но тут есть несколько «но». Вряд ли губернатор или ответственное за подобные изменения лицо были в курсе происходящего. А даже если и были, то решение показать выступление Курентзиса не могло помешать реализации проекта: ведь в афише было заявлено три показа оперы, в то время как дети должны были быть задействованы в двух. Отмена одного спектакля ничего не меняла, но отменили сразу два показа. Почему? Ответ получен не был, как и не были принесены извинения, отсутствие которых также является характерным штрихом в деятельности нынешнего руководства театра.

Что произошло в итоге? Состоялся один-единственный показ оперы, поэтому было принято решение вывести на сцену сразу 280 детей вместо запланированных 140. Не сложно понять, какой хаос и неразбериха творились на сцене. Как отмечают люди, задействованные в постановке, дети, выпущенные на сцену, просто растерялись, что отразилось на несогласованности их действий, это разрушало весь замысел спектакля.

К этому стоит добавить, что декорации, являющиеся важной и неотъемлемой частью постановки, в спектакле отсутствовали. Дело в том, что «ракушка» установленная для предшествующего концерта «Золушка», разобрана не была. Таким образом, это стало еще одним ударом по идее.

Так как показ был представлен лишь единожды вместо запланированных двух, то порядка 800 человек (подготовленный зрительный зал, о котором я писал выше), также ожидавших данного события, были просто выброшены за борт: у них отняли праздник, к которому они готовились несколько месяцев.

Учитель музыки лицея №9 Ольга Анатольевна Дик, занимавшаяся распространением среди учащихся билетов на данный спектакль, узнала о его отмене лишь за три дня до показа. В результате билеты пришлось у детей выкупать.

«Дети, ожидавшие долгожданного спектакля «Царская невеста», отдавали билеты в полном недоумении, не понимая, почему их забирают. Мне, учителю музыки, пришлось оправдываться перед детьми и их родителями за руководство театра. Стыдно и неловко», — подчеркнула учитель.

Данный проект родился в Перми в 2010 году, до прихода в театр нового руководства. С тех пор о прежних достижениях и прорывах говорить не принято, а многое из того, что было создано прежде, уже кануло в Лету. Поэтому серьезные опасения вызывает и это начинание, о судьбе которого переживают педагоги, вложившие в него душу.

То, что произошло с оперой «Царская невеста», — это акт чудовищного произвола в отношении наших детей. Ребенок очень чувствителен к словам и обещаниям взрослого, вера в нас у него безусловна. Что будет с детьми, которых обманули, ожидания которых мы не оправдали? Что будет с ними в 16−17 лет, когда они достигнут возраста тех подростков, которые совершили нападение на школу № 127? Можно ли иначе как преступлением назвать поступок театрального руководства в отношении детей? Надеюсь, этот вопрос не останется без внимания нового министра культуры Пермского края.