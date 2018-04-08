Белое безмолвие увидели мы, путешественники, солнечным мартовским днем заехав в деревню Шиднему, что в верховьях Пинеги. Святой источник Петра и Павла, 60 домов — укрытых метровым одеялом снега — и две семьи с котом.

Владимир Станулевич Под метровым одеялом снега деревня Шиднема

Минут через 15 после начала чаепития хозяйка Нина Степановна поведала гостям, что у соседа Зорина (Петра Артемьевича и Пелагеи Осиповны) на крыльце в гражданскую стоял пулемет и в доме жили четыре англичанина. Не очень поверил, в верховьях Пинеги англичан не было, только белогвардейцы, а фронт до конца 1919 проходил севернее — через Усть-Почу.

Хозяйка для убедительности рассказала, как интервенты просили провести Николочку, местного старичка-знатока лесных тропинок, на Двину, и как завел он их в болото, из четверых вернулся один. История Ивана Сусанина и поляков, да вот сомнения — до Двины от Шиднемы 500 км. И еще рассказывала хозяйка, как Пелагея Осиповна за 30 километров тащила по лесу санки с оружием мужу-партизану на Кавью-реку. И что в селе до сих пор воронки от снарядов, а дом родственника избит осколками.

Но через пару часов, в веркольском музее Федора Абрамова, прочитав «Это было на Пинеге» историка А.П.Никулина, был удивлен — рассказ хозяйки был близок к истории.

Как и деревня Поча, деревня Шиднема громко прославилась лишь раз — в гражданскую войну 1918—1919 гг. Но, в отличие от починской славы, отнявшей жизни у сотен человек, шиднемский звездный час был спасительным для Пинежского красного фронта. Через Шиднему ее крестьянами был проложен единственный зимний путь от Двины к реке Пинеге. До реки Выя через тайгу крестьяне за неделю (!!!) прорубили 60 километров тракта. Что значит вести дорогу в 20—30 градусные ноябрьские морозы, с единственной механизацией в виде лошади и саней? Для сравнения — дорогу Пинега — Мезень такой же протяженности строили с переменным успехом почти 200 лет, и закончили только в 2009 году — с грейдерами и самосвалами. По тракту 2—3 декабря 1918 года прошел обоз с оружием командира отряда особого назначения Алексея Щенникова — для сторонников советской власти, которые уже 3—4 декабря 1918 захватили с боем Карповы Горы, сформировали из пинежан красный батальон и перерезали белым дорогу Архангельск — Мезень — Печора у Почи и Труфановой Горы. Через несколько месяцев батальон развернулся во 2-ю бригаду 64 стрелковой дивизии и стал основой красного Пинежского фронта. Снабжение фронта шло через Шиднему.

Зачем красным и белым была нужна далекая от основных — Двинского и Железнодорожного фронтов — Пинега? Война, эпидемия испанки, неурожай лета 1918 заставляли кормить население, что было трудно англичанам с их запасами в Архангельске, и особенно советской власти. Зачем? На Севере бои велись на узких полосках вдоль рек или дорог, и фланговый маневр был возможностью успеха. Так и Пинега была обходным маневром, у белых — в тыл Двинскому фронту красных через Шиднему на Тойму, и у красных — от Почи на Усть-Пинегу — в тыл Двинскому фронту белых. И только ниточка Шиднемской дороги позволяла воевать красным. Порвись ниточка — тысячи красноармейцев-пинежан попадут в окружение. Пленных здесь не брали с обеих сторон, сотни нашли свой конец в прорубях Пинеги.

С другой стороны, шиднемская ниточка позволяла красным грабить купеческие дома и склады, отбирать хлеб по продразверстке, репрессировать зажиточных, казнить сопротивляющихся и мобилизовать в Красную армию сторонников. То есть устанавливать и крепить Советскую власть на Пинеге.

Три раза белые с параллельной Пинеге реки Вашки пытались перерезать шиднемскую ниточку. 7—12 ноября 1918 года отряд поручиков Калининского и Зотикова в 65 человек занял окрестности Шиднемы — чтобы отрезать красных в Карпогорах. Были арестованы, уведены на Вашку и там расстреляны 12 местных сторонников советской власти. Но отряд был разгромлен кавалеристами Алексея Щенникова.

Второй раз перерезать шиднемскую ниточку в марте 1919 собирался усиленный батальон белых в 500 штыков с Вашки, когда командующий интервентами генерал Айронсайд решил серией ударов уничтожить Пинежский фронт красных. Но в связи с провалом наступления под Почей и Земцовым белые на Шиднему не пошли.

В ноябре 1919 года командование 6-й красной армии решило по стратегическим соображениям отвести 2 бригаду с Пинеги на Двину через выйско-шиднемский тракт. Красноармейцы-пинежане не хотели уходить, 483 полк и веркольская караульная рота восстали. Ядро бригады — 481 полк и остатки других частей — отходили на Шиднему ускоренным маршем. Даже в Верколе, где восставшими под арестом в монастыре содержался уездный исполком, проходивший 17 ноября 1919 мимо батальон полка и артиллерия не стали задерживаться — оставив советских начальников на лютую смерть. Это и спасло красные части, для ускорения побросавшие в проруби у Суры снаряды и часть оружия.

Стояли 38-градусные морозы, сурские крестьяне, державшие связь с белыми, угнали часть красного обоза в лес, деревни не давали лошадей и сани — чтобы лишить батальоны подвижности. Но когда 27 ноября белые вышли с Вашки и повели наступление на Шиднему, красные войска уже отходили по шиднемско-выйскому тракту на Верхнюю Тойму. Атаки белых, изрывшие Шиднему снарядами и не имевшие уже большого смысла, отразил батальон Сумкина — с большими потерями для них. Выставив заслон в деревне, красные ушли — до февраля 1920 года.

Рассказ Нины Степановны оказался иллюстрацией к событиям 100-летней давности, а она — хранителем памяти деревни: ее время шло медленнее, и события 1919 года для бабушки представлялись как вчерашние. Гражданская впечаталась в память шиднемцев не слабее Великой Отечественной, даже сильнее — так как фронт проходил под окнами.

Так кто они, шиднемцы 1918−1919 годов — положительные герои или нет? Если считать главной заслугой Советской власти в Гражданскую сохранение целостности России, то шиднемцы 1918—1919 гг. — положительные герои. Ужасную цену все — и красные, и белые, и шиднемцы и другие — заплатили за Февраль 1917-го, за развал государственной системы, открывший России крестный путь XX века.