Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление и распоряжение о строительстве ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс». На создание платформы выделяется 7 млрд. рублей с 2018 по 2020 годы. В 2018 году выделяется 363 млн. рублей.

Модест Колеров ИА REGNUM Следы человека на льду

Исполнителем работ в постановлении определено АО «Адмиралтейские верфи», входящие в корпорацию ОСК. Заказчиком проекта является «Росгидромет». Необходимость такой платформы связана с сокращением числа многолетних льдов толщиной 2—3 метра, и как следствие практически невозможно стало организовать работу дрейфующих станций «Северный полюс».

Создаваемая платформа призвана решить эту задачу, поскольку является самодвижущейся, ледового класса Arc 8, может двигаться без применения ледокола, способна нести запас горючего на 2—3 года автономной работы, иметь разнообразное научное оборудование для работы в высоких широтах, вертолетную площадку, мощные лебедки для зондирований океана, обогреваемое отверстие в днище и другие необходимые опции, предусмотренные проектом.

Дрейфующие станции работают в приполярных широтах начиная с 1937 года. В начале 1936 года в СССР был утвержден план работы полярной дрейфующей научно-исследовательской станции, начальником которой был назначен Иван Папанин. 21 мая 1937 года в районе северного полюса совершил посадку самолет, высадивший первых зимовщиков. Всего их было четверо, вместе с Папаниным дрейфовали на станции «Северный полюс — 1» геофизик Евгений Фёдоров, гидролог Пётр Ширшов и радист Эрнест Кренкель. Первый «Северный полюс» проработал девять месяцев, и после дрейфа в 2000 километров полярников сняли с льдины недалеко от побережья Гренландии ледоколы «Таймыр» и «Мурман» в феврале 1938 года.

Далее, хоть и концепция дрейфующих станций была признана успешной, был перерыв в исследованиях северных широт, связанный с войной. Исследования возобновились в 1950-м году, и первого апреля начала работу станция СП-2, которая проработала до 11 апреля 1951 года. Далее станции с конца 50-х годов работали в районе Северного географического полюса практически беспрерывно.

В среднем за год на дрейфующей станции выполнялось 600—650 измерений глубин океана, 3500—3900 комплексных метеонаблюдений элементов погоды, производилось 600—650 запусков шаров-пилотов, несущих радиозонды, 1200—1300 измерений температуры и взятий проб морской воды на химический анализ. Производились также магнитные, ионосферные, ледовые и другие виды наблюдений. Регулярное определение координат льдины астрономическим способом позволяло получать данные о направлении и скорости ее дрейфа и составить объемную картину течений в акватории Северного Ледовитого океана.

Работа станций в том числе позволила сделать первые наблюдения и открытия, связанные с глубоководным хребтом Ломоносова, пересекающим Северный Ледовитый океан, ставшие впоследствии основанием для оформления заявки Россией в ООН об увеличении зоны прибрежного шельфа страны. Заявка тщательно готовилась, была подана Россией еще в 2015 году, сейчас, по словам главы Минприроды России Сергея Донского, ожидается принятие решения по заявке на расширение шельфа в конце 2018 — начале 2019 года, после подачи соответствующей заявки Канадой.

После распада СССР был перерыв в работе станций с 1991 по 2003 год. Далее станции продолжили работу, но найти подходящую льдину для дрейфа становилось всё труднее.

С 1998 года ряд зарубежных исследователей вмораживали в лед ледокольные суда и на них осуществлялся дрейф в приполярных областях.

Технически проект вполне по силам «Адмиралтейским верфям», имеющим большой опыт строительства судов ледового класса. Проект заложен в стапельном расписании предприятия на 2018—2020 годы, и под него зарезервированы все необходимые производственные мощности.

Создание самодвижущейся платформы «Северный полюс» придаст дополнительный импульс исследованиям Арктики, позволит России оставаться лидером в этой области. Использование совместно с платформой групп автономных роботизированных дрейфующих измерителей в окрестностях платформы позволит получать комплексную информацию гидрологического и метеорологического характера, а также информацию в интересах отраслей промышленности, связанных с работой в Арктике.