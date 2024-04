Есть населенные пункты, столетия живущие тихой, незаметной жизнью, и вдруг полгода только их и обсуждают, потом снова тишина, но из Истории эти полгода уже не вырубишь. Такова деревня Поча на вершине холма у небольшой лесной речки Почи, притока реки Пинеги.

Владимир Станулевич Деревня Поча — здесь жили и умирали в 1919 году сотни северян, ввергнутые в гражданскую войну. Март 2018

Судя по переписи 1894 года, усть-поченский приход насчитывал 412 мужских и 414 женских душ, и жители были бедны — община не смогла ни выделить церкви земли, ни содержать воскресную школу, а весь доход причта составил за сентябрь — декабрь 1894 года 5 рублей 20 копеек с кружечного сбора и продажи свечей. Церковь и одна деревня волости стояла на одном берегу Пинеги, а остальные 5 деревень — на другом, что требовало бесконечных плаваний на лодках, средств поставить церковь и на другом берегу не имелось. Единственным капиталом прихода являлись 600 рублей, пожертвованные о. Иоанном Кронштадским на строительство дома священника в 1892 году (1). Эту патриархальность прервала война, пришедшая в 1918 году на порог каждого пинежского дома.

После взятия Карпогор 3—4 декабря 1918 года только что сформированный батальон красных продвинулся с боями на 50 верст и закрепился в Поче — как ближайшей к городу Пинеге деревне, оказавшейся в руках Советов. Будущее невезение Почи — редкостное даже по тем временам, гибель домов и жителей, можно объяснит ее стратегическим положением — здесь красные перерезали зимний тракт в верховья Мезени и на Печору. А также упорством и искусством комбрига Ивана (Иосифа) Кудрина — уроженца Архангельской губернии, фельдшера из бедной семьи, дослужившегося в Первую мировую до офицерского чина. Дальше Почи Кудрин не продвинулся — коммуникации растянулись, снабжение ослабло, впереди были деревни с антисоветскими настроениями, мобилизованными в белые отряды мужиками и беженцами с верховий Пинеги.

Испытания смертью начались в начале 1919 года. 8 января две третьих сил белых пинежских отрядов были брошены в наступление на Почу. Неудачно. 30 января белые снова атакуют Почу — безуспешно. Красные переходят в наступление на Пинегу, и здесь неудача.

26 марта 1919 британское командование интервентов начало крупнейшее зимнее наступление на Севере — с целью ликвидировать весь пинежский фронт красной 6-й армии. Англичане поставили во главе наступающих полковника Петра Дилакторского, уроженца Архангельской губернии, дослужившегося во 2-м Лабинском казачьем полку царской армии до чина «войскового старшины» (подполковника) и хорошо, в английском понимании, зарекомендовавшего себя на Двине в 1918 году. Поча попала под главный удар, на нее наступали Подборский белый партизанский отряд (300 человек) — в лоб, а Юрольский (200 человек) и Заозерный (250 человек) отряды пошли в обход. Кроме того, со стороны Сояльского озера наступал отряд капитана второго ранга Чаплина, но в метель он заблудился и к Поче не подошел (2). «…Пленных не брали с обеих сторон, ожесточение и даже зверство особенно были велики между родственниками — пинежанами, дравшимися на разных сторонах» (3). Красные выстояли.

31 мая 1919 началось летнее наступление на Почу полковника Дилакторского. Ему снова не повезло — 18 мая в Пинеге восстали 2 роты белого 8-го Северного полка, восстание подавили, но часть войск на фронт не была направлена. 8 пушек били прямой наводкой по Поче, а две 152-мм английские гаубицы, подвезенные на баржах, вели навесной огонь. В Государственном архиве Архангельской области сохранились воспоминания белых и красных участников боя:

«…в 3 часа утра… началась канонада из 10 пушек. Что там делалось, трудно себе представить. Цель была как на ладони… Видно было, как люди убегали куда-то в лес за деревню. Артиллерийский бой продолжался более 5 часов. …несколько рот стали переправляться через речку, были встречены ружейным и пулеметным огнем красных. Много было утонувших, части в беспорядке отступили… В это время часть красноармейцев переправилась в укромном месте через реку и… без особых усилий захватила орудия».

«Начали бить 6 дюймовые орудия, становилось немного жутковато — снаряды рвутся в деревне — от домов только осколки летят. … люди сидят в блиндажах, в одном месте засыпало ход сообщения — 20 человек чуть не задохлись». (4).

В этом бою англичане впервые на Севере применили химические снаряды — всего их было выпущено по Поче 257. Разведка 6-й армии знала о них:

«1. По сведениям, полученным от перебежчиков, противнику отправлены партии химических снарядов. 2. Начдив приказал срочно принять все меры к быстрому и окончательному снабжению респираторами» (противогазы системы Кумманта-Зелинского — прим. автора) (5).

Жителей Почи снабжать «респираторами» никто не собирался. Из отчета Кудрина:

«…за 18 часов выпущено не менее 7 тысяч снарядов. Деревня полностью разрушена, окопы и блиндажи на северном и северо-западном участке Почи сравнены с землей, цепи противника залегли за проволочными заграждениями, люди в блиндажах задыхаются в масках от газа и дыма от взрывов снарядов, нам противник не дает показаться, обстреливая из пулеметов. С трех сторон противник продолжал переправляться через реку Поча. Положение становилось критическим…» (6).

Две красные роты пошли в обход, орудия белых, стоящие на прямой наводке, были захвачены, но прислуга успела снять орудийные замки. Эти роты были «окружены и полностью истреблены противником. Раненные были добиты и брошены вместе с убитыми на поле боя… Пойманных привели к штабу… Вышел полковник Дилакторский. После нескольких слов допроса он приказал: «Сведите, и покажите им Пильегоры». Приведшие их солдаты накинули им на шеи веревки и повели на гору, где все были приколоты штыками». (7).

Но Поча, где были уничтожены все дома, осталась в руках красных. За бои 31 мая — 3 июня 1919 Кудрин по приказу РВС республики получил орден Красного Знамени и продолжил командование фронтом, а Дилакторскому, напротив, объявлена благодарность генерала Миллера и его заменили.

В сентябре 1919 481-й (бывший 160-й) полк из кудринской бригады, занимавший Почу, получил приказ командарма-6 наступать на город Пинегу. Англичане упредили, и несчастная Поча подверглась первой на Севере химической бомбардировке с воздуха новейшими самолетами DH9 с бомбами, начиненными адамситом, боевым отравляющим веществом — М-девайсами.

«Взлетевший 4 сентября в 9.30 на передовом самолете капитан Оливер Брайсон сбросил на Почу фосфорные бомбы. Когда ветер оказался благоприятным, он пустил ракету чтобы указать, что бомбежка может начаться. Четыре самолета сбросили на Почу 183 М-бомбы, которые упали с наветренной стороны села, вблизи окружающей его системы окопов. Густые облака ядовитого дыма на время полностью скрыли деревню от глаз летнабов. С земли это выглядело как ряд грибообразных взрывов, которые слились вместе высоко в воздухе. Пулеметный и зенитный огонь с площади, над которой прошло облако, быстро затих, хотя со стороны деревни продолжался, и один DH 9 был подбит» (8).

По отчетам красных: «У нас убито 1, ранен 1, отравлено газами несколько человек, убито 2 лошади и одна ранена» (9). Но красные отказались от своего наступления, а британский генерал Гроган не стал атаковать Почу. Потерь населения никто не считал, фосфорные и химические бомбы давно относятся к запрещенному химическому оружию — по якобы наличию которого в Ираке, а сейчас в Сирии, так шумно выступало правительство Великобритании.

Но и это были еще не все испытания для пинежан. Испанка, появившаяся в России одновременно с прибытием американских частей интервентов, унесла в могилу больше, чем военные действия.

«За ноябрь 1918 на излечение в лазареты 6 армии поступило 768 раненных и 3522 больных… среди больных за ноябрь установлено 23 случая тифа, цинга — 32 и испанка 313. …Смертность от испанки составила по Котласу 8,75%. среди гражданских — 29%» (10).

Из доклада председателя Архангельского губисполкома Степана Попова 17 декабря 1918:

«Заморозок в июле убил урожай. …Очень часто у деревенской церкви выставлено 10—15 гробов с умершими от испанки. Белогвардейский поп убежал, а население ждет, когда приедет батюшка и отпоет покойника… в Поченской волости за 18 дней заболели 468, умерло 68 человек за октябрь-ноябрь».

Судьбу Почи и ее защитников определили не лобовые атаки, а глубокий фланговый рейд Вычегодского отряда белых под командой капитана Николая Орлова в конце октября 1919 года по реке Вашке на юг, к Яренску, и захват им территории нынешней Коми республики. Возникла угроза выхода белых в глубокий тыл Пинежского фронта, и командование 6-й армии, вопреки мнению Ивана Кудрина, отдало приказ на отход к Двине и Верхней Тойме. Командарм-6, бывший царский генерал Александр Самойло, не принял в расчет, что полки состояли из пинежских партизан, которые не покинут своих деревень, представляя, что будет, если туда придут их смертельные враги. 483-й полк в начале ноября взбунтовался, комбриг Кудрин был поднят в Карпогорах на штыки, уцелевшие красные части откатились в боях с мятежниками на юг и чудом выскочили из ловушки — белые опоздали всего на несколько дней.

17 ноября 1919 белый отряд штабс-капитана Видякина занял Почу. Ненадолго — 17 февраля 1920 фронт Северной области рухнул. Держаться дальше белым не имело смысла — верховный правитель Колчак 7 февраля 1920 был расстрелян, остатки его Сибирской армии, распадаясь, катились на восток. Добровольческая армия Деникина была разгромлена и спасалась к Новороссийску. Всем всё было понятно. Офицеры и унтер-офицеры Северной армии, кого миновал самосуд красных партизан и кто не был участниками расстрелов, получили предложение служить в Красной армии на советско-польском фронте, остальных ждал Северный (Холмогорский) лагерь особого назначения.

Полковник Дилакторский, в феврале 1920 года комендант Мурманска, был захвачен восставшими матросами и то ли расстрелян, то ли утоплен — спущен в воду с колосниками на ногах.

Иван Кудрин посмертно дотянулся до недостижимой Пинеги — его именем названа центральная улица этого села.

Оставшиеся в живых жители многострадальной Почи построили заново дома, прошли коллективизацию, борьбу с кулачеством и врагами народа, их ряды поредели при защите Родины в 1941—1945 гг., не прибавилось жителей и после ликвидации колхозов-совхозов в 1992 г., но жива Поча и сейчас. Как говорят знающие люди, в одном доме здесь живут круглый год.

