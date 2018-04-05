Запад намерен помочь Путину «понять его ошибку»
Пока Дональд Трамп на вопрос о том, друг ему Владимир Путин или враг, обещает «это выяснить», его уходящий советник по национальной безопасности генерал Макмастер давно определился. Но легче ли от этого России? На заседании Атлантического совета в Вашингтоне, где участвовали лидеры прибалтийских стран и американские дипломаты, Макмастер выступил с самой жесткой из своих антироссийских речей, нападая на «пагубную агрессию» Москвы, которая сочетает в себе политические, экономические и кибератаки на демократические страны. По сути, Россия предстает глобальной и всесторонней угрозой.
Рисуемый им образ напоминает о представлениях времен холодной войны про империю зла, но отнюдь ему не тождественен. Отличие в том, что в прошлый раз речь шла о неких абстрактных, но тем не менее многочисленных человеконенавистниках, собравшихся под коммунистическими лозунгами; теперь же профиль словесного портрета врага весьма сузился. Действительно, во времена предыдущего противостояния политическая воля в России имела широту идеологического охвата, явленного в социалистической системе, а теперь дело обстоит и проще, и сложнее. Проще — для врагов России, которым теперь приходится иметь дело не с развитой системой союзнических обязательств типа Варшавского договора, а с легкими и неустойчивыми ситуационными союзами. Сложнее — для России, потому что она вынуждена проявлять великое мастерство, строя отношения не с формально провозглашенными «коммунистическими» правительствами социалистического блока, а с историческими тенденциями и культурными традициями участников планетарного политического процесса. Будь то страны, их группы или отдельные личности.
И тем не менее образ России транслируется западными военными пропагандистами всё более узко: всё чаще вместо самой страны, ее традиции или народа в качестве персонифицированного зла выступает ее лидер. Упрощение? Да, но оно уже неоднократно доказало свою эффективность в глазах тех, кто всё неугодное помечает штампами «авторитаризм» и «мошенническое государство» (как назвал Россию Макмастер).
В представленной генералом картине лично Владимир Путин оказывается главным обвиняемым в попытке подорвать демократические общества.
«Российская агрессия укрепляет нашу решимость и доверие. Мы все можем помочь господину Путину понять его серьезную ошибку», — заявил Макмастер.
При этом, указывает он, свои действия Россия «отрицает нагло и неправдоподобно», и неспособность решительно противостоять ей означает растущую уверенность Кремля. Макмастер выражает обеспокоенность попытками США наладить конструктивный диалог с Россией и считает, что такие попытки только ухудшают поведение противника. Характерно, что в качестве одного из примеров мишеней ведомой Россией гибридной войны он назвал Эстонию, Латвию и Литву. Уже некоторое время эти страны подготавливаются в качестве «передней линии обороны» на случай русского вторжения в Европу. Поскольку на деле никакого русского вторжения в Европу представить себе невозможно, остается только один вариант — бывшие прибалтийские республики СССР рассматриваются как самый удобный плацдарм для будущего вторжения в Россию.
«Возможно, он /Путин/ считает, что наши свободные нации слабы и не будут реагировать на его провокации. Он ошибается», — предупредил Макмастер, речи которого высокопоставленные слушатели аплодировали стоя.
То, что «свободные нации» реагируют, не вызывает сомнений ни у кого. Напротив, все наблюдают, как верхушка стран НАТО составляет всё более причудливые схемы в попытке оправдать свою агрессию против России. Россия же, в 90-е взявшая уверенный курс на вхождение в западную цивилизацию в качестве равноправного партнера, не воспринималась таковым тогда и, разумеется, не станет восприниматься сейчас. Как сказал крупный теоретик западной геополитики, будущий мир будет построен «против России, за счёт России и на обломках России». Так называемые западные друзья России отличаются от ее врагов только тем, как они представляют себе скорость этого процесса. Первые хотят, чтобы он происходил без потрясений, медленно и упорядоченно. К сожалению, всё больше сил набирают вторые, понимающие, что медленный путь удушения России отнимает ресурсы от борьбы с Китаем, который вот-вот станет, если уже не стал, орехом не по зубам совокупному Западу.
Вряд ли смена персоналий изменит логику приведенной схемы. Тем более что на смену Макмастеру приходит Джон Болтон, которого называют не просто ястребом, а ястребом из ястребов. Совокупный Запад набрал слишком большую инерцию и вряд ли сможет свернуть с выбранного пути: раздербанивание СССР обеспечило ему как системе лишние десятилетия жизни, но этот срок подходит к концу. А «обломков России, на которых должен строиться будущий мир», до сих пор нет.
Так есть ли для России надежда в такой ситуации? Конечно, есть. Жестко и холодно дистанцироваться от происков условных друзей, а с однозначными врагами (будь то такие продукты американской деятельности, как Макмастер, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в некотором роде всё проще: они не вовлекают Москву в осуществление всепланетной американской мечты, из которой потом, как показывает практика, приходится долго и болезненно выбираться.