Первыми новгородскими поселениями на Пинеге с XII века была Кегрола и Чакола, упоминаемые в грамоте князя Святослава Ольговича 1137 года. Древняя Кегрола — это Ваймушское городище у села Ваймуша на мысу реки Пинеги, в пяти километрах от Карпогор.

Владимир Станулевич Ваймушское городище — форпост Москвы на Пинеге, уничтоженный гражданской войной XV века

Когда искал его, порадовался за пинежан — два мужика на дороге на вопрос «где городище?» ответили: «Дак это у сгоревшей лесопилки, на берегу». Знают мужики историю своих земель! И действительно на берегу оказался высокий мыс c крестом на вершине — древняя Кегрола.

Крепость была уступлена новгородцами Москве по Яжелбицкому договору 1456 года.

Перед этими событиями неудачник великий князь Дмитрий Шемяка, на которого поначалу сделали ставку новгородцы, бесполезно пробегал по Северу 10 лет и был отравлен в Новгороде курицей — вероятно, по договоренности великого князя Московского Василия Темного с новгородским посадником Исааком Борецким. С Яжелбицкого договора началось присоединение Новгорода и его двинских земель к Москве.

«…И на Кегреле да на Чаколе седел от великого князя волостель Кузма Коробьин лет с семь, а после того на Кегреле и на Чаколе седел Федор Борисович Брюхо. А после того седел на том же на всем Юрии Захариичь».

Но терпение новгородцев лопнуло, вскоре их бояре захватили московские владения на Пинеге, Ваге и Двине. Кто сопротивлялся — того уничтожали, что и случилось с Кегролой, «и новгородци пришед на сем лете, городок Кегрельский сожьгли». Чакола дала «откуп» и уцелела.

Археологи, раскопавшие городок в 1981 году, подтвердили слова летописи — на высоком 20-метровом мысу в XV веке стояла деревянная крепость 130 на 70 м, с восточной части найдены остатки обгоревшей деревянной стены, среди обгорелых бревен — наконечники железных стрел и обломки глиняной посуды, с восточной и северной части городища — слабые следы рва.

Москвичи отомстили новгородцам после крупнейшей в истории Севера битвы 1471 года на реке Шиленьге у нынешнего Красноборска, где в один день билось 16 тысяч воинов: за Новгород — двинян и заволочан, за Москву — вятчан и устюжан. Союзники Новгорода проиграли, московское войско взяло новгородские крепости на Ваге, Двине и Пинеге и сожгло их, боярские новгородские владения были ликвидированы, а северяне стали лично свободными «черносошными крестьянами».

Владимир Станулевич Ваймушское городище — форпост Москвы на Пинеге, уничтоженный гражданской войной XV века

Минуло 450 лет, и гражданская война снова пришла на эти земли. Люди забыли, что это такое, и, как писал уроженец Пинежья Федор Абрамов,«слишком много было выброшено в народ слов, начиненных взрывчаткой, динамитом… Революция — это результат выброса в народ слов, начиненных динамитом… С некоторых пор поток злых слов взял верх».

Ваймуша стала исходным рубежом наступления на Карповы Горы 3−4 декабря 1918-го красного «отряда особого назначения» численностью 500 человек под командой члена Архангельского губисполкома Алексея Щенникова. Отряд в 100 человек был послан от Верхней Тоймы с целью отвлечь силы интервентов и белогвардейцев от главных Двинского и Железнодорожного фронтов, нарастил число добровольцев, силы не отвлек, но привел Гражданскую войну на Пинегу. Первая рота «товарища Шехина» совершила глубокий обход через деревни Кеврола, Киглохта на Марьину Гору и отрезала белых в Карпогорах от базы в Пинеге, а вторая рота атаковала Карпогоры в лоб.

«Дрались безукоризненно, шли в лоб, что и было основным недостатком, лезли на пулеметы… раненых везли на 15−17 подводах. Число убитых было до десяти от каждой отдельно взятой деревни».

В результате американский отряд капитана Конвэя отступил из Карпогор, без него белые партизаны держаться не могли и бежали с частью населения. «Карпогоры стали переломным пунктом деления уезда на белых и красных… Масса ушла с белыми, не потому что они враги советской власти… а потому что их увлекла другая волна, и они были подхвачены другим приливом, а некоторые из-за боязни репрессий… вопрос был поставлен ребром… Холостяки должны были или записаться в отряд Красной армии, или идти к белым, но чтобы соглашателей не было… Красные после упорной схватки в Карпогорах озверели, имущество белых били, растаскивали и только часть раздавали беднякам». Впереди были 14 месяцев Гражданской войны на Пинеге — здесь в плен не брали.