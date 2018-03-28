Когда молодые задумываются о вечных тайнах мироздания, в этом на самом деле нет ничего необычного и удивительного. Когда входишь в большой мир из теплого и относительно безопасного «тамбура» детства и по-настоящему, честно, осматриваешься в нём, невозможно не оказаться завороженным его чудесами и одновременно не ощутить хрупкости бытия, тонкости грани между жизнью и тем, что таится за этой гранью.

Арт-центр «Борей» Гравюра Анны Сорокиной

Наверное, Крым — это одно из тех совершенно особенных мест, которые называют еще «местами силы», где можно почувствовать присутствие незримого — без всяких шаманских бубнов и прочих замысловатых способов контакта с потусторонним. Конечно, если забраться чуть дальше и выше пляжной зоны с ее лежаками, полотенцами, зонтиками и пивом. На гравюрах молодой художницы из Севастополя Анны Сорокиной нет узнаваемых крымских пейзажей, но эта древняя, вечная, колдовская земля настраивает душу того, кто на ней родился и начал творить, на особый лад, заставляет грезить о драконах, кентаврах и ангелах. Там слишком много воды и неба, чтобы оставаться привязанным к твердой земной плоскости.

Марина Александрова ИА REGNUM «Анатомия неба»

Главная тема художницы — крылатые души, обитающие внутри материальных тел, и загадочные, сокрытые от обыденных взоров силы природы, иногда прекрасные, иногда пугающие, но чаще то и другое вместе. Каждый живущий рано или поздно обретет крылья, хочет он того или нет, а научившийся особому зрению еще при жизни сможет соприкоснуться с неведомым. Например, с обитающим то ли в морских глубинах, то ли в небесной бездне огромным вечным змеем («Поклонение великому дракону») или слетевшим с неба чудесным пернатым («Кормление шестикрылой птицы»). В мире Сорокиной по горам и долам скачут птицелюди верхом на странных животных («Прыжок», «Калки аватара»), а человек то висит на «тарзанке» между землей и небом («Расстояние не сокращается»), то, словно воздушный шарик, держит на веревочке месяц («На скамейке»).

Марина Александрова ИА REGNUM «В небе»

Марина Александрова ИА REGNUM «Прыжок»

Марина Александрова ИА REGNUM «Калки аватар»

Очень много места среди представленных на выставке работ занимает тема смерти, которая трактуется не как ужас и трагедия, а как естественный процесс «вылупления» крылатых душ из тяжелых и плотных материальных оболочек — «яиц», «коконов» («Пути»). Естественный, но при этом, разумеется, не лишенный печали расставания с привычным и дорогим когда-то («Я теряю этот мир», «Обратно никак»). Обратно никак, а потому приходится отращивать крылья и присоединяться к крылатым стаям, которыми переполнены небеса. В этом смысле работа «Анатомия неба» действительно выглядит своего рода учебным пособием, диаграммой, демонстрирующей эволюцию человеческого существа от «личинки», вызревающей в сотах многоквартирных домов, через стадию еще бескрылой, но уже устремленной ввысь «гусеницы», «нимфы» к крылатому небожителю. Художница показывает этот незримый мир так же просто, как учитель предлагает ученику посмотреть в микроскоп на каплю воды.

Арт-центр «Борей» «Я кладу на алтарь свою душу»

Взгляд Сорокиной почти всегда обращен снизу вверх, даже когда сюжет гравюры вроде бы развивается в горизонтальной плоскости. Всё равно наверху маячит гигантская перевернутая воронка, горлышко того самого кувшина, который мы на некоторых работах видим снаружи, глазами покидающих его. Пожалуй, особенно величественно это мир-кувшин, мир-колба показан в работе «Река». Царство рыб, людей, деревьев и птиц устремлено к небу, из которого открыт выход в другое небо, «верхнее», который только притворяется солнцем. У человека религиозного, возможно, возникнет ассоциация не только с кувшином, но и с храмом:

Вот какова архитектура храма:

Через фонарь в округлом потолке

На человека небо смотрит прямо,

И с небом храм всегда накоротке.

Свет фонаря в пределы храма с неба

Является, как истина сама…

(Александр Межиров, «Верийский спуск»)

Арт-центр «Борей» «Расстояние не уменьшается»

Анна Сорокина в самом деле постоянно «думает о небе». И еще о воде как символе изменчивости, текучести, неостановимо бегущего времени. И бездне, из которой взывают опять же к небу. Одна из работ называется таинственно: «Кувшин на дне реки так хочет пить». И в самом деле, кувшин на дне реки полон до самого горлышка и пить больше не может — не способен вмещать в себя что-то новое. Абсолютная наполненность равна абсолютной жажде…

Один из посетителей в книге отзывов снисходительно пожелал автору «поменьше зауми» — де, тогда все будет вообще распрекрасно. Как говорится, не дай Бог. Чего, пожалуй, художнице действительно не хватает, так это чуть больше внимания и милосердной любви к земле и земному. Нет, Сорокина отнюдь не воспринимает материальный мир как враждебную среду, откуда нужно бежать со всех крыльев. Просто он представляется чем-то не очень важным по сравнению с миром духов, душ и мифических химер. Чем-то вроде прелюдии к истинному существованию, вокзалом, с которого «отправляются дальше». Чем-то столь же проходным и маловажным, как одноразовые картонные оригиналы, с которых Сорокина делает один-единственный оттиск каждой работы. Хотя даже если считать земную жизнь похожей на сон будущей бабочки в куколке или эмбриона в материнской утробе, этот этап тоже необходим и драгоценен. Наверное, жизнь человека в материальном теле лучше сравнить со школой, в которой есть не только ожидание звонка с последнего урока перед каникулами, но и множество ежедневных открытий, преодолений и достижений, радостей дружбы и влюбленности. Кстати, чего еще недостает, на мой взгляд, творчеству крымской художницы, так это связей между людьми, её герои выглядят одинокими перед огромным Небом и погруженными в молчание, даже если вместе совершают какой-то ритуал или плывут куда-то в одной лодке. Взаимодействие двух существ с прозрачными комариными крылышками, покидающих мужскую и женскую оболочки-колбы в работе «Пути», выглядит почти враждебным. И даже потом эти два эфемерных насекомых создания не вместе («В небе») — отдельность, сидение каждого в своем «сосуде» не преодолевается и в Вечности (или в небесах любви?). Это грустно, и тем грустней, что, увы, типично для нашего времени, когда каждый смотрит в небо в одиночку и вынужден сам, один искать ответы на великие вопросы. Впрочем, можно ли требовать от художника, чтобы он указал путь крепко заплутавшему человечеству, или же художник — всего лишь голос, которым оно кричит свое: «Ау-у-у!»? Вопрос открытый…

Арт-центр «Борей» «Думаю о небе»

Творчество Анны Сорокиной — для тех, кто не боится «зауми», любит задаваться трудными вопросами и отгибать уголок завесы, скрывающей от нас Непостижимое. Выставка работает в галере «Борей» до 7 апреля.