Когда слышишь о том, что «дело Скрипаля» вновь заставляет задуматься о новой фазе «холодной войны» между «коллективным Западом» и Россией, стоит заметить, что ещё никогда в новейшей истории не имело место столь скоординированной со стороны западных стран (и прежде всего стран-членов Европейского Союза, ЕС) высылки российских дипломатов. Конечно, анализируя список стран-членов (да и кандидатов) Евросоюза, проявивших солидарность с требованиями Лондона, приходишь к выводу о том, что в основе скоординированных действий этих государств лежат преимущественно геополитические мотивы. Но современная европейская политическая палитра достаточно многогранна и свою позицию относительно очередного ухудшения «евро-российских» отношений высказывают сейчас не только национальные правительства, но и негосударственные субъекты европейской политики — панъевропейские политические партии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Не удивительно, что на левом фланге европейской политики наиболее взвешенная позиция исходит от объединяющих умеренных коммунистов и левых социалистов Партии европейских левых (ПЕЛ). В недавнем заявлении её лидер, известный германский политик Грегор Гизи верно отметил, что в конфликте между Западом и Россией «ЕС никогда не руководствовался собственными интересами, но, скорее, он служит интересам Соединенных Штатов». Отметим тут, что единственная страна ЕС, у власти которой стоят радикальные левые, участвующие в деятельности ПЕЛ (Греция), не присоединилась к антироссийскому хору в «деле Скрипаля».

Что касается европейской социал-демократии, то многим левоцентристским политикам «Старого Света» показалась логичной спокойная точка зрения лидера британских лейбористов Джереми Корбина. С одной стороны, Корбин отметил, что, скорее всего, за отравлением отца и дочери Скрипалей стоит Россия и заявил: «Мы согласны с действиями правительства в отношении российских дипломатов». Но тут же подчеркнул, что британские лейбористы сделают всё, чтобы не допустить «новой холодной войны». Схожую точку зрения высказал один из лидеров немецкой социал-демократии, министр иностранных дел Хайко Маас, заявив недавно, что и с таким сложным партнёром, как Россия, необходимо продолжать вести постоянный политический диалог.

EU2017EE Estonian Presidency Хайко Маас

Партия европейских социалистов, являющаяся второй по влиянию транснациональной партией в ЕС, официально не высказалась в отношении дипломатических санкций против РФ. Однако, мы находим среди стран, поддержавших Лондон, Италию, Румынию, Швецию, правительства которых возглавляют представители партий, участвующих ПЕС. К ним присоединился ряд стран Юго-Восточной Европы (Албания, Македония, Черногория), настроенных в будущем на вступление в ЕС; для нас тут интересно также то, что кабинеты в этих государствах тоже возглавляют демократические социалисты. С другой стороны, например, Португалия, Словакия и Мальта, где у власти также стоят левоцентристы, отказались высылать российских дипломатов.

Хорошо известно, что из европейских партий левого спектра, наиболее жёстко критическое отношение относительно внутренней и внешней политики Кремля занимают европейские «экологисты». Европейская зелёная партия (ЕЗП) в официальном пресс-релизе отмечает, что в лицо российской агрессивности ЕС обязан показать единство и твёрдость. Сопредседатель ЕЗП Рейнхард Бютикофер одновременно отмечает, что европейские зелёные должны и дальше противиться запуску «Северного потока-2», ибо этот проект «укрепит траншеями позиции «Газпрома» как доминирующего игрока в секторе и повысит европейскую зависимость от России».

Не менее жёсткую позицию по отношении к российским властям занимает Альянс либералов и демократов за Европу (АЛДЕ). Вот и в связи с «делом Скрипаля» возглавляемые входящими в АЛДЕ партиями правительства Дании, Нидерландов, Эстонии, Бельгии присоединились к высылкам российских дипломатов. То же можно сказать о либеральных центристских правительствах Франции и Чехии. В то же время, евролибералы готовы и к некоторым конструктивным шагам по отношении к России. Так, АЛДЕ предлагает «новую стратегию Европейского Союза в отношении России», предполагающую, в частности, облегчение выдачи россиянам Шенгенских виз в одностороннем порядке, развитие взаимовыгодного экономического партнёрства, проведение диалога с Москвой по тематике безопасности.

euranet_plus Жан-Клод Юнкер

Известно, что во всех институтах ЕС «первая скрипка» принадлежит правоцентристам из Европейской народной партии (ЕНП). Именно её лидером является глава Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, объявивший об отзыве посла Союза из РФ. А председатель Европейского Совета Дональд Туск, также относящийся к ЕНП, предложил «активизировать сотрудничество НАТО, ЕС и всех наших правительств в сфере химической, бактериологической и радиационной защиты». Руководство ЕНП рекомендовало партиям-членам поддержать Лондон, что сделали возглавляемые партиями-членами ЕНП правительства Германии, Испании, Венгрии, Латвии, Финляндии, Хорватии. Впрочем, в некоторых случаях (Болгария, Австрия) правоцентристы отказались примкнуть к антироссийскому хору.

Думается, это отчасти произошло и потому, что в двух последних случаях речь идёт о коалиционных правых правительствах, в состав которых входят правопопулистские или крайне правые партии. Но хорошо известно, что основная масса европейских крайне правых, в частности, входящих в Движение европейских наций и свобод (ДЕНС), весьма критически относятся к конфронтации с Москвой. Многие входящие в ДЕНС партии публично раскритиковали высылку российских дипломатов, заявив, что такой демонстративный шаг способен лишь усилить напряжённость в «Старом Свете».

Наоборот, конкуренты крайне правых на правом фланге европейской политики из Альянса европейских консерваторов и реформистов (АЕКР) со всей определённостью солидаризировались с данным решением, что абсолютно логично: в данной организации ведущая роль принадлежит британским консерваторам, а их ближайшими союзниками является польская партия «Закон и справедливость». Польский премьер-министр Анджей Дуда изначально декларировал, что «ЕС должен дать решительный, а не символический ответ…»

Удивительно, но факт: по мере того, как рушится «доказательная база» обвинений вокруг «дела Скрипаля», наибольшими «еврореалистами» по факту оказываются в данной ситуации те европейские политические силы (я имею в виду как ПЕЛ, так и ДЕНС), которые объективно находятся на двух крайних общественно-политических флангах «объединённой Европы».