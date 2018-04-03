В последние дни мне задают вопрос, действительно ли Япония может стать единственной страной «большой семерки», уклонившейся от призыва Лондона «наказать» Россию за якобы предпринятую попытку отравить на территории Великобритании нанесшего, как сообщается, большой вред нашей стране изменника Родины С. Скрипаля. Будучи много лет связан с изучением различных сторон жизни Страны восходящего солнца, в первую очередь политики, не припомню случая, когда официальный Токио пошел бы наперекор своим западным партнерам, и, уж конечно, своему сюзерену — США. Тем не менее в данном случае японское правительство, вернее, лично премьер-министр Синдзо Абэ, похоже, не пожелали слепо следовать за голословно обвинившим Москву «коллективным Западом».

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Отвечая на вопрос о том, будут ли из солидарности с союзниками российские дипломаты высланы и из Токио, представитель МИД Японии сделал следующее заявление: «О нашем отношении к тем мерам, которые приняты в Америке и европейских странах: нам известно о сообщениях из Великобритании. Вызывает сожаление и возмущение то, что в Великобритании пострадали граждане. Мы не признаем использование химического оружия, и наша страна осуждает такое использование. Те, кто использовал химическое оружие, должны быть наказаны. Во время телефонного разговора между лидерами Японии и России, а также на встрече министров иностранных дел двух стран 21 марта российской стороне была передана позиция нашей страны. Наша страна в отношении этого инцидента внимательно следит за позицией правительства Великобритании и расследованием, которое проводит сейчас английская полиция, а также выражает надежду на то, что с помощью расследования специалистов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в скором времени будет выяснена истина по этому делу». Тем самым было дано понять, что Токио до выяснения всех обстоятельств произошедшего не хочет принимать каких-либо конкретных решений в отношении российских дипломатов.

И это, учитывая нынешнее состояние японо-российских отношений, понятное и правильное решение. Ибо для Токио, весьма заинтересованного в устойчивых политических, экономических и иных связях с Россией, и не только с целью добиться передачи Японии Курильских островов, как считают некоторые российские комментаторы, сейчас весьма неблагоприятное время устраивать с Москвой «дипломатические разборки». Причем по вопросу, к которому Япония прямого отношения не имеет. Объявить из солидарности с Лондоном о высылке хотя бы одного российского дипломата означало бы поставить под удар весь тот, как считается, позитив, который Абэ наработал в ходе беспрецедентно частого общения с президентом РФ Владимиром Путиным, которого японский премьер неизменно и подчеркнуто именует «другом». В этом случае в подвешенном состоянии могла бы оказаться запланированная на май очередная японо-российская встреча в верхах, ибо Москве была бы лишний раз и воочию продемонстрирована несамостоятельность японской внешней политики и дипломатии.

Хорошие отношения с Россией необходимы японцам по важным геополитическим соображениям. Во-первых, остается нерешенной так называемая «северокорейская проблема», в разрешение которой всё больше вовлекается Москва, в чём весьма заинтересован Токио. Во-вторых, обостряется «торговая война» между США и Китайской Народной Республикой, чреватая дальнейшей конфронтацией не только в торговле, но и вопросах расстановки военных сил в Северо-Восточной, да и всей Восточной Азии. Если для американцев дальнейшее сближение России и КНР, в том числе в вопросах обеспечения безопасности, фактор военной стратегии, то для японцев — вопрос жизни или смерти. Вновь превращать Москву, как было в советские времена, в угоду «коллективному Западу» во врага, причем не потенциального, а реального, расположенного на расстоянии прямой видимости, отнюдь не входит в планы разумной части японского истеблишмента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Это о разумной части японского политического класса. Но ведь есть и противостоящий ей оголтелый, националистический сегмент этого класса, для которого Россия — непримиримый враг, независимо от того, какой на ее территории установлен строй — царизм, социализм или нынешняя буржуазная демократия. Пропагандистский рупор националистических сил Японии — газета «Санкэй симбун» гневно не согласна с занятой Абэ осторожной позицией.

Редакция издания «разъясняет» читателям: «Отравление в Великобритании бывшего российского шпиона нервно-паралитическим газом — это серьезное международное преступление. Была совершена попытка ликвидации беглеца («Санкэй» даже не разобралась в том, что речь идет не о «беглеце», а обмененном на российских разведчиков предателе — А.К.) и члена его семьи при помощи химического оружия, что запрещено соглашениями. Международное сообщество обязано установить факты и наказать ответственных (сомнений в том, кто «ответственный», у «Санкэй», конечно же, нет — А.К.). Именно поэтому около 30 западных стран, входящих в НАТО, раскритиковали Россию и приняли решение выслать более 150 российских дипломатов. Япония не присоединилась к этому кольцу санкций против России. Неадекватно вести себя так, будто ничего не происходит. Это навредит национальным интересам Японии».

Досталось от «Санкэй» за «мягкотелость» и лично японскому премьеру, который, воздерживаясь от скоропалительной высылки российских дипломатов, якобы «подрывает доверие» к Японии: «Тереза Мэй провела телефонные переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в ходе которых потребовала (?! — А.К.), чтобы Япония оказала поддержку британской позиции. Тем не менее Токио не реагирует в достаточной степени. Япония повторяет, что она разделяет основные западные ценности: свобода, демократия, уважение прав человека и суверенитета, однако она не предпринимает никаких действий в случае возникновения проблем. До какой степени будут доверять такой стране, которая воспринимается именно так?»

geralt Япония

Понятно, что для «Санкэй» и тех, кто за ней стоит, желательным было бы раздуть скандал и выслать из Японии как можно больше российских дипломатов. При этом, похоже, дальнейшая политическая судьба Синдзо Абэ их уже не волнует, ибо всё большее число аналитиков и простых японских избирателей выражают сомнения в ее продолжении. Об этом же свидетельствуют и серьезные колебания уровня поддержки этого ставящего рекорды пребывания у власти политика. Как отмечалось в предыдущих публикациях, поправить свои дела Абэ рассчитывает за счет успехов на дипломатическом поприще, а именно на российском и, если получится, северокорейском направлении.

Как бы то ни было, усилиями японских СМИ в этой привыкшей обвинять Россию и ее руководство во всех смертных грехах стране создано устойчивое представление о том, что за событиями в Солсбери так или иначе стоит Кремль. И трудно убедить японцев, что подобный скандал накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу в России меньше всего нужен именно В. Путину. Говорю это, не являясь ни адвокатом, ни апологетом избранного президента. А руководствуясь элементарной логикой и здравым смыслом.

Пользуясь случаем, хочу высказать сугубо личное мнение. Как известно, в постсоветской России отменена смертная казнь, не устраивается «охота» на гнусно, позарившись на «тридцать сребреников», предавших Родину и своих товарищей по оружию изменников. Правильно это или нет, должен судить народ. Кстати, почему бы его не спросить об этом во время очередных федеральных выборов? Но и предоставлять предателям-перебежчикам психологически комфортное пребывание в завербовавших их странах тоже считаю несправедливым. Во всяком случае, каждый вечер перед сном они должны вспоминать удел предателя Иуды.

Ну, а что касается отравлений за рубежом иностранцев, то с этим, конечно же, пора заканчивать. А то и за границу ездить не захочется…