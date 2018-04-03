Проблема подмосковных полигонов ТБО неожиданно вошла в федеральную повестку. Люди одну за другой блокируют оставшиеся свалки, приближая окончательный мусорный коллапс в регионе. За требованиями закрыть свалки и не «пущать» мусоровозы потерялось главное — по какому пути пойдет «мусорная» реформа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Волоколамск задыхается

В подмосковном Волоколамске прошел очередной митинг против свалки «Ядрово». Пожалуй, главной отличительной особенность акции стало то, что на ней не только выдвинули политические требования отправить в отставку главу региона Андрея Воробьева, но здесь также раздались голоса тех, кто заговорил о личной ответственности президента Владимира Путина за переживаемое регионом экологическое бедствие. То есть протест явственно поволокли в политическую сторону.

События в Волоколамске уже не первую неделю привлекают к себе повышенное внимание общественности. События в этом городе интересны уже тем, что волоколамцы своими действиями запустили волну протестных акций, направленных на закрытие оставшихся в области свалок.

Дмитрий Cкляренко Полигон ТБО

Вот и прошедший 1 апреля митинг не остался без внимания общественности. Обсудили всё, от количества участников до выдвинутых протестующими гражданами лозунгов и требований. Сделанные наблюдателями выводы оставим на их совести, поскольку крупица истины есть в высказываниях и тех, кто резко негативно воспринимает происходящее, и тех, кто всецело поддерживает волоколамцев. Во всем этом немыслимом объеме мнений, догадок, конспирологии, бичеваний и восхвалений не удалось отыскать самого важного — что же предлагается вместо закрытых полигонов, какой путь решения «мусорных проблем» должна выбрать страна?

На этот вопрос ни в соцсетях, ни в СМИ исчерпывающего ответа найти не удалось. Отсутствие ответа на такой, казалось бы, логичный вопрос отнюдь не случайно. И связано с тем, что, несмотря на принятые поправки в 89-й Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», которые и легли в основу начавшейся «мусорной реформы», а также приоритетный проект «Чистая страна», есть сомнения в том, что будет выбран наиболее щадящий и эффективный способ решения экологических проблем. Более того, на наш взгляд, именно противоречия между законом и разработанным в недрах правительства проектом «Чистая страна» в некоторой степени и являются причиной нынешних волнений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция протеста против полигона Ядрово

Не будем лукавить и восхвалять то, чего никогда не было, но признать очевидное всё же придется. Отнюдь не идеальную мусороперерабатывающую отрасль СССР в новой России убили окончательно. «Эффективные» собственники, не соблюдающие даже элементарных норм безопасности, превратили многие регионы страны в зону экологического бедствия. И это — не считая 30 млрд тонн накопленных за прошедшие десятилетия в основном промышленных отходов. Поэтому реформа необходима, более того, на уровне деклараций она даже отвечает потребностям момента.

«Максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение образования отходов, сокращение образования и снижение класса опасности отходов в источнике их образования, обработка отходов, утилизация отходов, обезвреживание отходов», — из №89 ФЗ.

Цели прекрасны, приоритеты расставлены верно, и всё бы хорошо, если бы не одно но: как будут реализовываться названные цели, из закона узнать не удастся. Зато есть разработанный в недрах правительства приоритетный проект «Чистая страна», который заставляет предположить, что проблема будет решаться наиболее варварским и дорогим способом.

«Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду за счет строительства и эксплуатации 5 объектов по термическому обезвреживанию ТКО (4 в Московской области и 1 в Республике Татарстан), что позволит к 2023 году снизить объем их размещения на 7% в целом по Российской Федерации, достичь «нулевого захоронения» в г. Казани с одновременным получением электроэнергии 2,68 млрд. КВт*ч в год, а также снижения первоочередных экологических рисков, связанных с объектами накопленного вреда окружающей среде, за счет ликвидации 25 объектов в 20 субъектах Российской Федерации, что позволит восстановить к концу 2018 года 1,04 тыс. га, к концу 2025 — 1,45 тыс. га земель, улучшить экологические условия проживания населения в количестве 1,6 млн. чел. к 2018 г., 4,3 млн. человек — до конца 2025 года», — цели проекта.

Нас данный проект интересует лишь в контексте сложившейся в Подмосковье ситуации, поэтому обратим внимание на то, что в области планируют построить четыре мусоросжигательных завода (МСЗ), на которых будут термически обезвреживать отходы с 25 объектов из 20 регионов страны. Для чего нужно строить в области четыре завода, на которые будут свозить отходы со всей страны? Ответ очевиден: в Москве и области сосредоточено наибольшее количество потенциальных потребителей «зеленого электричества».

Дым из труб

Подробную критику МСЗ читайте здесь: Нам нужны не мусоросжигательные заводы, а отрасль переработки отходов

И здесь: Сжигание мусора несовместимо с концепцией устойчивого развития

Мы специально не останавливаемся подробно на вопросах безопасности данных МСЗ и стоимости произведенного ими электричества. Несмотря на то, что от уполномоченного участника проекта ООО «РТ-Инвест» так и не удалось получить внятных ответов на эти вопросы, экспертному сообществу по ряду косвенных признаков удалось установить предполагаемые параметры предприятий и связанную с этим угрозу здоровью и кошельку граждан.

Протестные акции, на которых требуют закрыть оставшиеся свалки и не предлагают механизмы решения проблемы; набирающая обороты «мусорная» реформа с непроработанными механизмами ее реализации; противоречащий поправкам в №89 ФЗ проект «Чистая страна», который вновь ставит лошадь впереди телеги, ставя на первое место сжигание мусора, когда в законе прямо указано, что данный способ наименее приоритетен, — всё это заставляет предположить, что законное желание граждан жить в благоприятной окружающей среде оформляют в протест в интересах одного из участников мусорной отрасли.

Каким бы пустяком на фоне развернувшейся «мусорной войны» ни казались события в Волоколамске, вновь вернемся к воскресному митингу, а точнее, к развернувшимся вокруг него событиям. Еще точнее — к задержаниям организаторов митинга и представителей несистемной оппозиции, возжелавших в нём поучаствовать.

В ночь на воскресенье был задержан один из организаторов митинга Артем Любимов. Блогер Любимов известен как активный сторонник другого блогера — Алексея Навального. Он был задержан по этой причине? Как выяснилось, нет. В понедельник, 2 марта, он был арестован на 15 суток за сопротивление сотрудникам полиции. Тогда, видимо, Любимов был задержан как организатор протестной акции? Как мы знаем, акция состоялась, и его отсутствие никак на ней не отразилось. А судя по высказываниям людей, наоборот, еще больше их озлобило. Тогда зачем было нужно такое обострение ситуации? А главное — это было сделано с ведома губернатора? Если с ведома, вопросов больше не имеем.

ThePixelman Арест

Дальше — больше. Перед митингом начались задержания прибывающих в Волоколамск «бузотеров» и «хулиганов» (мы не имеем претензий к полиции и людям в штатском, работа у них такая — проводить профилактику и пресекать). Эти действия спецслужб также вызывают недоумение. Известно, что всякая политическая организация стремится овладеть энергией масс. Поэтому естественно, что гражданский протест привлек внимание всяческих, в том числе и противостоящих действующей власти, политических сил. Наивно предположим, что, может быть, стоило бы сначала дождаться деструктивных проявлений, а потом уж и вязать. Это тем более так, поскольку, во-первых, протестующие против свалок граждане сами отмежевываются от этих самых политических сил. А во-вторых (и достигшая стен Кремля вонь с полигона ТБО «Кучино» — тому свидетельство), мусорная проблема достигла такого масштаба, что стала делом личного выживания и здоровья каждого из нас. Могли ли задержанные жители других регионов приехать на митинг, движимые личными чувствами? Считаем, что пока неопровержимо не доказано обратного, бесспорно могли. Но у нас, прежде чем «хватать и не пущать», задумываться о подобном не принято.

На этом злоключения отдельных участников протестной акции не закончились. В этот раз представители властей общаться с народом отказались. Часть участников митинга решили доставить резолюцию собрания лично в областную администрацию, в город Красногорск. В ходе автопробега около двух десятков его участников были задержаны, но достаточно быстро без предъявления обвинений в нарушениях отпущены.

Автопробег, социальные требования, стремительно (стремительно только в том случае, если рассматривать лишь антисвалочные протесты нескольких последних месяцев) переросшие в политические. Напоминает нечто, не правда ли? Да! Предмайданные события на Украине так и начинались. Неужели новый Майдан, теперь вот мусорный? Если рассматривать лишь сами события, не вникая в причины, их побудившие, то наверняка майдан и есть!

А если вникнуть, то открывается совершенно иная картина. Можно утверждать, что это еще никакой не Майдан, но власти делают всё от них зависящее, что окончательно озлобить, разуверить и тем самым подтолкнуть к нему людей.

Ввласенко Горящие покрышки на майдане

Ну как же! Ведь так приятно, сидя в студии оплачиваемого из областного бюджета телеканала, в окружении комплементарных ведущих с заготовленными заранее вопросами рассуждать о тех благах, которые ты несешь людям. И другое дело — поехать в многотысячный задыхающийся город, где только что отравились несколько десятков детей. Или выйти на многотысячный митинг, на котором требуют твоей отставки. Куда уж проще, объявить всех «бузотерами» и майданщиками и начать репрессии.

А если губернская власть в задержаниях, что называется, «ни ухом, ни рылом», и ей активно помогают со стороны? Так и на это у нас ответ есть. Заключается он в том, что эти «помощники» уверены, что успеют добраться до своих бизнес-джетов, и улететь к отложенному на «черный день». А что делать нам, когда, пользуясь справедливым недовольством людей, в стране раскачают Майдан?