Кемеровская область уже никогда не будет прежней после пожара в «Зимней вишне», унесшего жизни 64 человек, в том числе десятков детей.

Александра Побирей Увольнение

Существовал Кузбасс до «Зимней вишни» — регион с сильнейшим губернатором, пользовавшимся непререкаемым авторитетом, в том числе у местного населения. А теперь существует Кузбасс после «Зимней вишни» — регион, где жители уже не уверены в своей безопасности, где выросли протестные настроения, где вдруг стали очевидны проблемы застоявшейся политической системы.

Спустя неделю после пожара в Кемерове, который вспыхнул 25 марта, «несменяемый губернатор» Кузбасса Аман Тулеев принял единственно верное решение, проявив моральную ответственность. Он попросил президента РФ Владимира Путина об отставке, и глава государства 1 апреля, в Вербное воскресенье, его отставку принял. Врио губернатора Кузбасса стал Сергей Цивилёв, который до этого, с марта 2018 года, был заместителем губернатора.

Kremlin.ru Сергей Цивилёв

С Тулеевым ушла, завершилась целая эпоха. При этом, сходятся во мнении политологи, он должен был уйти в отставку раньше. Кто-то говорит, что «лет на 10 раньше», кто-то считает, что в прошлом году, когда у него возникли серьёзные проблемы со здоровьем, кто-то указывает, что Аман Тулеев должен был уйти не в Вербное воскресенье, 1 апреля, а в Прощеное воскресенье, 18 февраля.

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В любом случае, решение принято. И «несменяемый» губернатор, который стал губернатором «засидевшимся», ушёл. Однако только ли губернатор (теперь уже бывший) «засиделся» в Кемеровской области?

Далее не будет никаких призывов и увещеваний. Просто цифры и факты.

Спасатели и пожарные

ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов возглавляет с 2013 года. За это время он получил множество медалей и нагрудных знаков. И именно при Мамонтове случился страшный пожар в «Зимней вишне».

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Александр Мамонтов родился 21 июня 1972 года в городе Кемерово. В 1994 году окончил Кузбасский политехнический институт. В 2001 году окончил Омскую академию Министерства внутренних дел РФ, в 2008 году — Академию Государственной противопожарной службы МЧС России. Свой трудовой путь Мамонтов начал в 1994 году, став слесарем по ремонту автомобилей отряда технической службы управления Государственной противопожарной службы УВД Кемеровской области. С декабря 1994 по март 1995 года был стажером по должности инспектора по обеспечению группы обслуживания отряда технической службы управления Государственной противопожарной службы УВД Кемеровской области.

42.mchs.gov.ru Александр Мамонтов

С марта 1995 по июль 1995 года являлся инспектором по обеспечению группы обслуживания отряда технической службы управления ГПС УВД Кузбасса. Далее продолжал работу в управлении Государственной противопожарной службы УВД Кемеровской области. В сентябре 2000 года Мамонтов занял должность заместителя начальника, начальника хозяйственной части, учебного центра пожарной охраны управления Государственной противопожарной службы ГУВД Кемеровской области (по январь 2002 года). С января 2002 по июнь 2003 года являлся заместителем начальника, начальником хозяйственной части учебного центра пожарной охраны МЧС России Кемеровской области.

С июня по октябрь 2003 года Александр Мамонтов был заместителем начальника управления Государственной противопожарной службы — начальником отдела пожарной техники и ресурсного обеспечения МЧС России Кемеровской области. С 2003 по 2005 год — заместитель начальника ГУ по делам ГО и ЧС Кузбасса (по материально-техническому обеспечению) — начальник управления материально-технического обеспечения. С 2005 по июнь 2006 года — начальник управления материально-технического обеспечения ГУ МЧС России по Кемеровской области.

С июня по ноябрь 2006 года — исполняющий обязанности первого заместителя начальника регионального главка МЧС (по Государственной противопожарной службе). С ноября 2006 по декабрь 2010 года Мамонтов являлся первым заместителем начальника главка. С декабря 2010 по март 2013 года — заместитель начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области по Государственной противопожарной службе. И, наконец, в марте 2013 года Мамонтов стал начальником Главного управления МЧС России по Кемеровской области, коим и является в настоящее время.

На официальном сайте облглавка МЧС указано, что он участвовал во многих гуманитарных и спасательных операциях. Это и работы по ликвидации последствий аварии на шахте «Краснокаменская» в 2006 году, и ликвидация последствий прорыва дамбы в Таштагольском районе Кузбасса (2006 год), ликвидация последствий катастрофы в аэропорту Кемерова (вертолет МИ-8) и так далее. Заслуг — много, наград — много. Но, повторимся, именно при Александре Мамонтове вспыхнул пожар в кемеровской «Зимней вишне», который не смогли потушить своими силами. Дополнительные силы в Кемерово направил Сибирский региональный центр МЧС России. Заработок Мамонтова за 2016 год — 1 690 971 руб.

Трудовая биография первого зама Мамонтова — Евгения Дедюхина. Он родился 26 августа 1964 года в городе Уссурийск Приморского края. В разные периоды времени окончил Кемеровское высшее военное командное училище связи и Военно-инженерный университет.

В июне 2004 года стал заместителем начальника управления — начальником отдела организации планирования и проведения мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций управления (гражданской обороны, защиты населения и территории Главного управления по делам ГО ЧС Кемеровской области. С января по ноябрь 2005 года — замначальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Кемеровской области. С ноября 2005 по сентябрь 2006 года — заместитель начальника управления оперативного реагирования областного главка МЧС, с сентября 2006 по март 2007 — начальник управления. С марта 2007 по декабрь 2010 года — заместитель начальника облглавка. С декабря 2010 по октябрь 2013 года — заместитель начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области по антикризисному управлению. С октября 2013 года по настоящее время — первый заместитель начальника регионального главка МЧС.

В его послужном списке также значится участие в гуманитарных и спасательных операциях. У Дедюхина также есть медали и нагрудные знаки. За 2016 год заработал 2 250 120,00 руб.

У Мамонтова есть не только первый заместитель, но и пятеро заместителей. Полковник внутренней службы Владимир Тихомиров является заместителем начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области (по Государственной противопожарной службе) с июля 2013 года по настоящее время. Заработок за 2016 год — 1 465 339,90 руб.

Полковник Юрий Никитин стал заместителем начальника Главного управления (по антикризисному управлению) в мае 2014 года. Заработок за 2016 год — 2 026 780,00 руб.

Павел Кононов является заместителем начальника регионального главка МЧС — начальником управления надзорной деятельности и профилактической работы с декабря 2015 года по настоящее время. Заработок за 2016 год — 1 549 160,00 руб.

Игорь Епин был назначен заместителем начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) — начальником управления гражданской защиты в августе 2012 года и является таковым по настоящее время. Заработок за 2016 год — 1 184 198,06 руб.

Эдуард Иванян стал заместителем руководителя ГУ МЧС России по Кемеровской области (г. Кемерово) в январе 2010 года. Он занимает эту должность до сих пор. Заработок за 2016 год — 1 206 783,12 руб.

Прокуратура

Прокурором Кемеровской области является Павел Бухтояров. Государственный советник юстиции второго класса Бухтояров был назначен на эту должность приказом Генпрокурора РФ от 26 сентября 2012 года № 811-к.

Сведения из биографии Бухтоярова: родился в 1963 году в городе Красноярске. В 1980 году окончил Уссурийское Суворовское военное училище и поступил в Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище, которое окончил в 1984 году. С 1984 по 1992 год проходил военную службу в Воздушно-десантных войсках. Заочно окончил юридический факультет Иркутского государственного университета. С 1992 по 2007 год служил в органах военной прокуратуры: следователем, старшим следователем, помощником военного прокурора Иркутского гарнизона, прокурором Шелеховского, Сретенского и Новосибирского гарнизонов.

Kemprok.ru Павел Бухтояров

Имеет ученую степень кандидата психологических наук и звание «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации». С 2007 года занимал должность прокурора Тувы.

Декларированный доход Бухтоярова за 2016 год — 4 066 391 руб.

Первым заместителем прокурора Кемеровской области является Владимир Сыроватко. Он был назначен на эту должность приказом генпрокурора РФ 31 мая 2013 года. До назначения занимал должность заместителя прокурора области.

О Сыроватко известно, что он работает в органах прокуратуры с 1985 года, «неоднократно поощрялся» генеральным прокурором РФ и прокурором области. Награждён нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации» и почётной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Сыроватко за 2016 год заработал 3 000 014 руб.

Заместитель прокурора Кузбасса — Андрей Тимошичев. Он назначен зампрокурора приказом генпрокурора РФ от 4 апреля 2014 года, являясь старшим советником юстиции.

Андрей Тимошичев родился в Новосибирской области. Окончил Уральскую юридическую академию. Проходит службу в органах прокуратуры с 1993 года. С 2002 года занимал должность прокурора комплекса «Байконур».

Неоднократно поощрялся генеральным прокурором Российской Федерации. В частности, награжден нагрудным знаком «За безупречную службу», медалью «290 лет прокуратуре России», нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации». Заработок Тимошичева за 2016 год — 2 913 446 руб.

Ещё один заместитель Бухтоярова — Владимир Кандаков, государственный советник юстиции третьего класса. Был назначен заместителем прокурора Кемеровской области в декабре 2009 года. Заработок за 2016 год — 2 849 950 руб. До этого, по данным из открытых источников, был прокурором Калмыкии.

Роспотребнадзор

В марте 2012 года на должность руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области был назначен Евгений Окс.

О нём известно следующее: в 1987 году Окс окончил медико-профилактический факультет Кемеровского государственного медицинского института. С 1987 года по 1992 год работал врачом по гигиене труда Кемеровской областной санитарно-эпидемиологической станции, с 1992 года по 2005 год был заведующим отделением гигиены и физиологии труда, заместителем главврача Центра Госсанэпиднадзора в Кузбассе. С 2005 года являлся заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Полиция

Начальник ГУ МВД России по Кемеровской области — генерал-майор полиции Игорь Иванов. Он родился и вырос в Челябинске. В 1991 году окончил Свердловский юридический институт МВД России по специальности «правоведение». В 1991 году поступил на службу в органы внутренних дел в должности следователя. В 1996 году назначен заместителем начальника управления — начальником следственного отдела УВД Курчатовского района Челябинска. В 1998 году стал заместителем начальника следственного отдела УВД Челябинска. С 1999 по 2000 год — заместитель начальника следственного управления при УВД Челябинска. С 2000 года являлся первым заместителем начальника управления — начальником криминальной милиции УВД Калининского района Челябинска. С 2003 года назначен заместителем начальника — начальником Cледственного управления при УВД Челябинска. С 2006 по 2014 год возглавлял УМВД России по Челябинску. В 2014 году назначен заместителем начальника полиции (по оперативной работе), а затем заместителем начальника ГУ МВД России по Челябинской области — начальником полиции.

42.мвд.рф Игорь Иванов

Не так давно, в октябре 2017 года, указом президента РФ генерал-майор полиции Игорь Иванов назначен на должность начальника ГУ МВД России по Кемеровской области. Награжден различными наградами.

Следствие

Главный следователь Кузбасса — Андрей Коновод. Указом президента РФ № 457 от 3 октября 2017 года он был назначен на должность первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области. С 17 октября на него возложено исполнение обязанностей по должности руководителя следственного управления.

Коновод родился в 1975 году в Комсомольске-на-Амуре. Службу в правоохранительных органах начал в 1993 году. После окончания Хабаровской Высшей школы МВД работал следователем, а затем старшим следователем Дальневосточного УВД на транспорте. В органах прокуратуры с 1999 года, в том числе был прокурором Железнодорожного района города Хабаровска.

В сентябре 2007 года назначен первым заместителем руководителя СУ Следственного комитета (тогда — при прокуратуре) по Хабаровскому краю. В мае 2011 года стал первым заместителем руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю. В мае 2013 года — возглавил следственное управление СКР по Еврейской автономной области. В июне 2014 года Коноводу было присвоено звание генерал-майора юстиции. Имеет различные награды.

Здесь стоит отметить, что следственным управлением СКР по Кемеровской области до Коновода руководил Сергей Калинкин. Он был назначен на эту должность в октябре 2013 года. А в ноябре 2016 года стало известно, что он стал фигурантом уголовного дела.

В СКР тогда сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов — руководителя СУ СК России по Кемеровской области Сергея Калинкина, заместителя руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Кемеровской области Сергея Крюкова, старшего следователя указанного отдела Артемия Шевелёва, заместителей губернатора Кемеровской области Алексея Иванова и Александра Данильченко, начальника департамента административных органов администрации Кузбасса Елены Троицкой, учредителя ООО «ПТК «Уголь» Александра Щукина, его доверенного лица Геннадия Вернигора и иных неустановленных лиц.

По данным следствия, подозреваемые по предварительному сговору вымогали у Антона Цыганкова принадлежащие ему 51% акций АО «Разрез «Инской». Рыночная стоимость этих акций составляет не менее 1 млрд руб.

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Жертвы, «которых можно было избежать»

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта 2018 года. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.

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Люди в «Зимней вишне» гибли целыми семьями. Например, Игорь Востриков лишился сестры, жены и троих детей.

29 марта стало известно, что родственники погибших обратились в прокуратуру и попросили проверить действия пожарных, спасателей и полиции. В прокуратуре Кузбасса ИА REGNUM подтвердили эту информацию, подчеркнув, что заявителей было трое.

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Подробности приводит РБК: в прокуратуру обратились жители Кемерова, супруги Игорь Сабадаш и Надежда Вострикова. По словам Сабадаша, заявление подала ещё одна семья.

«Прошу разобраться в бездействии и неправильных действиях спасательных служб и работников МВД, не предотвративших многочисленные жертвы детей и родителей, которых можно было избежать», — говорится в заявлении Сабадаша.

Надежда Вострикова рассказывает, что получила звонок от дочери, находившейся в «Зимней вишне», 25 марта в 16:03. Она сообщила, что «они заперты в кинозале, у них отключили свет и начался пожар», и попросила вызвать пожарных и скорую помощь. В 16:05 Надежда Вострикова, как она сама утверждает, уже стояла на четвёртом этаже торгового центра. Однако ей преградили путь сотрудники ТЦ.

«Я стала убеждать их в том, что там находится моя дочь. Они мне не поверили. Я включила громкую связь и вызвала свою дочь. Тогда они услышали ее кричащий голос: «Мама, почему нас не спасают», — рассказывает Вострикова.

Последний звонок от дочери поступил ей в 16:12 по громкой связи. «Мама, я умираю, я тебя люблю». Это были последние слова, сказанные моей дочерью», — говорится в заявлении Востриковой.

По её словам, на этаже стояли четверо пожарных. Женщина упала на колени и попросила спасти родных. Она утверждает, что пожарные ответили, что ничем не могут помочь, так как ждут бригаду спасателей. Из пояснений Игоря Сабадаша следует, что пожарные не могли войти в кинозал без спецсредств.

«При слаженной работе сотрудников ТРК «Зимняя вишня» и пожарной охраны детей могли спасти, но они стояли, ждали команды и бездействовали», — считает Вострикова.

«Считаю, что в действиях сотрудников МЧС и полиции есть несвоевременность, неполнота действий, бездействие, приведшее к гибели детей. Просьба провести проверку, решить вопрос об ответственности виновных, незамедлительно изъять записи разговоров МЧС, оперативных служб, запись и время телефонных переговоров родственников и погибших», — говорится в заявлении Надежды Востриковой.

Тем временем в МЧС России заявляют, что пожарные и спасатели сделали всё, что могли, и «выполнили свой долг до конца».

«Пожарные, спасатели работали на пожаре в «Зимней вишне» с риском для жизни — стремительное распространение огня, обрушение перекрытий на четвертом этаже на огромной площади в 1,5 тыс. кв. м, огнеборцы едва успели отскочить. Вертикальные конструкции были неустойчивы, могли рухнуть в любой момент и погрести под собой пожарных, спасателей и тех, кто уже погиб в первые минуты пожара», — рассказал глава МЧС России Владимир Пучков.

По его словам, «несмотря на этот риск, пожарные шли вперед, ползком обследовали помещения, все уголки этого страшного торгового центра, на корточках переключали баллоны с воздухом, который быстро заканчивался». Работу осложняли высокая температура и токсичная среда.

«Но погибло большое количество людей, особенно детей, и это общая беда. Не всех и не всегда получается спасти. Но спасатели и пожарные всегда делают для этого все возможное. На девятый день трагедии мы разделяем боль утраты с родственниками погибших… Спасатели плачут сердцем, их мужскую слезу никто не видит», — говорит Пучков.

По данным МЧС России, в тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня» были задействованы более 840 человек и около 200 единиц техники. К борьбе с огнём были привлечены не только кемеровские пожарные, но и спасатели из других городов Сибири.

skeeze Пожарный

31 марта в Кемерово приехал председатель СКР Александр Бастрыкин. Он встретился с семьями погибших. Во время встречи, как сообщает СКР, они «обратили внимание на неправомерные действия пожарных при ликвидации возгорания и попросили дать им правовую оценку». И Александр Бастрыкин дал ряд конкретных указаний следственной группе и поручил проанализировать претензии граждан к работе экстренных служб при пожаре.

«МЧС наше никаким образом не помогло, они не пытались даже открыть эти выходы, чтобы людей спасти! Шансы были, а люди просто задохнулись!» — сказала одна из участниц встречи с Бастрыкиным.

В свою очередь, председатель СКР подчеркнул:

«У нас есть факты привлечения к ответственности сотрудников МЧС. И это будет сделано, но на основе экспертизы и мнения специалистов».

Стоит также напомнить, что в Госдуме создана рабочая группа по обобщению и анализу законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и других объектов массового пребывания людей и подготовке законодательных предложений по повышению уровня противопожарной защищенности таких объектов. Парламентарии приняли решение запросить мнения профильных федеральных органов государственной власти, в том числе Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, МЧС России, а также региональных представительных и исполнительных органов власти.

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Добавим, по делу о пожаре в «Зимней вишне» на сегодняшний день арестованы семь человек. Возможно, эта цифра не является окончательной.