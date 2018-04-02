Трагические последствия катастрофы в ТЦ «Зимняя вишня» и тысяч ей подобных во всём мире являются неизбежным следствием запретов на использование рабочих веществ, которые использовались в пожаротушении, для вспенивания пластиков, а также в качестве рабочих тел в холодильниках. Эти запреты были введены Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой, который был ратифицирован СССР в 1987 году по прямому указанию Михаила Горбачёва в обход позиции российской научной делегации.

ТЦ в Кемерово пожар

Михаил Сергеевич Горбачев

Последствия этих запретов имеют две стороны. Первая — официальная, широко разрекламированная в СМИ, касается Монреальского протокола как важнейшего природоохранного международного документа, якобы родившегося в результате «глубоких научных исследований», авторам которых были присвоены Нобелевские премии.

Другая сторона — неофициальная и тщательно скрываемая, поскольку отражает интересы выгодоприобретателей аферы по защите озонового слоя. Из-за введённых запретов на использование промышленно важных веществ в России перестали существовать несколько отраслей промышленности, а также несколько направлений энергетики, связанных с возобновляемыми источниками энергии.

По официальной версии речь идёт всего лишь о запретах на использование хлор‑ и бромсодержащих фреонов из бытовых холодильников и кондиционеров.

По неофициальной версии речь идёт о запрете на применение технически важных рабочих тел энергетических циклов в машинах, механизмах и технологиях. Важно отметить, что запрету подлежат только вещества, производимые человеком, то есть антропогенные. Об этом сказано в первичном документе — Венской конвенции 1985 года по озону. Это положение оставляло возможность добычи фреонов из вулканических газов. Однако в Монреальском протоколе к Венской конвенции разделение на природные и неприродные исчезает. Запрещёнными оказываются все хлорсодержащие вещества по формальному признаку.

Вопрос — на каком основании? В качестве основания приводится гипотеза Молины —Роуленда, переведённая в категорию истины после эксперимента 1986 года в Антарктиде, который больше никогда и никем не был подтверждён. Более того, описание эксперимента, приведённое в литературе, полностью подтверждает совсем другую версию причин разрушения озонового слоя, поскольку пробы воздуха в верхних слоях атмосферы были взяты над постоянно действующим вулканом Эребус. Исследователи сообщили, что обнаружили опасную для озона окись хлора в верхних слоях атмосферы Антарктиды, не упомянув, что рядом находится действующий вулкан высотой 4 км. Окись хлора, как известно, входит в состав вулканических газов в значительных количествах. Поэтому ничего нового открыто не было. Но причину нахождения хлорсодержащего газового компонента связали с только фреонами. Такой поворот событий можно характеризовать как спланированную диверсию, прикрытую благими пожеланиями и последующей Нобелевской премией за фреоновую гипотезу гибели озона, которую до сих пор так и не доказали.

Вулканический газ

Но не в научных подтасовках дело. Дело во введённых запретах на использование рабочих веществ, без которых не могут работать не только бытовые холодильники или кондиционеры. Дело в ликвидированных отраслях российской промышленности и стратегических заводах, в уничтоженных технологиях и нереализованных энергетических циклах. Здесь можно констатировать гигантские проблемы и миллиардные убытки только из-за того, что запрещённые вещества не имели и до сего дня не имеют настоящих альтернатив. Есть суррогаты (токсичные, коррозионные, взрыво‑ и пожароопасные), представляемые СМИ в качестве альтернатив. Кроме того, идея запретов стратегически важных веществ для захвата и монополизации рынков холодильной и химической промышленности оказалась настолько успешной, что её заказчики с удовольствием продолжают расширять перечень запрещаемых веществ до сих пор, доведя ситуацию в промышленности до абсурда.

Несведущие в технологиях политики получили право на регулирование отпуска веществ для медицинских целей и космических технологий на основе недоказанных предположений о влиянии этих веществ на озоновый слой Земли. Общими усилиями политики ввели мировое сообщество в состояние нескончаемого кризиса. Каковы их цели?

Как и всегда, борьба за рынки и сверхприбыли. Но из-за глубокого кризиса в нескольких отраслях промышленности и энергетики, возникшего из-за отсутствия альтернатив запрещённым веществам, дело получило настолько серьёзные последствия, что факт диверсии теперь скрыть невозможно.

По этой причине с 2013 года создатели идеи запретов заговорили о природных веществах, которые упоминаются как неантропогенные в Венской конвенции 1985 года по озону, однако в качестве «природных веществ» они упоминают только аммиак, углекислоту и углеводороды. Но ни одно из этих веществ не пригодно в качестве замены запрещённым фреонам. Аммиак и углеводороды крайне опасны для человека, а углекислота в большинстве случаев также непригодна из-за высоких давлений.

Вынужденное обращение авторов диверсии к природным веществам лишний раз подтверждает тщетность попыток быстро найти альтернативы каждому из 96 технически важных веществ, запрещённых Монреальским протоколом. Запреты создавали политики с экономическим образованием, поэтому просчитаны были только экономические и политические последствия запретов. Технические последствия наступили позже, превратившись сегодня в неразрешимую проблему.

Но к природным веществам относятся и вулканические газы, в составе которых есть практически все запрещённые фреоны. Осталось только научиться извлекать их и без страха использовать в прежнем качестве, поскольку они в Венской конвенции 1985 года по озону не рассматривались в качестве подлежащих запретам на производство и применение. Монреальский протокол, как известно, создан на основе Венской конвенции и не может противоречить её положениям.

Вулканов на земле более тысячи, если говорить о действующих. Спящих не менее того. В атмосферу Земли за год они выбрасывают не менее 10 Мт хлора и 1 Мт фтора в различных сочетаниях, в том числе и в виде запрещённых фреонов. Осталось научиться их извлекать из вулканических газов, что технически вполне возможно. Раньше, когда фреон-12 стоил не более $1,5 за 1 кг, извлекать фреон-12 из вулканических газов было невыгодно. Сегодня цены на суррогатные заменители фреона-12 на один-два порядка выше прежних цен, поэтому возникла экономическая целесообразность извлечения фреонов из вулканических газов. В России есть вулканы, выбрасывающие в атмосферу фреоны в достаточных количествах.

Однако без помощи государства выполнять такую задачу никто не возьмётся по простой причине. В марте 2014 года правительство РФ запретило работы с любыми фреонами, не разделяя антропогенные и неантропогенные, признав тем самым за истину недоказанную гипотезу Молины — Роуленда.

Но запреты на использование веществ коснулись и автоматических систем пожаротушения. Запретив использование бромфреонов, оставили людей беззащитными от пожаров. Тушить пожар водой можно, но не всегда это эффективно, и не везде возможно. В реальных ситуациях: на транспорте и на кораблях, в помещениях торговых центров и танцевальных залов, при условиях большого скопления людей в ограниченных пространствах задача по ликвидации возгораний становится исключительно сложной и без пожаротушащих фреонов не решается. После введения запретов на бромфреоны, уже в 90-е годы прошлого века в автоматических системах пожаротушения не оказалось разрешённых к применению рабочих тел, кроме фторуглеродов R-c-318, R-218 и элегаза (SF 6 ). Но их пожаротушащая концентрация была в 2−3 раза хуже, в сравнении с бромфреонами. Был ещё и фреон-125 из группы гидрофторуглеродов. Его пожаротушащая концентрация была в 4−5 раз хуже в сравнении с бромфреонами. Кроме того, надо было полностью переделывать прежние установки и менять всю автоматику на этих установках. При этом все эти вещества стоили дороже. Кроме того, аппетиты Организации Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) к середине 90-х добрались и до фторуглеродов с элегазом — последних незапрещённых веществ. В Европе остался один лишь R-125, который после Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу с 2018 года тоже выводят из употребления. В итоге человечество само себя оставило беззащитным от возгораний и пожаров, приняв на веру неподтверждённые климатические гипотезы.

Fireprojects.co.in Автоматическая система пожаротушения

Использовать навязанные ЮНИДО и Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) — главными «смотрящими» структурами Монреальского протокола — аммиак или углеводороды (изобутан, метан или близкие к ним) можно в любых видах применения. В энергетике, строительной индустрии, холодильной технике и в системах кондиционирования.

В холодильной технике рабочие тела холодильных машин за небольшой период с 1987 по 2018 год несколько раз менялись вместе с компрессорами и маслами, без которых машины работать не могут. Потребители несли колоссальные убытки, связанные с заменой оборудования и увеличением цены холодной калории из-за неэффективных и небезопасных хладагентов. Период работы холодильных машин на гидрофторуглеродах сократился вдвое. Базовое вещество, каковым являлся фреон R-134a, которое использовалось как в чистом виде, так и виде базы для неазеотропных (азеотропная смесь — смесь двух или более жидкостей, состав которой не меняется при кипении, то есть смесь с равенством составов равновесных жидкой и паровой фаз) смесей с номерами 400 и выше, было откровенно ядовитым из-за быстрого разложения при эксплуатации. В России это вещество не имело разрешения на контакт с пищевыми продуктами, что исключало его использование в холодильниках для пищевых продуктов. В соответствии с Кигалийской поправкой к Монреальскому протоколу и с подачи президента США Барака Обамы его выводят из употребления по причине высокого GWP — глобального парникового потенциала, хотя ясно, что не в GWP дело. У нестабильных гидрофторуглеродов GWP невелико, поскольку им приписали сравнительно короткие времена жизни, причина в полной непригодности гидрофторуглеродов в качестве рабочих тел холодильного цикла.

Но вывод из употребления нестабильных и ядовитых гидрофторуглеродов сосем не означает наступления эпохи заботы о здоровье и безопасности человека. Наоборот, наступила эпоха полного игнорирования человека, так как ЮНИДО, действующая от лица ООН на основе Монреальского и Киотского протоколов, в качестве рабочих тел энергетических циклов ничего, кроме аммиака и углеводородов, предложить не может. И это продолжается начиная с 1992 года до настоящего времени, и, очевидно, ситуация не изменится в ближайшей перспективе. Принятые запреты на использование рабочих тел относятся не только к холодильникам и рабочим телами турбинных циклов. Они распространяются на все виды применения, в том числе и на пожаротушение. Неспроста в России в 2011 году был издан приказ министра МЧС №274 от 01.06.2011, разрешающий использовать фторуглероды и элегаз для автоматических систем пожаротушения. Это были последние из доступных веществ, пригодные для этой цели. Но запретить использование углеводородов в качестве вспенивателей при производстве теплоизляции в МЧС «пороху не хватило». Над всей Россией висели обязательства, принятые по Монреальскому и Киотскому протоколам, которые, как это ни странно, противоречили конституционному приоритету человека, точнее, безопасности его существования, гарантируемого государством.

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Примечание ИА REGNUM

В статье «Являются ли наши холодильники безопасными», опубликованной на английском портале ACRnews в 2009 году, сообщалось, что «технология Greenfreeze с использованием изобутана и пропана в качестве хладагентов и циклопентана для производства изоляционной пены» была разработана Greenpeace в 1992 году, и что по этой технологии на тот момент в мире было уже изготовлено более 300 млн холодильников.

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По этой причине пенополиуретан и другие вспененные пластики в России, а также в европейских странах сегодня производят с использованием углеводородов для вспенивания. Дёшево и сердито. В итоге в порах пенополиуретана и других вспененных пластиков находится изобутан, либо иной наиболее приемлемый углеводород, но с гарантированно хорошими показателями по воспламеняемости. Раньше для этой цели использовали «озоноопасный», но негорючий фреон-11. Видимо, гипотетические величины ОDP и GWP (потенциалы озоновой и парниковой опасности, не имеющие методики расчёта, но принятые голосованием политиков) имеют большее значение, чем конституционные гарантии жизни и безопасности человека.

Горение пластика

Теперь статистика пожаров и взрывов имеет свою отдельную группу. В ней главную роль играют углеводороды, спрятанные внутри баллончиков со спреями и в порах вспененных пластиков. Иллюстрацией этой группы в России являются взрыв баллончиков со спреями в подземном переходе в Москве на Пушкинской площади 8 августа 2000 года, пожар в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года с гибелью 156 человек и совсем свежая трагедия в кемеровском ТЦ с гибелью не менее 64 детей и взрослых.

За рубежом также есть печальная углеводородная статистика. В Лондоне 14 июня 2017 года сгорело 24-этажное здание Grenfell Tower. Погибло 100 человек. Причина пожара была в том, что от бытового холодильника при его неисправности произошёл выброс воспламенившегося изобутана, которым он был заправлен. Тоненькая струйка горящего изобутана коснулась наружного стенового утеплителя Celotex RS500, который имел хорошие показатели по ОDP и GWP и для этого был вспенен также углеводородами. Он очень быстро загорелся и хорошо горел, поэтому люди не успели спастись и погибли в огне.

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Неизбежные следствия

Уже приняты первые меры. Подал в отставку руководитель области Аман Тулеев. Службы МЧС теперь займутся вплотную проблемой пожарной безопасности с учётом действительной роли углеводородов, запененных в теплоизоляции бытовых и промышленных холодильников, в пенополиуретан мебельной продукции, в сэндвич-панели строительной индустрии, в детские игрушки. Объём работ колоссальный, нагрузка на свалки тоже колоссальная. За четверть века выпущено несколько миллионов бытовых холодильников с изобутаном (фреоном-600) в качестве рабочего тела и с теплоизоляцией, которая также вспенивалась с помощью углеводородов. В торговых залах супермаркетов красуются новенькие холодильные агрегаты с надписью ПЕНТАН. Это означает, что они заправлены озоно‑ и парниковобезопасным пентаном и ждут своего часа, чтобы сообщить о том, как они могут хорошо гореть или взрываться. Можно сказать, что цель диверсии была достигнута. Общество получило тяжёлую экономическую проблему. Куда теперь девать это добро с горючими углеводородами внутри и кого винить в случившемся, если обязательства по Монреальскому и Киотскому протоколам СССР и Россия приняли добровольно!

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Выводы

1. Несмотря на принятые Россией обязательства по охране озонового слоя Земли и по уменьшению парникового эффекта, необходимо восстановить закрепленный Конституцией РФ приоритет человека и его жизни. Все остальные международные обязательства имеют смысл и право на их выполнение только после выполнения конституционных обязательств в отношении безопасности человека.

2. Россия имеет полное право пересмотреть свои международные обязательства ввиду неполноты знаний по гипотезам о влиянии ХФУ на гибель озона и по парниковому эффекту, на основе которых были сформулированы и приняты добровольные обязательства по ограничениям в отношении применения безопасных для человека веществ, не имеющих альтернатив в пожаротушении и в энергетике. Таким правом в своё время воспользовался Дж. Буш, выводя США из обязательств по Киотскому протоколу.

3. После этого надо начинать длительный и затратный процесс «разминирования» страны, напичканной взрыво‑ и пожароопасными материалами и техникой.