В прошедшее воскресенье в Минске и некоторых других областных центрах республики состоялись праздничные митинги в честь 100-летия образования Белорусской народной республики. Впервые с 1994 года, когда к власти в республике пришел Александр Лукашенко, националистической оппозиции власть дала возможность отпраздновать эту дату спокойно и без эксцессов. Напомню, что в прошлом году 25 марта в Минске была очень жесткая зачистка аналогичного мероприятия оппозиции, когда тысячи омоновцев и других подразделений спецназа довольно жестко разогнали оппозиционную акцию. Что же поменялось за прошедший год, почему официальный Минск разрешил оппозиции отпраздновать эту дату и содействовал в ее реализации?

Иван Шилов ИА REGNUM Белая Русь

Рада Белорусской Народной Республики в Минске, февраль 1918

Сначала напомню о том, какую именно дату празднует оппозиция.

Создание Белорусской народной республики после развала Российской империи было попыткой создать новое государство очень небольшой частью местной элиты. Ее провозгласили 25 марта 1918 года. Однако провозгласить государство — это не значит его создать. Сегодня точно также десять человек могут собраться и провозгласить создание нового государства, только будет это, конечно, только фейк, как принято сейчас говорить. Вот точно такой же фейк и произошел 100 лет назад, когда несколько человек, которые никого не представляли и не имели никаких полномочий, провозгласили БНР.

Можно ли считать это заявление за начало отсчета белорусской государственности? На мой взгляд, нет, так как никаких полномочий на это у тех, кто провозгласил БНР, не было.

Осознавая этот факт, рада БНР предприняла попытку легализации на внешней арене и направила соответствующую петицию германскому правительству, которая осталась неудовлетворенной. То есть даже внешнеполитической легализации у БНР не было. Тогда что празднует каждый год националистическая оппозиция? Она празднует саму идею отделения от России. Ей чрезвычайно важно застолбить этот факт, что Белоруссия отделилась от России не в результате распада СССР, а еще в 1918 году.

А зачем ей это надо? А затем, чтобы, как и прибалты, претендовать на свою часть в дележке советского наследия. Если белорусское государство было создано 25 марта 1918 года, то последующее создание БССР является ложным, это была оккупация, которая длилась до распада СССР, значит, сегодняшняя Россия должна республике заплатить компенсацию за весь советский период, аналогично тому, как это утверждают сегодня прибалтийские элиты. Одновременно фактом создания БНР доказывается и тезис о «европейскости» Белоруссии, которой «москали» не дали создать свое государство.

То есть данная акция, из года в год проводимая белорусской националистической оппозицией, которая является побратимами украинских бандеровцев, по сути, при своей реализации на уровне государственной политики поставит крест на всём советском периоде Белоруссии. Напомню, что такая же политика проводилась белорусскими оппозиционерами и в период 1989—1994 годы, когда республика подверглась насильственной белорусизации. В этот период на волне угарной русофобии местных националистов в белорусском парламенте была предпринята попытка зачеркнуть весь советский период белорусской истории, запретить русский язык и полностью разорвать все отношения с Россией.

Митинг в Куропатах. 1989 г

Поэтому неудивительно, что избирательная программа Александра Лукашенко строилась на принципиально противоположных основаниях — официальное двуязычие, теснейший союз с Россией, вплоть до объединения в одно государство, никакой русофобии и засилья национализма. И народ эту программу подавляющим большинством голосов поддержал и поддерживает до сих пор.

Что же происходит сегодня? Почему еще в прошлом году, да и все предыдущие годы, с разной степенью жесткости разгоняя оппозиционные выступления в этот день, сегодня белорусские власти одобрили данное мероприятие и на уровне далеко не последних чиновников официально поддержали белорусских националистов?

Дело в том, что развитие — это такая стратегия, которая предполагает постоянное движение вперед. Если происходит остановка, то развитие останавливается. А если длительная остановка — происходит застой и начинается гангрена. Это произошло с Советским Союзом. Пока элита была готова идти вперед, четко и ясно видела цели своей деятельности в интересах страны и всего народа — СССР шел вперед, невзирая ни на что — ни на коллективизацию, ни на промышленный рывок, ни на четырехлетнюю войну, ни на ядерное оружие у США, ни на санкции. И шел уверенными темпами.

Как только цели развития перестали быть ясными и стали топтаться на месте, в том числе в виде «концепции мирного сосуществования двух систем», в то время как США откровенно против нас вели войну, сразу начали то тут, то там проигрывать. В результате проиграли страну.

Так и Белоруссия. С 1994 года страна получила четкие и понятные ориентиры развития. Народ их поддержал. Но потом, приблизительно с 2004—2006 года, была сделана ставка на сохранение и удержание власти в ее любой конфигурации. Начались политические игры, а вместе с ними и застой. Идеология, как говорил сам Александр Лукашенко, это иммунная система организма. И что мы видим? Что идеологии развития за двадцать пять лет так и не было создано. Хотя теоретические попытки, и довольно серьезные, в этом направлении предпринимались. Однако реальная политика так и не смогла их воплотить в жизнь — не хватило ни политической воли, ни соответствующих знаний. Поэтому концепция развития была заменена, как и позднесоветской элитой, потерявшей ориентиры, на концепцию сохранения власти.

Около 10 лет назад начался застой, и мы об этом неоднократно писали. Все те тезисы, с которыми Лукашенко пришел к власти, оказались выброшенными на свалку истории, и сегодня вместо реальной интеграции с Россией в республике действует некий симулякр. Но, как известно, свято место пусто не бывает. Несмотря на все репрессии, белорусская оппозиция благодаря Западу и пятой колонне во власти сохранила свое единство, связность и, самое важное, — идеологический базис своей деятельности. Поэтому не случайно, что отказавшись от создания собственной иммунной системы, белорусская власть оказалась объектом поглощения чуждой ей идеологической матрицы.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Это началось давно, но проходило в полутеневом режиме захвата командных позиций. Реальная власть, как и деньги, любит тишину. Но сегодня процесс перехвата инициативы закончился, и новая концептуальная власть в республике впервые показала себя и на официальном уровне, пойдя на признание прав оппозиции праздновать этот день. Конечно, это серьезное поражение всего того государственного курса, который проводился в республике с 1994 года. Недаром оппозиционные издания отметили, что ведущие государственные газеты и телеканалы республики никак не отреагировали на акцию по легализации БНР. Но молчание — знак согласия. Нет одобрения, но нет и оголтелой критики предыдущих лет.

В этом плане можно сказать, что при сохранении этих тенденций действующая белорусская власть полностью проиграет идеологическое соревнование оппозиции, в результате рано или поздно Белоруссия окажется в идеологическом плане отброшенной снова в начало 90-х, что означает новый раскол белорусского общества по вопросам языка, идеологии, истории и всего того комплекса проблем, который этому сопутствует. В общем, та же Украина, только в профиль.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На перепутье. Лукашенко. Камень

По сути же можно сказать, что пятая колонна во власти и оппозиция достаточно плотно начали сотрудничать друг с другом. Их идеологическое объединение говорит только об одном — они уже работают над формированием постлукашенковской Белоруссии. Одобрив совместную игру власти и оппозиции против России (а иначе зачем было затевать весь этот сыр-бор и после начала резкого кризиса в российско-британских отношениях посылать главу белорусского МИД Владимира Макея к премьер-министру Британии Терезе Мэй) с целью удержания власти (хотя со стороны России никаких угроз нет), Лукашенко не понимает, что тем самым он одобрил их союз против себя.

Националисты выиграли идеологическую платформу будущей Белоруссии и борьбу за центры влияния и управления. И все местные чиновники и силовики это видят. Соответственно, следующими целями оппозиции и Запада будут две категории белорусских элит — это исполнительная вертикаль власти и силовики.