Пассажиры «Уральских авиалиний», которые более 13 часов были заложниками авиаконфликта Таджикистана и России в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге, всё-таки попали в пункт назначения. Из-за того, что таджикская сторона отказала российской авиакомпании в выполнении полетов, ее пассажиры прибыли в Душанбе и Ходжент только на следующий день. Все они, как заверяет пресс-служба авиакомпании, на время задержки получили все услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами.

Fedor Leukhin Самолет «Уральских авиалинии»

Два задержанных рейса всё-таки получили разрешение от таджикских авиавластей.

«Таким образом, указанные рейсы получаются чартерными. Неизвестно, как сложится дальнейшая ситуация с пассажироперевозками по данным маршрутам. Всё зависит от переговоров. В данном вопросе авиационные власти республики настаивают на соблюдение паритета, что в данном случае может привести к снижению количества авиарейсов», — пояснил представитель «Уральских авиалиний» в Таджикистане Умеджон Лолаев.

Что будет дальше? Стоит ли Душанбе напоминать о том, кому в первую очередь выгодно устойчивое транспортное сообщение между Россией и Таджикистаном и кому в большей степени создает значительные неудобства агентство по гражданской авиации?

Focus.kg Трудовые мигранты

На заработки в Россию ежегодно отправляются порядка полумиллиона таджикистанцев, столько же ежегодно приезжают домой. В России, по разным данным, постоянно находятся около миллиона трудовых мигрантов из Таджикистана. Они постоянно передвигаются между двумя странами — едут на родину повидать близких, летят обратно — работать, чтобы обеспечивать свои семьи, отправляя в родную страну 36% от ее ВВП.

Нынешний конфликт (не первый, кстати) уже привел к значительным сложностям, неудобствам и издержкам. Росавиация изменила маршрут для таджикских авиакомпаний, Таджикистан изменил точки «выхода» и «входа» в воздушное пространство страны. Эти действия уже увеличили время полетов на 30—50 минут, что, в свою очередь, увеличивает и стоимость билетов.

Кроме того, из-за отказа Душанбе давать разрешение на полеты практически прекращается авиасообщение Перми и Челябинска с Душанбе. Поскольку главный аргумент Таджикистана в данной ситуации в том и состоит, что таджикские перевозчики в эти города не летают, а значит, и российские летать не должны. И вообще, «Уральские авиалинии» «и так совершают много полетов в Таджикистан» и необходимо «положить конец этой вакханалии».

Примечательно и то, что этот самый конец Душанбе решил положить дистанционно и без лишних разговоров. Российский Минтранс изначально предложил провести 22 или 23 марта встречу в Москве. Таджикские партнеры это предложение проигнорировали. Российское транспортное ведомство дало время до 5 апреля на решение вопросов по авиасообщению.

«Если не достигнем согласия и понимания, будем действовать в соответствии с нормами нашего соглашения о воздушном сообщении», — напомнил глава министерства Максим Соколов.

Esan.edu.pe Гражданская авиация

Защита интересов отечественной гражданской авиации как стратегической отрасли, несомненно, похвальна. Однако выстраивание диалога по принципу «око за око» ставит в невыгодное положение именно Таджикистан, как минимум в силу его крайне ограниченного набора инструментов давления на Москву. Эти небольшие уколы не в силах серьезно навредить ни экономике России, ни развитию ее транспортной отрасли, но они могут вызвать раздражение и желание ответить.

Ответная реакция России может оказаться для Таджикистана фатальной. Даже если в страну перестанут летать российские самолеты, даже если при этом Россия позволит совершать какие-то рейсы таджикским авиакомпаниям, которых, к слову, всего две, учитывая малочисленность авиапарка (всего 17 самолетов), они не смогут покрыть имеющийся спрос. Не говоря уже о том, что в таком случае цены на билеты, несомненно, вырастут, осложнение пути прибытия к местам заработка существенно повысит и градус социальной напряженности в стране.

Хочется даже помечтать о том, что вскоре мы узнаем о каком-нибудь внезапно появившемся козыре в рукаве у Таджикистана — это бы скрасило информационную повестку, добавило бы интриги и интереса к событиям. Но пока происходящее больше напоминает сюжет известного анекдота про волка и ворону. Как раз на тему гражданской авиации.