Одна из обсуждаемых тем уходящей недели — снос в Екатеринбурге недостроенной телевизионной башни. Она была самым высоким зданием Екатеринбурга, самым высоким долгостроем планеты и должна была стать второй по высоте после Останкинской телебашни. Но утром 24 марта, почти через 35 лет после начала строительства, обратилась в пыль и груду бетона.

Иван Шилов ИА REGNUM Телевизионная башня Екатеринбурга

Телебашня, о судьбе которой в разное время были думы тяжкие не у одного десятка чиновников, перестала существовать. При виде её обрушения кто-то испытал радость и восторг, кто-то же не мог сдержать слёз. Осталось каких-то 30 метров над уровнем земли. В Уральской горно-металлургической компании оптимистично обещают разобрать остатки за две недели.

Начало

Решение о строительстве в Екатеринбурге телевизионной башни высотой в 361 метров было принято ещё в 1970-х годах. Этот стратегический объект должен был состоять из 220-метрового бетонного основания и металлической мачты-антенны. С помощью нового объекта планировалось покрыть телевизионным сигналом весь Свердловск и близлежащие города, вплоть до Нижнего Тагила.

Изначально проблем со строительством ничего не предвещало. Ранее башни по такому же типовому проекту были успешно построены в Вильнюсе и Таллине. В Свердловске строительно-монтажные работы осуществлял трест «Спецжелезобетонстрой». Существует эта организация и сейчас. На её официальном сайте говорится о телевизионных башнях, которые были построены. Список впечатляет. В нём и известная всему миру Останкинская телебашня, и аналогичные объекты в Вильнюсе, в Таллине.

ИА REGNUM Телевизионная башня Екатеринбурга

Указан в нём и город Свердловск. Здесь строительство башни велось в период с 1983 по 1990 год. Возводить её начали в то время, когда «хозяином» Свердловской области, первым секретарём обкома КПСС был Борис Ельцин, более известный как первый президент России и один из главных разрушителей Советского Союза. Активная фаза строительства шла с 1986 по 1989 годы. При создании 220-метрового основания использовался высококачественный бетон, марки 400.

К 1990 году бетонное основание высотой 220 метров возвели. И на этом дело встало. На продолжение строительства денег уже не нашлось.

Кстати, о деньгах. По информации из открытых источников, всего на строительство башни было выделено порядка 11 миллионов советских рублей. А освоили лишь два миллиона. Куда делись остальные деньги, вопрос открытый… Возможно, на ситуацию со строительством и финансированием повлиял перестроечный бардак в стране.

«Башня смерти»

В 1990-х башня была заброшена и фактически открыта для посторонних. Она стала местом притяжения для скалолазов, экстремалов и просто любопытных. Отчаянные граждане забирались наверх не только внутри железобетонного ствола, но и по наружной лестнице, что было особенно опасно. Некоторые совершали прыжки с парашютами.

ИА REGNUM Телевизионная башня Екатеринбурга

Не для всех покорителей башни такие трюки проходили удачно. Несколько человек погибли. По одним данным, чуть больше 10, по другим — больше 40. В народе её прозвали башней смерти.

К 2000-м годам власти ограничили доступ на башню. Нижнюю часть наружной лестницы обрезали, входы заварили. А в 2007 году объявился инвестор, который был готов достроить башню. Выделял на это 500 млн рублей. Также он собирался создать рядом бизнес-центры. Это позволило бы окупить расходы.

Помешал таким большим планам финансовый кризис 2008 года. Башня так и осталась стоять без дела. Но в 2012 году наметились перемены. Свердловская область боролась за проведение в Екатеринбурге всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020». И, по мнению нового губернатора региона Евгения Куйвашева, заброшенный вид телебашни отнюдь не способствовал украшению города, и это якобы стало существенной проблемой при борьбе за право проведения выставки.

При этом у областных властей были связаны руки, так как объект находился в федеральной собственности. Куйвашев передал председателю правительства России Дмитрию Медведеву письмо с просьбой решить вопрос о передаче башни в ведение области. Медведев пошёл навстречу и поручил своему заместителю Аркадию Дворковичу, министру связи и массовых коммуникаций РФ Николаю Никифорову и на тот момент главе Федерального агентства по управлению госимуществом Ольге Дергуновой принять соответствующее решение.

ИА REGNUM Телевизионная башня Екатеринбурга

Долгожданное областью событие произошло в апреле 2013 года. Медведев подписал постановление, которое позволило исключить башню из перечня стратегических объектов и снять мораторий на сделки. А затем область выкупила этот объект у ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Сумма сделки составила 500 млн рублей.

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Розовые планы

К тому времени башня как объект для передачи телевизионного сигнала уже потеряла свою актуальность. Вовсю было развито цифровое телевидение. Тем не менее после перехода в областную собственность башне обещали новую жизнь. Возник вопрос: что будет в ней, во что её превратят теперь.

Была создана специальная комиссия, которой предстояло выбрать приоритетные проекты её реконструкции. Губернатор Куйвашев поставил перед подчинёнными задачу сделать сделать телебашню местом притяжения для жителей и гостей Екатеринбурга, символом и гордостью города.

О риске обрушения башни речи не было — стояла она надёжно. Ещё до губернаторских заявлений это оценили эксперты. Сносить её на тот момент тоже никто не собирался. Был объявлен конкурс проектов по реконструкции объекта. А 1 июля 2013 года в киноконцертном театре «Космос» среди проектов подобрались самые неожиданные. Архитекторы и студенты из разных стран предлагали сделать из башни маяк, факел, солнечные часы, медиацентр с возможностью внедрения современных интерактивных технологий. Также среди предложений были вечная новогодняя ёлка, ЗАГС и многие другие.

«Видно, что в каждый проект архитекторы вложили душу, за это им отдельные слова благодарности. У меня есть некоторые претензии к отдельным работам, в частности, по перезагрузке прилегающей территории. Но всё равно каждый проект заслуживает внимания», — заявил тогда Евгений Куйвашев.

ИА REGNUM Телевизионная башня Екатеринбурга

В результате победил проект по созданию на башне ЗАГСа. Его автор получил миллион рублей. Настала очередь инвесторов. Однако они не торопились вкладываться в этот проект. Свою негативную лепту внёс и кризис 2014 года.

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Точка невозврата

К 2016 году стало понятно, что привлечь под проект инвестора так и не удастся. Точка невозврата была пройдена. Осенью того же года недостроенную телебашню внесли в перечень имущества, подлежащего приватизации. Тогда серьёзно заговорили о возможном её сносе. Эту тему активно обсуждали. Как отмечал бывший вице-мэр Екатеринбурга Владимир Крицкий, новый собственник башни столкнётся с множеством проблем. Проще было снести её и построить что-то новое.

Впрочем, эксперты полагали, что демонтировать башню и создать вместо неё что-то новое не удастся. Вручную разбирать не вариант, она возведена из особо прочного бетона, предложение подорвать также воспринималось скептически, так как рядом с башней находятся цирк и жилые дома.

В марте 2017 года был объявлен аукцион на продажу недостроенной башни. Радиотелевизионная передающая станция и земельный участок площадью 46 тыс. 822 квадратных метров были оценены в 652 млн 772 тыс. 197 рублей и 26 копеек. Торги были назначены на апрель. Но затем аукцион был отменён. Желающих совершить дорогостоящую покупку не нашлось.

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И только летом 2017 года башня обрела нового владельца. И то практически бесплатно. УГМК и правительство Свердловской области совместно создали акционерное общество «Ледовая арена». А летом 2017 года областное заксобрание постановило передать башню и участок земли в ведение этого АО.

ИА REGNUM Телевизионная башня Екатеринбурга

Затем было объявлено о том, что башню снесут. Вместо неё решили построить ледовую арену. Эта новость не всеми была принята положительно. Бывший губернатор области Эдуард Россель заявил, что башню есть смысл достроить.

«Там можно сделать хороший культурный центр — новый пункт притяжения для горожан, для молодежи», — сказал он во время прямой линии с читателями «Областной газеты».

Однако нынешний губернатор, Евгений Куйвашев, поддержал намерение УГМК снести башню. Впереди были матчи чемпионата мира по футболу, также область готовится к борьбе за право проведения в Екатеринбурге всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025». На этом фоне он посчитал невозможным существование башни. Судьба самого высокого в мире долгостроя была решена.

Демонтаж

Готовить башню к демонтажу начали в январе 2018 года. Обрезали металлические конструкции, создали «подушку». Именно на неё в случае успешного выполнения направленного подрыва и должна была лечь башня.

Снос был намечен на утро 23 февраля. «Яндекс» даже досрочно убрал башню со своих карт, что вызвало скандал в Екатеринбурге. Однако позднее стало известно, что демонтаж перенесён на послевыборный период. Якобы об этом попросили на самом верху, чтобы не нервировать общественность перед главными выборами страны. Башню вернули на карты.

ИА REGNUM Телевизионная башня Екатеринбурга

Параллельно с подготовкой к сносу активизировались его противники. Люди, среди которых и политики, и общественники, и журналисты, и просто не имеющие никакого отношения к политическим играм граждане, защищали даже не саму заброшенную башню, а шанс сделать из неё нечто уникальное, что прославило бы Екатеринбург и область, Они писали в администрацию президента России, губернатору, проводили акции по обниманию башни. А по вечерам проецировали на неё надписи вроде «Я живая», «Путин, помоги» и т.д. Апогеем противостояния граждан и УГМК стало утро 23 марта. Несколько человек прорвались на вершину башни и водрузили на ней государственный флаг Российской Федерации.

Неравнодушные граждане собирались находиться на башне несколько дней. Однако изначально всё пошло не по их плану. Всего на башню пытались пробиться 12 человек. Удалось лишь троим. Но у них с собой не оказалось ни палаток, ни тёплой одежды, ни продовольствия. Они это взяли с собой перед проникновением на башню, но поднять не смогли, помешала охрана. На высоте 220 метров в мороз им грозила смерть от холода и голода. В итоге через девять часов после подъёма на башню они спустились. Им выписали административные штрафы за мелкое хулиганство — по 500 рублей.

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А уже через сутки, 24 марта, башни не стало. Снесли её методом направленного взрыва. Вопреки опасениям скептиков, подрыв башни и её падение прошли практически по плану. Ствол рухнул на заготовленную для него «подушку», подняв густое облако пыли, и обратился в груду обломков. По словам очевидцев, посмотреть на подрыв легендарного советского долгостроя пришли тысячи человек. Это оказалось гораздо больше, чем было на акциях протеста против сноса.

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ИА REGNUM Телевизионная башня Екатеринбурга

Радость и боль

Теперь башню разбирают на сувениры. В интернете обломки даже продают, примерно по пять тысяч рублей. Также их можно раздобыть на месте падения башни. Охрана делится ими щедро. Говорят, поток желающих приобрести кусочек башни не иссякает.

А тем временем на форумах и в соцсетях не утихают дискуссии по поводу разрушения башни. Одни горожане восприняли это с радостью и облегчением. Другие же с болью и слезами. И тех, и других понять, наверное, можно. Защитники башни надеялись на то, что из имеющегося сейчас недостроя удастся сделать что-то привлекательное для Екатеринбурга и всей области. При этом многие из них признавали, что в нынешнем виде ситуацию оставлять было нельзя.

Через сутки после уничтожения телебашни губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил в своём Instagram. Он поблагодарил защитников недостроя за их позицию. Но отметил, что ни один из проектов по обустройству башни так и не получил финансовой основы.

«Объявляли конкурсы, спрашивали у всего города и мира — что делать с башней? Решения не нашлось», — заявил глава региона.

Он подчеркнул, что утром 24 марта была перевёрнута очередная страница истории Екатеринбурга. Решение о сносе башни назвал трудным для себя.

«Пусть башня останется в памяти горожан символом своей эпохи. Но эпохам суждено сменяться», — сказал губернатор.

ИА REGNUM Телевизионная башня Екатеринбурга

Отметим, проект по созданию в Екатеринбурге телевизионной башни не был чем-то слишком сложным. В Вильнюсе и Таллине их построили по тому же типовому проекту. Произошло это ещё до так называемой «перестройки». Сейчас эти объекты являются украшением своих городов.

Свердловской башне не повезло. Она должна была стать самой высокой по сравнению с теми, что возвели в столицах Эстонской ССР и Литовской ССР. А стала жертвой разрухи и бесхозяйственности. Проще говоря, «перестройки» и наступившего вслед за ней капитализма.

Возможно, достроить башню можно было в 1990-х годах. Может быть, сделал бы это тот же Андрей Козицын — глава УГМК. Но в 2000-е все возможности уже были упущены. Использовать башню по изначальному назначению уже не было смысла — пришла эпоха цифрового телевещания. А проекты по её обустройству, которые предложили архитекторы, не нашли отклика у потенциальных инвесторов. В условиях «звериного оскала капитализма» легендарный советский долгострой был обречён.

Поможет ли демонтаж башни выиграть для Екатеринбурга право принять всемирную универсальную выставку «ЭКСПО-2025»? Это станет известно осенью. А пока горожане в шутку переименовали столицу Урала в Козицынбург, по фамилии главы УГМК. Кстати, самым высоким зданием города с утра 24 марта является построенная этой компанией башня «Исеть» в центре Екатеринбурга. Её высота составляет 212 метров — всего на восемь меньше, чем у навсегда ушедшей в историю недостроенной телебашни.

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