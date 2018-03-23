Кампания по выборам президента Российской Федерации формально практически завершена: с юридической точки зрения осталось официально обнародовать результаты состоявшегося волеизъявления граждан, после чего останется лишь один процедурный шаг — вступление избранного президента Российской Федерации в должность.

Приднестровье

Мы не станем сейчас анализировать внутриполитические аспекты вполне предсказуемых и закономерных итогов голосования. Победа действующего президента России Владимира Путина была обусловлена и внутренними, и внешними факторами. На протяжении многих лет главе российского государства удается обеспечивать не только политическую стабильность, но и поступательное развитие России, а также выдерживать беспрецедентное внешнее давление.

Президентские выборы за рубежом преподнесли один из наиболее «весомых» сюрпризов, прежде всего в контексте чрезвычайно высокой явки граждан России, а также весьма убедительной победы за рубежом действующего президента, хотя, вероятно, среди зарубежных избирателей уровень поддержки российского лидера мог оказаться ниже. Посрамив пессимистов, без малого полмиллиона пришедших на выборы «зарубежных россиян» продемонстрировали твердую поддержку курсу нынешнего руководства и дали достойный ответ тем, кто пытается заставить Россию жить по навязываемым извне правилам.

Тем не менее нельзя не отметить того, что предсказуемая на первый взгляд кампания вряд ли обойдется без уже ставшего для России классическим этапа — награждения непричастных и наказания невиновных. Похоже, что этот процесс уже начался, и это отчетливо можно видеть именно на примере голосования за пределами Российской Федерации.

Речь в данном случае идет о голосовании в Приднестровье. Как свидетельствуют данные приднестровского Центризбиркома, приднестровские россияне показали рекордную явку — к избирательным урнам пришли 73 947 граждан России, что значительно больше, чем во время прошлых выборов (в 2012 году в Приднестровье в выборах Президента РФ приняло участие около 50 тыс. граждан России). В поддержку В. Путина высказалось 96,4% из принявших участие в голосовании.

Как представляется, такая высокая явка была обусловлена рядом факторов. Во-первых, оптимизация процесса предоставления гражданства России жителям Приднестровья в соответствии с российским законодательством позволила увеличить количество граждан России, проживающих на территории Приднестровья.

Во-вторых, в 2018 году в Приднестровье были открыты 24 участка, что на 2 участка больше, чем во время думской кампании 2016 года. Кроме того, на участки, находящиеся на территории российских воинских частей в городах Тирасполь и Бендеры, был открыт доступ не только российским военнослужащим, но и рядовым горожанам. Тем самым приднестровцы получили больше возможностей для голосования.

President.gospmr.org Выборы Президента России на территории ПМР

В-третьих, последние годы характеризовались более заметной ролью России в региональных процессах, включая проекты по модернизации социальной инфраструктуры Приднестровья, строительство новых объектов здравоохранения и образования, переход на выплату российских пенсий гражданам РФ и т.п. Несмотря на неоднозначность многих процессов, в т.ч. некоторые сомнительные сделки и решения ответственных организаций и лиц со стороны России, нарушения сроков сдачи объектов и проблемы с финансовой дисциплиной (о чем ИА REGNUM неоднократно писало), приднестровцы признательны России за огромную поддержку, оказываемую Приднестровью. При этом позитивные аспекты (в особенности выплата пенсий) в общественном сознании связаны прежде всего с российским лидером, в то время как проблемные аспекты «остаются» российским чиновникам, но не ассоциируются с первым лицом. Следует также отметить, что и приднестровские власти избегают публичных дискуссий по нюансам двустороннего сотрудничества, тем самым всячески поддерживая положительный имидж России, ее руководства в общественном мнении приднестровцев.

В-четвертых, президент России В. Путин для приднестровцев является подлинно национальным лидером, с которым жители Приднестровья связывают надежды на более благополучное будущее. В Приднестровье сформирован запрос на повышение уровня жизни, на обретение социальной стабильности, и этот запрос связывается не только с местной политической элитой (которая не всегда справляется с существующими вызовами, особенно на фоне завышенных ожиданий приднестровцев после завершения внутреннего электорального цикла 2015−2016 гг.), но и с руководством России, причем в персонифицированном качестве. В. Путин для приднестровцев является символической фигурой, над-элитой, которая показывает пример противодействия внешнему давлению, выступает «собирателем земель русских» и успешно способствует развитию России как центра притяжения для Приднестровья.

В-пятых, с В. Путиным связывается обеспечение региональной безопасности и поддержание мира, где ключевую роль играет миротворческая операция в Приднестровье. Упоминание о современных видах российского вооружения в Послании Федеральному собранию имело для приднестровцев особое значение в контексте сохранения мира в условиях продолжающегося конфликта между украинскими властями и ДНР / ЛНР, усиления реваншистских настроений в Кишиневе и других тревожных процессов.

Немаловажную роль сыграло внешнее давление на Россию. Приднестровцы, десятилетиями живущие в условиях такого прессинга, не могли не выразить российской стороне свою признательность и поддержали своими голосами действия российского руководства.

Наконец, приднестровские власти приложили максимум усилий для мобилизации приднестровских россиян, мотивирования их к участию в голосовании, а также взяли на себя основную нагрузку по технической организации голосования, в т.ч. по обеспечению общественного порядка, обеспечение работы участковых избирательных комиссий при координации приднестровского Центризбиркома, регулярный контакт с посольством и т.д.

Эти и ряд других факторов обусловили рекордно высокую явку граждан России, проживающих в Приднестровье, а также практически единодушную поддержку В. Путина. И даже безупречная организация выборов не решала всех проблем: нам известны случаи, когда люди, прождав в очередях длительное время, уходили, не проголосовав, однако затем всё равно возвращались, чтобы заявить о своей позиции. Так что итоги голосования в Приднестровье вполне могут рассматриваться как убедительное свидетельство поддержки приднестровцами российской политики и как повод для надежды на позитивную динамику в двусторонних контактах.

Однако заинтересованный читатель / зритель не узнает об этом из материалов ведущих федеральных каналов или из комментариев ответственных официальных лиц, которые широко бы цитировались в российском информационном пространстве.

Российским представителям и медийным лицам предпочтительнее говорить не об итогах голосования в Приднестровье, а об итогах выборов в Молдове. В этой логике до российского общественного и экспертного мнения доводятся цифры, согласно которым в Молдове (включая Приднестровье) проголосовало более 80 тыс. человек. К примеру, именно так описывал итоги голосования посол Российской Федерации в Республике Молдова Ф. Мухаметшин, который в комментарии для РИА «Новости» предпочел вообще не упоминать о Приднестровье, заявив о том, что «все 27 участков отработали хорошо, пришло более 80 тысяч избирателей». И никаких упоминаний о том, что из 27 участков 24 были открыты на территории Приднестровья, а из более 80 тыс. избирателей почти 74 тыс. — приднестровцы.

President.gospmr.org Голосует Президент ПМР Вадим Красносельский

Самое простое объяснение — показать «масштаб деятельности» на всём региональном направлении, в особенности посольства, которое, безусловно, приложило большие усилия для качественной организации выборов. Но как-то сомнительно выглядит выбранный способ для такой демонстрации, особенно в ситуации такого вопиющего дисбаланса в голосах и в качестве поддержки выборов со стороны молдавских и приднестровских властей. В российской дипмиссии могли бы вспомнить пожелание Глеба Жеглова Володе Шарапову: «Вот когда тебе за работу в МУРе столько же нацепят, сможешь сказать, что жизнь прожил не зря». Перефразируя эту мысль, предложим уполномоченным представителям России добиваться схожих результатов в Молдове, а не приписывать к нескольким тысячам голосов из Кишинева, Комрата и Бельц голоса десятков тысяч приднестровцев. Не забывая официальную российскую позицию относительно «территориальной целостности Республики Молдова», возьмем на себя труд напомнить о ноте посольства России в МИД Молдовы, отправленной в 2007 году, согласно которой «непризнанное Приднестровье является «политической реальностью, в том числе как сторона неурегулированного конфликта». И эта «политическая реальность», как представляется, заслуживает права быть услышанной отдельно.

Кстати, немного элементарной (и местами занимательной) арифметики. К распаду Советского Союза на территории современного Приднестровья проживало порядка 17% населения МССР (на основе переписи населения Союза ССР 1989 года). Эти люди голосовали за сохранение СССР в 1991 году, поддержали курс на независимость и последующее свободное присоединение к России в 2006-м. Эти же люди, их дети и внуки пришли на выборы президента России в 2018-м, причем в сравнении с данными переписи 1989 года жители РМ и ПМР «поменялись местами»: теперь на выборах российского президента более 90% голосующих — приднестровцы, и только менее 10% — жители Молдовы.

Кроме того, заслуживает внимания и средняя нагрузка на избирательные участки. Если в Молдове проголосовало около 6 тыс. человек на 3-х избирательных участках, т. е. в среднем 2000 на участке, то в Приднестровье — почти 74 тыс. на 24-х участках, т. е. в среднем более 3000 на каждом участке. Такая активность требовала и гражданской ответственности россиян, и максимальных усилий от всех вовлеченных участников, и готовности сказать об этом. Сделать вывод о том, что из перечисленного было достигнуто, несложно.

Было бы неверным сказать, что голосование приднестровцев вообще осталось незамеченным. Так, специальный представитель президента России по Приднестровью Д. Рогозин, объявленный в 2017 году в Молдове персоной нон-грата, через одну из социальных сетей выразил благодарность властям Приднестровья за содействие в организации выборов (несколько странно, конечно, что такая признательность была выражена через небезызвестную американскую социальную сеть; впрочем, нельзя исключить, что общепринятая в таких случаях практика не была нарушена и в адрес руководства Приднестровья было направлено и более «традиционное» обращение, о котором просто решили не упоминать).

Находившийся 21 марта с.г. в Тирасполе статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Г. Карасин назвал высокую явку приднестровцев «выдающейся» и выразил признательность приднестровскому руководству за «великолепную организацию» выборов. Кроме того, замглавы МИД России посчитал важным, чтобы «импульс, приданный кампанией, продолжился в каких-то других конкретных делах».

Приднестровцам очень бы хотелось надеяться, что высокопоставленный российский дипломат говорил о двусторонних российско-приднестровских отношениях, о решении тех проблем, которые пока не позволяют реализовать потенциал взаимодействия России и Приднестровья в интересах обоих государств.

Однако ссылка на «другие конкретные дела» и общая региональная ситуация не позволяют считать игнорирование количественных и качественных показателей голосования приднестровцев случайностью или стремлением показать успехи отдельных российских представителей. Есть тревожная информация о том, что блокирование раздельного учета голосов по Молдове и Приднестровью, отказ в озвучивании соответствующих данных исходит из высоких административных структур Российской Федерации.

Логика понятна и в этом случае. Москва, похоже, продолжает рассчитывать на «пророссийского» президента Молдовы И. Додона. Для этого уже сейчас надо демонстрировать «пророссийскую Молдавию», население которой якобы массово поддерживает российский вектор и персонально российского общенационального лидера. Естественно, что 6 тыс. проголосовавших непосредственно на трех участках в Молдове никак не встраиваются в эту благостную «картину», поэтому к ним прибавляются 74 тысяч приднестровцев и получаются внушительные «более 80 тысяч», что в соотношении с 475 тысячами граждан России, проголосовавшими за рубежом, выглядит весьма внушительным показателем.

Пресловутые «более 80 тысяч» дают возможность уйти от неудобных вопросов относительно того, почему среди них только около 6 тыс. — жители Молдовы.

Эти «более 80 тысяч» вполне могут стать и отправной точкой для давления на Приднестровье — не зря же г-н Додон в своем недавнем интервью для радио «Свободная Европа» (интересно, почему не российским СМИ?) ничтоже сумняшеся выражает уверенность в том, что ситуация (относительно планов молдавских властей по «реинтеграции» Приднестровья и неприятии приднестровцами таких сценариев) скоро «изменится в лучшую сторону». Поскольку собственные ресурсы для давления на Тирасполь у г-на Додона весьма ограничены, не вызывает сомнений, что он рассчитывает на полную поддержку Москвы и ее давление на приднестровскую сторону.

Похоже, что Кишинев продолжает, и небезуспешно, простую, но всё еще востребованную тактику «разводки» российских представителей. Кишиневский «тандем» номинального лидера И. Додона и реального хозяина ситуации В. Плахотнюка поворачивается нужной стороной то к Востоку, то к Западу, реализуя при этом собственные ключевые задачи: сохранение власти и выдавливание России (вне зависимости от «упаковки», в которую эти действия будут «завернуты»). Действия российских представителей, не учитывающих реальную ситуацию в Молдове и Приднестровье, не замечающих абсурдности механического сложения 6 тыс. голосов из Молдовы и 74 тыс. голосов из Приднестровья, лишь способствуют реализации данного сценария молдавских властей и их настоящих зарубежных кураторов.

Упоминание о граблях как об одном из наиболее востребованных инструментов российской политики в Молдове не вызывает уже даже грустной улыбки. Похоже, в Москве вновь пытаются разыграть тезис о «пророссийском» населении Молдавии и его «лидере» — для этого и нужны эти «более 80 тысяч». И еще они нужны для того, чтобы убеждать приднестровцев участвовать во внутримолдавском электоральном процессе и прикрывать это убеждение «российскими интересами». И еще они нужны для оправдания в будущем — когда политические грабли вновь докажут свою эффективность и потребуется всё списать на чужие козни, не позволившие «пророссийским жителям Молдавии сделать свой выбор».

На молдавском и приднестровском направлениях в Москве вновь подходят к опасному тезису: «друзья от нас никуда не денутся, недругов будем максимально одарять и будем с ними максимально обходительными». А в Приднестровье всё чаще вспоминают вечные слова из Вечной Книги, не понимая, почему выглядит так, словно в России стыдятся приднестровцев, их слов и действий. Приднестровский народ не претендует на мессианскую роль и никогда не постыдится своих союзников, что бы ими ни делалось. Но жителям Приднестровья хотелось бы, чтобы российские чиновники не стыдились слов и действий приднестровцев, как и приднестровцы не стыдятся своего осознанного выбора, защищенного кровью и созидательным трудом на благо и России, и Приднестровья.