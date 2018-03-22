Если руководствоваться одним из правил марксистско-ленинской диалектики, то политика — это концентрированное выражение экономики. Если попробовать с этих позиций взглянуть на инспирированное британскими спецслужбами с их уже хорошо знакомым почерком отравление предателя Скрипаля и его дочери Юлии, а также на последовавшую затем показную истерику Терезы Мэй, то что мы увидим?

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

За этим мы увидим один простой факт — Британия теряет огромный бизнес — страховой бизнес морских перевозок (фирма «Ллойд»), который веками принадлежал британцам как законодателям мод. На самом деле страхование перевозок, и прежде всего, морских перевозок — это огромный многомиллиардный бизнес. Вот, например, скучно стало британцам иметь прежнюю маржу с морских перевозчиков, проголодались, какие вопросы — организовали пиратов в двух самых интересных с точки зрения морских перевозок местах планеты — Малаккском проливе и Аденском заливе близ Суэцкого канала, где работают кенийские и сомалийские пираты.

Стоимость страховки морских грузов сразу серьезно возросла. Кто-то скажет, да что там, 1—2% ни на что серьезно не влияет. Как бы не так. На самом деле стоимость страховки морских перевозок через эти две зоны в 2009 году, одном из самых напряженных с точки зрения расцвета пиратства, с учетом того, что число атак морских разбойников в районе Африканского Рога удвоилось в I квартале 2009 года, возросла в 20 раз! Не на 1—2%, а в 20 раз! С учетом этого факта тех, кто стоит за ростом пиратства в Малаккском проливе и Аденском заливе близ Суэцкого канала, долго искать не надо.

Танкер

Толчком к росту общей суммы рисков по договору страхования послужили нападения на крупные коммерческие суда, среди которых оказался и саудовский супертанкер Sirius Star с 2 млн. баррелей нефти на борту. По словам руководителей страховых компаний, пиратство «представляет собой довольно сложную часть при оценке рисков», так как разбойники часто действуют вдали от береговой линии.

Если в середине 2008 года при страховании судов при проходе через Аденский залив страховой сбор составлял 0,05% от стоимости груза, то в I квартале 2009 года этот показатель вырос до 1% или в 20 раз. В результате стоимость прохождения танкеров и контейнерных судов через Малаккский пролив и Аденский залив в 2009 году выросла с 2 тыс. долларов до 40 тыс. долларов, и это не считая затрат на военную охрану.

И вот для этого бизнеса, как и для некоторого другого, например, связанного с доставкой «чая» из «золотого треугольника» Таиланд — Мьянма — Лаос в Британию, Голландию, а затем Европу, с началом функционирования проекта «Новый шелковый путь» придут мрачные времена, а пиратов на суше организовать уже будет сложно, если не маскировать свои интересы с помощью банд уже известных на весь мир басмачей ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вот и завелась Тереза Мэй, как заезженная пластинка, и устроила цирк на весь мир. А вопрос-то состоит исключительно в том, что Москва, Берлин, Париж и Пекин достаточно цивилизованными методами просто отжимают у британцев (которые работают — и дело Скрипаля в этом плане весьма показательно — очень грязными и варварскими методами) весьма доходный бизнес, из-за потери которого не быть больше Лондону столицей страхового «бизнеса». Россия, Китай и Европа сами будут страховать наземные железнодорожные и автомобильные перевозки из Китая в Европу, и Лондон со своими вековыми кровавыми потугами здесь никому не нужен.

Контейнеровоз

Бизнес будет вестись цивилизованно, а не как в варварской Британии. Есть почему-то смутное подозрение, что если Британия продолжит вести себя так и дальше, то земля этого небольшого острова, меньше, чем, например, Белоруссия, особенно в Лондоне и его окрестностях, не будет стоить вообще ничего.