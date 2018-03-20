



Иван Шилов ИА REGNUM Польская пресса

После двух лет господства партии «Право и Справедливость» (PiS) на политической сцене что-то начинает меняться, констатирует Gazeta Pomorska (Быдгощ). Как показывают исследования компании Ariadna, до 45% выросло число поляков, которые не ассоциируют себя с какой-либо из существующих польских партий — либо есть запрос на новую силу, либо люди становятся всё более безразличными к партийной политике. Разумеется, PiS все еще имеет двукратное лидерство над «Гражданской платформой» (РО), за которой следует «Кукиз 15» (Kukliz 15). Лучше стал выглядеть Союз левых демократических сил (SLD), а акции «Современной» (Nowoczesna) падают. Напомним, что два года назад всего 23% поляков не могли сказать, какая из партий или движений выражает их взгляды (данные CBOS). Что означает возрастающая аполитичность, проблема в «Праве и Справедливости», которая допускает ошибки и не выполняет данные ею обещания? Не похоже. Равнодушие демонстрируют по отношению ко всем партиям. При этом среди тех респондентов, которые выражают готовность принимать участие в выборах, взгляды PiS разделяет 31%, «Гражданской платформы» — 14%, «Кукиз 15» — 7%, SLD — 6%, «Современной» — 5%. Судя по всему, поляки просто устали от партийных склок и ссор и поэтому теряют интерес к политике. По словам профессора Ярослава Ноцоня из Гданьского университета, партийное разделение вызывает уныние в обществе, что подтверждают кампании по выборам в местные органы власти, где внимание обращают на личность, а не партийную принадлежность. Раздражение также вызывает «клубная дисциплина», когда депутат часто ставит интересы партии выше интереса избирателей. Падение интереса почти половины избирателей к парламентским партиям, по мнению профессора, дает шанс непарламентским силам развить успех. Такое в истории Польше случается постоянно, «был Леппер, был Паликот, сейчас в сейме появились новые группы — «Кукиз 15» и «Современная». Однако, похоже, они пробуксовывают на месте. В результате, говорить Ноцонь, с конца 1990-х годов поляки голосуют не за определенную партию, а выбирают меньшее зло.

(сс) Katarzyna Czerwińska Сейм Польши

Почти 80 депутатов из «Гражданской платформы» во главе с председателем партии Гжегожем Схетыной приехали в Вармию и Мазуры, чтобы встретиться с жителями 20 городов, сообщает Gazeta Olsztyńska (Ольштын). Этот десант связан с предстоящими местными выборами. Схетына ответил на вопросы журналистов. Он прокомментировал результаты мартовского опроса CBOS, который показал лишь 14% поддержку РО, что является наихудшим результатом с ноября 2016 года. «CBOS — это государственное учреждение, — заявил партийный лидер. — Очевидно, этот опрос является средством манипуляции. 70% явка избирателей хотя бы. Такого в Польше не было с 1989 года». Вместе с тем, говорит Схетына, это не меняет того факта, что «Гражданской платформе» надо восстановить имидж, убедить поляков снова доверять ей, что позволит создать объединенный список оппозиции, которые не согласны с доминированием правящей PiS. Он пожаловался на то, что «Право и Справедливость» не хочет разговаривать с оппозицией, не слушает ее голоса, например, в случае протеста «Гражданской платформы» против принятия поправок в закон об Институте национальной памяти (IPN).

В зале Гданьского судостроительного завода прошла конференция с участием министра юстиции и генерального прокурора Польши Збигнева Зёбро и председателя профсоюзного объединения «Солидарность» Петра Дуды, передает Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). Обсуждался вопрос противодействия дискриминации профсоюзных активистов. По словам Дуды, «международные корпорации, которые ведут бизнес в нашей стране, придерживаются собственных стандартов и не хотят применять Трудовой кодекс». Они хотят быть неподконтрольными, чтобы на их заводах не присутствовали инспектора труда и профсоюзы, которые «являются препятствием». Глава «Солидарности» призвал министра сделать всё, чтобы прокуроры не прекращали расследовать дела, связанные с незаконными увольнениями профсоюзных активистов. Зёбро в ответ рассказал, что принято решение предпринять «три шага». Первый — создать совместную группу из сотрудников министерства юстиции и экспертов «Солидарности». Второе — рассмотреть положения гражданского, трудового и уголовного права, связанные с защитой прав трудящихся и профсоюзов. Третье — передать прокурорам руководящие принципы действий в случаях обнаружения постоянного нарушением прав работников.

Еще один советский памятник исчезает — снос начался, рапортует Radio Szczecin (Щецин). Советский мемориал в Хощно уже частично разрушен, начались работы по демонтажу колонны благодарности Красной армии. Снос ведется в рамках закона о так называемой декоммунизации. Памятник стоял на улице Свободы в течение нескольких десятилетий. «Кого он беспокоил? Это память о людях, которые сражались за Хощно и умерли здесь. Не понимаем, зачем ворошить прошлое. Тех погибших нужно чтить. Это свидетельство, какое бы ни было, но свидетельство», — говорят некоторые жители. Другие за то, чтобы убрать его. Третьи считают, что мемориал можно было бы перенести на советское кладбище, может быть, в музей. По словам городского секретаря Магдалены Шенько, памятник будет доставлен в некое место под охрану, планов установить его где-нибудь еще нет. Монумент благодарности в Хощно сносят спустя 68 лет после его открытия. Он был воздвигнут в честь советских воинов 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта, которые сражались за город.

Памятник советскому войну освободителю

Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк был вызван в министерство иностранных дел России, пишет Echo Dnia (Кельце). Москва выразила свое несогласие с эксгумацией солдат Красной армии, погребенных в Стараховицах. Речь идет о могиле советских воинов, расположенной под памятником на улице маршала Йозефа Пилсудского. Городские власти в течение несколько лет пытаются провести эксгумацию и перезахоронить остатки солдат на советском кладбище в Кельце, отправив туда же памятник. Ивона Огродовска, пресс-секретарь президента Стараховице, объясняет: «Этот монумент разрушается, мы хотели бы получить согласие на его перемещение. Мэрия получает много писем, в частности недавно поступило заявление, подписанное несколькими ассоциациями, также выступают депутаты — все просят убрать памятник. Мы намерены поступить по закону и поэтому попросили дать согласие Институт национальной памяти и администрацию Свентокшиского воеводства. Не стоит беспокоиться об отсутствии почтения к этим солдатам, наша цель состоит в том, чтобы эту память должным образом уважать. Поэтому мы немного удивлены реакцией российских властей». Однако у россиян другое мнение по этому поводу. В отличие от польской стороны они интерпретируют подписанный почти четверть века договор о защите памятных мест жертв войны в том смысле, что каждый памятник советским воинам должен быть защищен. Комментируя перенос монумента в Стараховичах и перезахоронении останков красноармейцев на военное кладбище в Кельце, МИД России называет это цинизмом и призывает Варшаву придерживаться «цивилизованных норм». Ранее представитель российского министерства Мария Захарова сравнила действия Польши в отношении советских памятников с варварами из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Поправки к закону об Институте национальной памяти начинают работать, информирует Dziennik Wschodni (Люблин). Прокуратура Хрубешува будет разбираться, не произошло ли во время праздничных мероприятий в Сахрыни публичного прославления бандеровской идеологии. 10 марта 1944 года в селе Сахрынь польские партизаны атаковали базу украинских националистов. Это было упреждающее действие, ранее партизаны обнаружили в бункере в деревне Шиховице документы бандеровцев, которые планировали напасть на Сахрынь 16 марта. Во время боя, по версии польской стороны, погибло 150—300 украинцев (в том числе и мирных жителей). По версии украинской — до 600—800 человек. Союз украинцев в Польше организовал мероприятия в Сахрыни. Однако во время митинга один из выступающих завершил свою речь бандеровским кличем «Слава Украине!», на которую присутствовавшие ответили: «Героям слава!». Как говорят бывшие в качестве «пассивных участников» на церемонии представители Ассоциации памяти убитых поляков на Волыни, оратор прославлял «нацистскую идеологию бандеровцев», хвалил «УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Бандеру и Шухевича», говорил о «наших национальных героях». Так, заместитель председателя Волынской областной государственной администрации Александр Пирожик, лидер партии «Свобода», сказал, что Бандера является таким же для украинцев национальным героем, как Пилсудский для поляков. По просьбе представителей Ассоциации в дело вмешалась полиция, которая переписала данные Пирожика. В настоящее время районная прокуратура Хрубешува ведет проверку о возможной публичной пропаганде фашистского режима или разжигании ненависти во время церемонии. Напомним, что поправки в закон об IPN позволяет возбудить уголовное дело за отрицание преступлений украинских националистов.

А в Люблине тем временем начался судебный процесс, где пострадавшим выступает молодой украинец, которому сломали челюсть, выбили зубы и повредили ключицу, рассказывает Kurier Lubelski (Люблин). Инцидент произошел 27 августа 2017 года в Люблине на пересечении улиц Годебскего и Ветеранов. Украинец Евгений шел ночью в наушниках, когда к нему подошел незнакомый человек и спросил, откуда парень. Услышав ответ, что из Украины, ударил в лицо. Потом подбежал другой, который присоединился к избиению украинца, и третий. Еще одна женщина крикнула Евгению: «Думал, здесь тебе хорошо будет? П***дуй отсюда!».

Silar Польско-украинский пограничный переход Krościenko-Smilnytsya

В Ополе открылась выставка «Врастание. Земли Западные и Северные. Начало», которая объясняет, откуда на бывшие восточные земли Германии пришли поляки, с какими проблемами они столкнулись и как обживались здесь, сообщает Wochenblatt (Ополе). Всё интересно, однако остаются вопросы. Говорится о событиях после Второй мировой войны, когда началось активное расселение на бывших немецких территориях польского населения. В центре внимания — политические решения и пропагандистские мероприятия властей Польской Народной Республики. Рассказывается о поляках, которые были перемещены на Запад или сами добровольно селились здесь. О том, какие они испытывали эмоции. Как говорит куратор выставки, Войцех Кухарский из Центра «Память и Грядущее», организаторы хотят найти «баланс между эмоциями положительными и отрицательными», между страданиями от закончившейся войны и познанием красот новых мест. Но экспозиция может вызвать непонимание у местного немецкого населения. Почему она не переведена на немецкий язык? Ведь история поляков, прибывших на эти земли, может заинтересовать и западных соседей, знающих до сих пор — если вообще они интересовались этой темой — скорее трагедию немцев, которые были вынуждены покинуть Силезию, Вармию и Мазуры. А как определяли национальность автохтонного населения рассматриваемых областей? Изгнанных однозначно записали в немцы, в то время как оставшихся автохтонов записывали в поляки. Но нет упоминания о том, почему верхнесилезцы проходили проверку, а делали они это потому, что испытывали привязанность к своей отчизне вне зависимости от того, как проходили государственные границы. Не зная о сложной идентичности этих земель, посетитель выставки может удивиться, обнаружив сведения о том, как в рамках кампании по воссоединению земель эти автохтоны в последующие годы эмигрировали в Германию или после 1989 года открыли, что они по национальности немцы. Но что больше всего поражает, это общее упущение о судьбе изгнанных немцев или оставшихся «коренных поляков». Хотя выставка имеет целью показать врастание поляков в эти постнемецкие земли, объективности ради следовало бы показать и другую сторону, утратившую свою родину и являющуюся свидетелем захвата власти поляками, причем в ряде случаев в грубой форме.