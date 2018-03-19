Судя по предварительным итогам голосования, президентские выборы, состоявшиеся накануне в Алтайском крае, без преувеличения можно назвать историческими не только по значимости для будущего страны, но и региона. Ярлыки «традиционно протестный регион» или «красный» пояс», до сих пор навешиваемые некоторыми политическими силами, постепенно уходят в прошлое.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Выборы президента РФ в Барнауле. Селфи на память

Достойные выборы

Жители региона продемонстрировали высокую гражданскую активность (если в 2012 году явка была 59,95%, то в 2018 году — уже 65,40%) и лояльность действующей власти (в 2012 году за Путина отдали голоса 59,95% избирателей, в 2018 году — 65,40%). И это при том, что в Алтайском крае 18 марта открылось самое большое в Сибири число избирательных участков для выборов президента РФ — 1831.

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«Если сравнить результаты в регионе президента России с его первыми выборами, то динамика еще более впечатляющая. В 2000 году за В. Путина проголосовало 44,7 процента жителей региона. Если бы тогда вся Россия проголосовала как Алтайский край, то выборы прошли бы в два тура. Сегодня 2/3 пришедших на выборы избирателей проголосовало за действующего президента РФ.

Кроме того, Алтайский край отметился высокой активностью на выборах. Также 2/3 населения края пришло на избирательные участки. Можно сказать, что явка в крае сопоставима с общероссийскими показателями», — считает начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Андрей Ляпунов.

Многие из тех, кто вчера побывал на избирательных участках, отмечали небывалое ощущение чего-то значительного и волнующего. Градус настроения повышают не по-сибирски ласковое солнце и начавший таять снег.

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Немаловажно и то, что вчерашние выборы в Алтайском крае прошли на высоком уровне организации, с максимальной открытостью. Это отмечают не только представители партии власти, но и международные наблюдатели, и оппозиция.

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«Каких-либо серьёзных нарушений наши представители на УИКах не обнаружили. Думаю, что все чувствуют особую значимость момента: любые сомнения в легитимности процедуры тут же вызовут истерику в западных СМИ, которые в последнее время буквально заполонены антироссийской пропагандой», — отметил секретарь бюро совета отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае, кандидат философских наук Владислав Вакаев.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Выборы президента РФ. Информация о кандидатах

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По его мнению, убедительная победа Путина — это в первую очередь оценка его внешнеполитических успехов и отношение к той международной повестке, которая сложилась в последнее время.

«В условиях нарастания иностранного давления наш народ всегда сплачивается вокруг лидера. Но это не значит, что внутриполитические вопросы потеряли для россиян значимость. Скорее наоборот. Но люди увидели, что на свой следующий срок Владимир Путин намерен поставить перед собой две ключевые задачи, обозначенные им в своем послании Федеральному собранию — осуществление технологического рывка и решение наболевших социальных вопросов», — подчеркнул политик.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Выборы президента РФ. Выдача бюллетеней на одном из участков в Барнауле

«Скелеты» в шкафу Грудинина

Интересно и мнение Владислава Вакаева по поводу нового кандидата от КПРФ. Сайт алтайского отделения буквально распирает от сообщений о якобы имеющихся фактах нарушений на выборах.

«Немного жалко коммунистов. На старте кампании казалось, что они подобрали весьма удачного кандидата — новое лицо, представитель реальной экономики, директор успешного совхоза. Но у него оказалось настолько много скелетов в шкафу, что провластные СМИ в ходе кампании едва успевали их доставать. Создается впечатление, что появление Грудинина в качестве кандидата в президенты от КПРФ было специально организовано властью. И теперь кто-то должен ответить за то, что просмотрел столь явную диверсию против партии.

Не сумели коммунисты организовать кампанию по защите своего кандидата, обеспечить «прививку». Это еще раз ставит вопрос о низком уровне технологической поддержки коммунистов».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Выборы президента РФ. КОИБ

Сравнительно высокий результат Грудинина на Алтае (23,67%), одном из беднейших регионов страны, Владислав Вакаев не считает чем-то удивительным»:

«Он всего на 2% выше результата КПРФ на последних крупных выборах в регионе. Так что никаких сенсаций не произошло».

«Начало конца ЛДПР»

Вместе с тем довольно неожиданным оказался низкий результат Жириновского — как в России, так и на Алтае — 7,12%, тогда как в 2012 году он набрал 8,33% своих почитателей.

«Думаю, эта кампания — начало конца ЛДПР. Жириновский явно сдал — возраст все-таки берет свое. Он показал, что перестал держать удар, втянувшись в некрасивую перепалку на дебатах с Собчак, он не смог предложить интересный слоган своей кампании (чем всегда был силен), не было с его стороны и интересных ходов. А его фотография тридцатилетней давности на информационном стенде лишь подчеркивала, что Жириновский 1990-х и Жириновский конца 2010-х — две большие разницы.

Уверен, что в ближайшее время развернется борьба за пост главного популиста страны — ведь электоральная ниша остается и, как показывает опыт западных стран, даже увеличивается. Хочу подчеркнуть, что эта роль будет не в недрах ЛДПР, которая обречена сойти с арены вслед за своим единоличным лидером. Речь идет о принципиально новом проекте типа «Движение пяти звезд» в Италии», — пояснил Владислав Вакаев.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Выборы президента РФ в Барнауле. Селфи на память

Добавим, что активность алтайских жириновцев в период выборов хоть и была довольно высокой, но все публичные мероприятия, судя по отчётам и фотографиям, размещённым на официальном сайте, слабо интересовали электорат.

Либералы и новые лица

Ну и совсем уж невнятный результат показали на Алтае либералы: Собчак — 0,99% и Явлинский — 0,61%.

«В условиях истеричной и явно шитой белыми нитками антироссийской кампании Запада у них не было никаких шансов. Так что все попытки наших «партнеров» повлиять на ход выборов в России заканчиваются поражениями его потенциальных союзников. Что заставляет задаться вопросом — это глупость или результат неких договоренностей более высокого порядка? Впрочем, достойное четвертое место Собчак говорит о том, что запрос на новые лица в политике продолжает действовать», — отмечает Владислав Вакаев.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Выборы президента РФ. Информация о кандидатах

Но не только либералов, спойлеров в регионе тоже не жалуют: Сурайкин, Титов и Бабурин набрали очень мало голосов, 0,66%, 0,46% и 0,64% соответственно. Это говорит о том, что эта избитая технология перестает действовать.

«В общем, результат кампании закономерен. Думаю, по её итогам нас ждет серьезная модернизация всей партийной системы. Так что никому из участников политического процесса скучать не придется», — заключил Владислав Вакаев.

Время перемен

Скука — неконструктивное состояние, особенно когда весна, особенно, когда нужны силы и средства посеять и вырастить хлеб, платить достойные зарплаты бюджетникам, обеспечить доступность образования и здравоохранения, культуру развивать, дороги строить. В Алтайском крае с этими делами всегда проблемы были. Но в конце XX века их было не в пример больше.

К хорошему быстро привыкаешь, но у меня сохранилась рабочая видеоплёнка времён работы в местной телекомпании (90-е годы), и недавно довелось пересмотреть некоторые фрагменты интервью с тогдашними барнаульцами и представители власти. Сложилось ощущение хаоса: митинги тысяч обманутых дольщиков и вкладчиков МММ, забастовки по поводу месяцами не получаемых зарплат и пенсий, дефицит товаров и продуктов, сумасшедшие цены на конфеты в тысячах рублей.

А о том, как раньше губернаторы в Москве дотации добывали и что тогда теперешний посол в Республике Беларусь Александр Суриков с Алтайской продовольственной корпорацией сделал, до сих пор грустные анекдоты многие помнят.

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Но меняются условия жизни — меняются результаты голосования, очевидна же взаимосвязь. Радует и то, что в 2018 году Алтайскому краю за разумную бюджетную политику выделен значительный объем (4,2 миллиарда рублей) федеральных трансфертов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Митинг в Барнауле: «Отдайте нашу зарплату»

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А это значит, что изменения в родном Алтайском крае действительно будут. И в лучшую сторону.