Как известно, когда говорят пушки, музы умолкают. Однако хотя отношения между Россией и Западом накалены до предела, никто не ожидал от президента Франции Макрона столь неуважительного жеста. Даже во времена холодной войны, когда мир стоял на грани ядерного апокалипсиса, две мировые системы находились в состоянии конфронтации, советская Россия и западноевропейские страны изыскивали возможности для культурного диалога. Все прекрасно понимали, что политические разногласия не должны препятствовать общению между деятелями науки и искусства противоборствующих блоков. Однако в наше время культура, видимо, стала заложником политики. И это свидетельствует об одичании, духовном регрессе в самой сердцевине мировой цивилизации — Европе. Именно на Европу многие поколения российских интеллектуалов, мыслителей, писателей смотрели как на образец для подражания. А теперь к нам повернулись задом. И это не делает чести обладателям зада.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон после скандала с нападением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании отказался от посещения российского павильона ежегодного книжного салона в Париже, открытие которого состоялось в четверг вечером. Предполагалось, что президент Франции совершит продолжительную остановку на стенде России, которая приглашена на ярмарку в качестве почетного гостя.

Марина Захарова ИА REGNUM Париж

Своим поступком Макрон не только фактически плюнул в лицо четырем десяткам российских писателей, но и показал собственное бескультурье. Наверное, в детстве он не читал книжек. В том числе всемирно известных русских классиков. Например, того же Льва Толстого, призывавшего народы ко всемирному братству, отказу от войн и ненависти. Если первые лица Франции не способны показать пример уважения к людям, приехавшим к ним с тем, чтобы поделиться своими духовными дарами, то что говорить о простых людях? На Парижский книжный салон приехали Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Андрей Геласимов, Захар Прилепин и Гузель Яхина. Также ожидается приезд вдовы Александра Солженицына Натальи Солженицыной. В 2018 году исполняется сто лет со дня рождения писателя. В их числе не только те, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией, как Прилепин, но и литераторы, далекие от ура-патриотизма. Среди последних — Людмила Улицкая, заявившая AFP, что она «никогда не защищала власть, и власть не делала ей подарков». Даже если Макрон считает Путина виновным в истории с отравлением агента ГРУ в Лондоне, то как мудрый политик он должен был найти в себе силы проявить толерантность, дипломатичность, изыскать подход к «инженерам человеческих душ», приехавшим из России.

Из всех западных стран именно с Францией Россия связана с давними и прочными отношениями. Пожалуй, нет в Европе более длительных политических, экономических, культурных и идейных связей, чем связи между Францией и Россией. Российская империя, затем Советская Россия всегда были заинтересованы в дружественных политических и торговых отношениях с Францией на основе взаимного уважения суверенитета обоих государств. Русско-французские отношения имеют многовековую историю. Ещё в далеком одиннадцатом веке дочь Ярослава Мудрого Анна стала королевой Франции, выйдя замуж за Генриха I. А после его смерти, став регентшей при его сыне — будущем короле Франции Филиппе I, фактически правила Францией.

Марина Захарова ИА REGNUM Париж

После революции 1917 года Париж стал своего рода землей обетованной, притягивавшей русских, бежавших от ужасов гражданской войны. Русская колония в Париже насчитывала тогда до 50 тысяч человек. Русские блистательно заявили о себе в культурной жизни французской столицы. Здесь открылись девять русских высших учебных заведений: в 1920 году начал свою деятельность Русский политехнический институт, через год заработали русские отделения при Сорбонне, где преподавали около сорока русских профессоров, в этом же году открылся Народный университет, в 1925 году были созданы Франко-Русский институт и Православный богословский институт, открыли двери для студентов Коммерческий институт и Высший технический институт (существовавший вплоть до 1962 года), функционировали Высшие военные курсы, основанные замечательным военным мыслителем генералом Н. Головиным, приобрела известность Русская консерватория имени С. Рахманинова. Выставки русских художников, объединения русских писателей, лекции русских профессоров все это стало неотъемлемой частью французского культурного ландшафта. Здесь жил и творил великий русский философ Николай Бердяев, который стал главным редактором издательства YMCA-Press. Книгоиздательство Христианского союза молодых людей «YMCA-Press» сыграло огромную роль в жизни русской эмиграции.

Даже в годы холодной войны не прекращался культурный и научный обмен между Россией и Францией, когда две страны оказались по разные стороны в глобальном противостоянии систем капитализма и социализма. Остается надеяться, что в наши дни, когда отношения между Россией и Западом переживают непростые времена политики найдут в себе мудрость и продемонстрируют способность к диалогу. Важным подспорьем в этом благом деле может стать культурный обмен, книжные выставки. Нельзя потерять тот положительный потенциал, который был наработан во взаимоотношениях за годы разрядки, последовавшие за крахом мирового коммунизма. Политические приоритеты меняются, периоды конфронтации сменяются потеплением в международных отношениях. Важно сохранить для будущих поколений вечные ценности, культуру, нравственность — всё то, что дает миру шанс на спасение в эпоху оружия массового уничтожения.