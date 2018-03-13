В Литве назревает крупный политический кризис, который может привести как к роспуску парламента, так и к массовым демонстрациям и акциям неповиновения, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 марта. Поводом стало решение парламента в результате тайного голосования оставить мандат депутата Сейма Литвы Миндаугасу Бастису, которого обвиняют в измене родине из-за его связей с российской госкорпорацией Росатом. Как парламентская комиссия, расследовавшая связи Бастиса, так и спецслужбы ранее вынесли обвинительный приговор. О нарушении присяги и предательстве заявил и Конституционный суд страны, однако во время последнего шага процедуры импичмента в парламенте Литвы было принято неожиданное для всех решение: для изгнания «агента Росатома» не хватило голосов? и Бастис сохранил мандат.

Иван Шилов ИА REGNUM Миндаугас Бастис

Это вызвало острую реакцию как среди политиков, так и среди общественности. Уже 15 марта в Вильнюсе, перед зданием парламента, анонсирована массовая акция протеста, на которую организаторы сегодня обещают вывести 20 тыс. человек, что сделает это мероприятие, если массовость подтвердится, самым крупным за 28 лет новейшей независимости Литвы. Основной посыл: парламент «прогнил», депутаты, а Литва парламентская республика, должны сложить мандаты, Сейм распущен, организованы досрочные выборы.

Последний крупный митинг в Литве, в котором участвовали 10 тыс. человек, то есть в два раза меньше, чем заявлено на завтра, состоялся в начале 2009 года. А закончился он штурмом Сейма и разгоном протестующих спецподразделениями полиции. Впервые в истории Литвы с применением резиновых пуль, газа, шумовых гранат.

ИА REGNUM подробно разбирается в причинах кризиса в Литве и хронологии роста напряжённости за последние два дня — 13−14 марта.

После того как Сейм Литвы 13 марта проголосовал против импичмента Бастису, староста фракции консерваторов Габриэлюс Ландсбергис оценил это как предательство родины.

«Я оцениваю результаты такого голосования как ясную позицию, выраженную большинством Сейма, что Сейм не способен, а может и сознательно не хочет ограничиться от возможных кремлевских агентов, позволяющих себе свободно ходить по парламенту. В то же самое время правящие отправили миру сигнал, что им абсолютно приемлемы нарушение присяги на верность государству и грубые нарушения Конституции, и что вполне можно представлять не интересы Литвы, а интересы государства, недружелюбного по отношению к Литве», — заявил Ландсбергис.

Он обратил внимание на то, что голосование правящего большинства Сейма говорит только о том, что правящее большинство не доверяет председателю Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутасу Бакасу, и призвал Бакаса уйти с должности главы комиссии, потому что выводы возглавляемого им комитета относительно вотума недоверия полностью противоречат результатам голосования.

«После такого голосования правящего большинства я считаю, что у председателя Комитета по национальной безопасности и обороне больше нет доверия правящего большинства, и что он не может занимать пост председателе комиссии, который имеет большое значение для безопасности. Если Бакас решит уйти не только из Комитета, но и из парламентской фракции Союза крестьян и зеленых, двери оппозиции для него открыты», — отметил Ландсбергис.

18 апреля 2017 года Сейм утвердил выводы Комитета по национальной безопасности и обороне, в которых сказано, что «член Сейма Бастис, являясь посредником Росатома и других связанных с ним предприятий, разведывательных структур и служб безопасности, приближенных к Кремлю журналистов, бывших и нынешних представителей преступного мира, стремился оказывать влияние на политические процессы и высокопоставленных литовских чиновников, которые могли изменить геополитическое направление Литвы и нанести вред Литве».

22 декабря 2017 года Конституционный суд заявил, что Бастис нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию.

13 марта Сейм проголосовал против импичмента Бастису и позволил ему остаться членом Сейма.

Lrs.lt Здание Сейма Литвы

Староста парламентской фракции Социал-демократической партии Андрюс Паленис утверждает, что голосование по вопросу импичмента Бастису выгодно именно консерваторам. Таким образом они пытаются дискредитировать Сейм.

«Я уверен, что часть консерваторов голосовала против лишения Бастиса мандата парламентария или испортила бюллетени. Им такая ситуация выгодна — вопрос репутации Бастиса они пытаются перекинуть на правящее большинство. Таким образом, они пытаются показать, что правящее большинство якобы решило оставить Бастиса», — сказал Паленис.

Неудавшийся импичмент на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал премьер-министр Саулюс Сквернялис:

«Жаль. Только таким словом я мог бы охарактеризовать результаты голосования по вопросу Бастиса. Бастис не может быть членом Сейма. На это очень ясно указал материал, представленный спецслужбами, позже это доказала парламентская временная комиссия, и, в конце концов, это подтвердил Конституционный суд. Сегодняшнее голосование я не считаю не чем иным, как только циничными политическими играми, в которых активно участвовали и некоторые члены оппозиционных фракций. Я знаю, что все члены фракции Союза крестьян и зеленых голосовали за отстранение Бастиса от должности члена Сейма, у меня есть все доказательства».

Но это было ещё после голосования вечером 13 марта. А уже сегодня, 14 марта, Сквернялис высказался и вовсе категорично:

«Конституция — главный закон страны и основа правового государства. Лицо, нарушившее Конституцию, не может быть членом Сейма. Я в это твердо верю. Абсолютно непонятная и постыдная ситуация, когда Сейм своим голосованием отрицает решение Конституционного суда. Это бросает тень на всех парламентариев. Как член Сейма я собираю подписи и зарегистрирую поправки к Конституции, согласно которым решения Конституционного суда будет достаточно, чтобы путем импичмента лишить члена Сейма мандата. В дополнительном голосовании в Сейме нет надобности.

Такая поправка к Конституции позволила бы в будущем избежать подобных постыдных ситуаций. У членов Сейма есть возможность выразить свое мнение, когда создается комиссия по процедуре вотума недоверия, когда утверждаются ее выводы.

Нельзя относиться с терпимостью к неуважению к главному закону страны и Конституционному суду. Ни при каких обстоятельствах.

Не может быть и речи об участии Миндаугаса Бастиса в правящей коалиции. Самого Бастиса я призываю уйти из Сейма по своему желанию. Немедленно».

В свою очередь консерваторы обратили внимание на слова премьера о доказательствах, что во время голосования «аграрии» высказались за изгнание Бастиса. Мол, очевидно, были сделаны фотографии, кто как голосовал, а это прямое нарушение устава. А значит — вообще все «аграрии» должны уйти в отставку. В долгу не остались и сами правящие.

На заседании фракции Союза крестьян и зеленых 14 марта рассмотрена идея инициировать процедуру вотума недоверия в отношении членов фракции консерваторов из-за возможного грубого нарушения Конституции и нарушения присяги члена Сейма.

Процедура вотума недоверия инициируется после того, как «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы опубликовал факты, что во время тайного голосования по вопросу Миндаугаса Бастиса члены парламентской фракции консерваторов указали, как должны голосовать члены фракции, а это, по словам «аграриев», говорит о возможной деятельности членов Сейма, принадлежащих фракции консерваторов, которая противоречит утвержденному в 4-й части 59-й статьи Конституции принципу свободного мандата члена Сейма, согласно которому члены Сейма, занимая должность, руководствуются Конституцией, интересами государства, своей совестью и не могут притесняться никакими мандатами».

«Консерваторы, возможно, грубо нарушили Конституцию и присягу члена Сейма и должны в связи с этим взять на себя ответственность. По словам юристов, консерваторам грозит процедура вотума недоверия, они обязаны признать свою ошибку, а в Сейме должно быть организовано новое голосование», — сказал староста фракции Союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис.

Он напомнил, что 26 ноября 1993 года Конституционный суд в постановлении пояснил, что члены Сейма обязаны голосовать по совести: «В четвертой части 59-й статьи Конституции установлено, что члены Сейма руководствуются Конституцией, интересами государства, своей совестью и не могут притесняться никакими мандатами. Так что Конституция утверждает свободный мандат члена Сейма и не признает императивный мандат. Суть свободного мандата — свобода представителя народа осуществлять предоставленные ему права и обязанности без ограничения этой свободы политическими требованиями выдвинувших его партий или организаций».

Конституционный суд 1 июля 2004 года также отметил, что присяга члена Сейма обязывает его в своей деятельности руководствоваться Конституцией, интересами государства и своей совестью, и что он не может притесняться никакими мандатами. Принося присягу, член Сейма берет на себя обязательство уважать и соблюдать Конституцию и законы, честно выполнять обязанности представителя народа, как это обязывает Конституция. Так что из принципа свободного мандата члена Сейма, утвержденного в 4-й части 59-й статьи Конституции, выплывет право члена Сейма голосовать по своему усмотрению при принятии любого решения Сейма — по каждому вопросу голосовать по своей совести. В выводе Конституционного суда от 27 октября 2010 года констатируется, что право члена Сейма голосовать по своему усмотрению при принятии любого решения Сейма, исходящее из утвержденного в Конституции принципа свободного мандата, может реализовываться, только когда член Сейма лично выражает свою волю во время голосования на заседании Сейма.

Тем временем сам Миндаугас Бастис, сохранивший мандат члена Сейма, уже сегодня, 14 марта, заявил, что уходит из Сейма. Парламентарий утверждал, что он останется в политике, но он не сказал, с кем он видит себя — с Социал-демократической партией или с отколовшимися от партии социал-демократами, создавшими в Сейме рабочую фракцию социал-демократов. Пока что он также не говорит, будет ли участвовать в выборах в Занавикайском избирательном округе, которые состоятся после его ухода из парламента. В этом округе он побеждал четыре раза подряд.

Он рассказал о своем уходе из Сейма на организованной пресс-конференции: «В ближайшее время я обращусь к Главной избирательной комиссии, чтобы она забрала у меня мандат», — сказал он.

Бастис утверждал, что никто не призывал его уходить, — он сам принял такое решение.

Спикер Сейма Викторас Пранцкетис, встретившись с главами фракций, упомянул, что будет добиваться повторного голосования по вопросу Бастиса.

«Оппозиция стремится превратить Сейм в цирк и парализовать работу. Я не хочу, чтобы из-за меня страдала политическим работа, а оппозиция сколачивала бы политический капитал. Поэтому я принял единственное в этой ситуации правильное решение — с честью уйти из Сейма», — цитирует Бастиса литовское агентство BNS.

«И вчера я говорил, что в самом начале в мыслях было такое решение. Но была и другая сторона медали — я хотел доказать свою правду. Решение в моей голове созревало уже давно. Практически после того, как Департамент госбезопасности опубликовал документы», — сказал он.

По словам Бастиса, для него самым главным было доказать, что он не является тем, кем его пытались выставить. «Надеюсь, что мне удалось это доказать. Я не участвовал в политических процессах и совещаниях», — утверждал он.

Lrs.lt На заседании Сейма Литвы

Бастис говорит, что если бы Сейм принял неблагоприятное для него решение, его будущее было бы неясным. «Сегодня я могу свободно решать, что мне делать», — сказал он.

Ну, а старосты парламентских оппозиционных фракций придерживаются позиции, что из-за дискредитации Сейма и нарушенной процедуры тайного голосования в процессе вотума недоверия в отношения Миндаугаса Бастиса нужно распустить Сейм и организовать досрочные выборы. Главы фракций «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы, Саюдиса либералов, партии «Порядок и справедливость», Социал-демократической партии Литвы и Смешанной группы членов Сейма договорились зарегистрировать постановление о роспуске Сейма и проведении досрочных выборов.

«Наша позиция не меняется. Голосование по вопросу Бастиса было последней каплей в серии скандалов, в которых благодаря аграриям увяз Сейм. Представительство народа полностью утратило доверие общества и свой моральный облик, затоптало авторитет Конституционного суда и показало, что лица, общающиеся с агентами недружелюбных стран, могут безнаказанно от имени Сейма действовать против интересов Литвы. Очевидно, что такая позиция парламентского большинства кардинально отличается от позиции жителей Литвы и надежд, которые возлагались на сам Сейм. Большой интерес к митингу возле парламента, который пройдет завтра, говорит именно о такой воле общества. Я с трудом представляю конструктивную и результативную дальнейшую работу в Сейме в такой ситуации, когда правящего большинства уже некоторое время просто нет, а последствия всего этого хаоса пытаются прикрыть ложью. Поэтому в ближайшее время мы зарегистрируем постановление о роспуске Сейма и объявлении досрочных выборов. Настала пора закончить этот цирк», — говорит староста консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

«Игнорирование принципов правового государства, неспособность понять стратегические интересы государства, служение членов Сейма руководству фракции или партии становится причиной прекратить рискованные игры с демократией в Литве и со всем государством», — поясняет сложившуюся ситуацию Еугениюс Гентвилас.

Социал-демократ Юозас Олекас утверждает, что разговоры об аннулировании результатов тайного голосования вызывают беспокойство, и такое предложение правящих можно считать попыткой контролировать свободную волю членов Сейма: «Это было бы большим шагом назад для нашей демократии. Мы знаем, что раньше были попытки контролировать голосования членов Сейма при использовании ручек разного цвета. Сегодня правящие пытаются использовать современные технологии и контролировать членов фракции, фотографируя бюллетени и отправляя их руководству фракции. Мы видим, что мы столкнулись с парламентским кризисом, и преодолеть его помогли бы досрочные выборы».

«Фотографирование заполненных бюллетеней для голосования и обнародование таких фотографий, отправление их руководству фракции или партии — несомненное ограничение свободной воли члена Сейма голосовать по совести. Такая ситуация неприемлема и не может больше продолжаться», — говорит Витаутас Камблявичюс.

Бронисловам Матялис утверждал, что «пока консерваторы обвиняют аграриев, а последние — консерваторов, Сейм оказался в глубокой яме из-за возможно совершенного преступления при попытке контролировать волю членов Сейма во время голосования, поэтому я вижу единственный выход — распустить Сейм. Этого можно избежать, если крестьяне признаются, кто организовал массовое фотографирование бюллетеней. В отношении такого лица должна начаться процедура вотума недоверия, а Сейм мог бы продолжать работу. Но готово ли правящее большинство быть открытым и честным? Сомневаюсь».

58-я статья Конституции предусматривает возможность распустить Сейм и организовать досрочные выборы. Для этого нужно одобрение 3/5 всех членов Сейма. Новые парламентские выборы должны быть организованы не позднее чем в течение трех месяцев со дня принятия решения о досрочных выборах.

Не осталась в стороне и общественность. В социальных сетях жители стихийно собираются на митинг около парламента, а самоуправление Вильнюса оперативно выдало разрешение на проведение массового мероприятия. Организаторы обещают вывести не менее 20 тыс. человек, что может стать рекордом для современной истории Литвы. Староста парламентской фракции Союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис одобряет организуемый пикет возле Сейма и говорит, что желание участников митинга требовать прозрачной и открытой работы Сейма вполне обоснованное.

«События последних дней говорят о том, что в политике не хватает не только политической культуры, но еще прозрачности и открытости. Вчерашнее голосование по вопросу импичмента Бастису это только подтверждает. Союз крестьян и зеленых Литвы руководил всеми процессами, чтобы началась процедура вотума недоверия в отношении Бастиса. Нашими усилиями была создана комиссия по процедуре вотума недоверия, подготовлены вопросы Конституционному суду, на основании которых Конституционный суд решил, что Бастис грубо нарушил Конституцию и присягу члена Сейма, хотя были попытки оппозиции помешать этому процессу еще перед формированием комиссии», — сказал Карбаускис.

По его словам, жители, придя к Сейму, смогут напрямую спросить, почему некоторые партии лицемерят и ради политических амбиций осмеливаются даже нарушить Конституцию и присягу.

Карбаускис напоминает, что члены фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы, возможно, грубо нарушили Конституцию и присягу члена Сейма, заранее договорившись, как они будут голосовать во время тайного голосования. Из-за этих возможных нарушений фракция аграриев инициирует интерпелляцию в отношении консерваторов.