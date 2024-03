Необходим пересмотр нынешней политики Вашингтона в отношении Афганистана и всего региона. Как отметил Стив Смит в статье для The New York Times, США должны наладить серьезное взаимодействие с Китаем и другими региональными державами. Однако это невозможно в силу того, что Вашингтон по-прежнему убежден в том, что только Пакистан является основным препятствием на пути афганского урегулирования, а не собственные ошибки Вашингтона, пишет Адам Вайнштейн в статье для The American Conservative.

The U.S. Army Афганистан

Первоначально Пентагон рассматривал Афганистан как страну, большинство операций в которой сконцентрированы на ликвидации высокопоставленных членов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После того, как поставленные задачи были выполнены, у Пентагона появилось опасение того, что неудавшееся государство может превратиться в убежище для террористов. Однако ключевое значение имеет не опасение само по себе, а реальная готовность оказать неограниченную поддержку афганскому правительству и процессу государственного строительства.

The U.S. Army ВС США

Существуют многочисленные несостоявшиеся государства, где могли бы укрепиться насильственные негосударственные субъекты. Афганистан — это всего лишь одна из 15 стран, оказавшихся в сложной социальной, экономической и политической ситуации, согласно данным 2017 года. Однако вместо того, чтобы направить многочисленные войска в некоторые из несостоявшихся государств, США предпочли ограничиться боевыми беспилотниками и немногочисленным контингентом спецназа. Как бы там ни было, Вашингтон по-прежнему сохраняет военное присутствие в Афганистане и не собирается из него уходить.

Были времена, когда в Афганистане находилось более 100 тыс. американских солдат, а численность союзных иностранных войск составляла от нескольких тысяч до 40 тыс. человек. Союзные войска таких стран, как США и Австралия, оказали существенное влияние на боевую обстановку в самых нестабильных районах Афганистана, включая Сангинскую долину провинции Гильменд.

Американские солдаты также несли службу вместе с менее способными союзниками. Морские пехотинцы США хвалили грузинскую армию за ее энтузиазм и храбрость, но также жаловались на некомпетентных солдат, которые вступили в бой, не имея базовых боевых навыков. В Тбилиси наивно надеялись, что благодаря своему участию в афганском конфликте Грузия сможет заручиться поддержкой Вашингтона во время будущих конфликтов с Россией.

Для будущего Афганистана огромное значение имеют пять стран — Пакистан, Иран, Китай, Россия и Индия. Политики США до сих пор не задумываются о необходимости сотрудничества с Россией и Китаем, который, между прочим, рассматривает возможность строительства собственной военной базы в Афганистане. Бездоказательный доклад CNN, появившийся в 2017 году, о том, что Россия предоставляет оружие талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), лишь усугубляет ситуацию. Это препятствует тесному сотрудничеству, хотя все стороны и так не заинтересованы в том, чтобы власть оказалась в руках афганских исламистов. Ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой также затруднило возможность северных военных поставок НАТО через центральноазиатские республики.

Афганистан

Чтобы успешно завершить афганскую войну, США должны наладить серьезное сотрудничество с Москвой и Пекином, которое также косвенно повлияет на выстраивание взаимодействия с Ираном. Президент США Дональд Трамп должен воспользоваться хорошими взаимоотношениями, установившимися с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чтобы Индия направила инвестиции в Афганистан, но отказалась от попыток использовать Афганистан в качестве площадки для противодействия Пакистану.

Вашингтон должен проглотить горькую пилюлю под названием «начало переговорного процесса» с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку афганский конфликт не удастся прекратить только за счет авиаударов по позициям боевиков. Президент Трамп должен признать, что его отказ установить сроки вывода войск из Афганистана является бессмысленным, поскольку региональные игроки и так знают, что в конечном итоге Вашингтон должен будет уйти. Завершить афганский конфликт можно только благодаря широкому диалогу. Если США не изменят свою политику, они скоро останутся на обочине политического процесса.