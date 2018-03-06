К недавно завершившимся Олимпийским играм в южнокорейскомПхёнчхане было приковано самое пристальное внимание: соревнования посетили не только северокорейские спортсмены, выступившие единой командой со своими коллегами из Южной Кореи, но и высокопоставленные чины КНДР. В связи с этим не утихали оптимистичные оценки возможного воссоединения Корейского полуострова. Накал оптимизма был настолько силен, что южнокорейским правым пришлось выходить на акции протестав ходе Игр для выражения своего несогласия с выбранным курсом.

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Теперь же, когда Игры закончились, стоит сделать шаг над и задаться вопросом, смогло ли спортивное событие поспособствовать прорыву в отношениях Сеула и Пхеньяна, пишет Роберт И. Келли в статье для американского издания The National Interest.

В этом вопросе автор призывает проявить определенный скептицизм в этом вопросе. Во-первых, потому, что противоречия между Северной и Южной Кореей носят политический и глубокий характер. Их невозможно преодолеть только с помощью общих спортивных или культурных мероприятий. Даже после объединения налаживание культурных связей между двумя Кореями было бы крайне сложной задачей. Сейчас же стоит проблема преодоления идеологических разногласий. И эту проблему не решить без значительных политических изменений с той или другой стороны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Корея

Во-вторых, потому, что сосуществование сопряжено со слишком большими издержками. В соответствии со своими конституциями ни Северная, ни Южная Корея не признают легитимность друг друга, претендуя на весь полуостров. Пойдя на сближение, обе страны неизбежно наталкиваются на политические и идеологические преграды.

Едва ли КНДР пойдет на «десталинизацию» ради создания более благоприятных отношений с Сеулом, поскольку тогда встанет закономерный вопрос: почему бы Пхеньяну не продолжить либерализацию для объединения с Южной Кореей.

В-третьих, в прошлом с помощью спортивной дипломатии в лучшем случае удавалось добиться смешанных результатов в начала дипломатического процесса. По мнению ряда экспертов, спортивные мероприятия чаще всего используются «диктатурами» для целей достижения престижа, лишь обостряя идеологические противоречия.

Положительным исходом Игр может оказаться приглашение президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину посетить КНДР в этом году. Сам Мун очевидным образом намерен приглашение принять, однако ему нужно «продать» этот шаг скептически настроенным США. Саммит между КНДР и Южной Кореей мог бы стать истинным прорывом, однако на нем северокорейские официальные лица едва ли захотят обсуждать вопросы ядерного разоружения, которое в Вашингтон считается «правильным условием» для начала переговоров.

Вместо этого нужно уделить внимание вопросам ядерной безопасности. По мнению автора, с развитием ее ядерной программы в такой «коррумпированной, отсталой и плохо функционирующей» стране, как КНДР, велика вероятность ядерного инцидента, подобного чернобыльскому. В случае поднятия этого вопроса Китай, вблизи с границей которого находятся основные объекты северокорейской ядерной программы, будет также заинтересован в этой теме.

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С подобным шагом связан и один негативный момент: обсуждение ядерных протоколов и технического обслуживания с Пхеньяном может быть воспринято в качестве признания его ядерной программы. США с трудом пойдут на это. Тем не менее добиться успеха в рамках нынешнего подхода, требующего полного, проверяемого и необратимого ядерного разоружения, невозможно без применения силы.

Идя на диалог с Пхеньяном о безопасности ядерных объектов, Вашингтон все же идет на взаимодействие с КНДР в ядерной области. В случае достижения успеха в этой области, взаимодействие можно будет расширить и на ядерное оружие.