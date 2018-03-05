Президентское послание-2018 Владимира Путина, несомненно, имеет рубежный характер и войдет в историю, как и его выступление в Мюнхене в 2007 году и на Валдайском форуме в Сочи в 2014 году. Это было даже не столько президентское послание на конкретно текущий год с его политическими и экономическими целями и задачами, и тем более не пиар-акция проходящей избирательной кампании, сколько в сжатом виде программа развития России на среднесрочную и долгосрочную перспективу с очень мощным внешнеполитическим блоком.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Напомню, в феврале 2007 года на Мюнхенской конференции по политике безопасности Владимир Путин впервые призвал страны Запада к необходимости учета интересов России. В своем выступлении Путин жестко констатировал недовольство России складывающимися правилами игры без позитивной программы для всех глобальных и малых игроков и подчеркнул, что Россия с игрой «в одни ворота» никогда не смирится. Запад тогда только посмеялся — не может «проигравший» диктовать свою волю «победителю». Но уже в 2008 году в Грузии Москва впервые после развала СССР показала, что это были не просто слова.

В 2014 году в своем выступлении на Валдайском форуме президент России перешел от выражения «непонимания» складывающейся в мире ситуации к констатации невозможности дальнейшего сохранения текущей конфигурации сил в мире, и главное — действующих правил игры, которые по своему желанию может в любой момент поменять только один мировой игрок, а все остальные должны принять это как само собой разумеющееся.

По сути, в октябре 2014 года Владимир Путин сделал Западу последнее предупреждение о необходимости добровольно отказаться от «права сильного» и согласованно подвести черту под периодом Первой мировой холодной войны, которая со стороны Запада продолжалась и после распада блока СЭВ и СССР, и обозначил российский ультиматум Западу: либо мы договариваемся о новых правилах игры, либо Россия будет их устанавливать самостоятельно без оглядки на западных партнеров, в первую очередь США.

В статье «Валдайская речь Путина: отступление закончено» по итогам послания Владимира Путина в Сочи мы отмечали:

«Владимир Путин совершенно справедливо указал на тот факт, что Россия все последние годы искренне стремилась к диалогу со всеми зарубежными партнерами, в том числе и НАТО. Однако мнение России постоянно игнорировали, ее обманывали и ставили перед фактом. Так было с обещаниями не расширять НАТО на Восток. Россию поставили перед фактом размещения системы ПРО США в Восточной Европе — на территории стран бывшего «Варшавского договора», принятых в НАТО вопреки предыдущим обещаниям. Действительно, как отметил Путин, Россию постоянно пытаются «загнать в угол», реализуя в отношении нее так называемую политику сдерживания, которую Запад проводил в отношении нее не только на протяжении последних пятидесяти лет, но и на протяжении нескольких последних веков.

Исходя из этого, Россия больше не может и не будет руководствоваться мотивами налаживания диалога с Западом во имя непонятно каких ценностей. У нас есть свои ценности, своя история и своя идеология. И теперь наши базовые ценности будут определять наши дальнейшие действия. Вот что сказал Путин Западу.

Запад дальше может прыгать, скакать, угрожать, истерить, Россию это больше не волнует. Мы сделали свой выбор, и теперь будем его последовательно претворять в жизнь. Работы еще — непочатый край. Отступление закончилось. Теперь — только вперед. Это не значит, что мы будем теперь воевать с Западом. Нет. Это значит, что теперь мы будем руководствоваться своими национально-государственными интересами. А если за них надо будет воевать — значит, будем воевать».

Kremin.ru Концерт, посвящённый воссоединению Крыма и Севастополя

Запад не захотел услышать Владимира Путина и в 2014 году. Однако после Грузии в 2008 году, Олимпиады в Сочи в феврале 2014 года и Русской весны-2014 года на окраине Русского мира, закончившейся воссоединением Крыма с Родиной, реакция уже была другой. Было уже не до смеха — Россия однозначно восстанавливала свои позиции в мире. Запад перешел к стратегии экономического удушения новой России.

И вот в послании-2018 Владимир Путин перешел от теории к практике и предъявил Западу обновленную военную мощь России, на которую у блока НАТО ответ появится не скоро, если вообще появится, подчеркнув: «Нас никто не хотел слушать. Так послушайте сейчас». По сути, Москва перешла от уговоров к демонстрации мощи. Это означает, что мы больше не будем говорить о необходимости менять мировые правила игры, мы их будем менять без предупреждений сами.

Если рассматривать все эти три программные речи Владимира Путина в комплексе, то в сумме все эти три послания знаменуют собой три этапа в обретении Россией прежней геополитической субъектности. Если говорить об исторических аналогах послания-2018 Владимира Путина, содержащих такой же по мощи заряд идеологии развития мира на долгосрочную историческую перспективу, то за последние сто лет аналог этой речи можно найти только один — это речь премьер-министра Британии Уинстона Черчилля в Фултоне в 1946 году.

72 года тому назад, 5 марта 1946 года, всего через полгода после окончания Второй мировой войны, Уинстон Черчилль под защитой американского ядерного зонтика в своей знаменитой речи в американском Фултоне, по сути, обнулил Великую Победу советского народа над европейским фашизмом и дал старт Первой мировой холодной войне, в которой через 40 лет Советский Союз из-за предательства элиты потерпел поражение.

(сс) Yann Женева, ООН

Никого не должны вводить в заблуждение факты сотрудничества СССР с США и Западом в целом в деле построения ООН, создания концепции «мирного сосуществования» и Хельсинкских соглашений 1972 года — это всё была ширма для отвода глаз «широких масс трудящихся». На самом деле Советский Союз, еще не отойдя от тягот и испытаний Великой Отечественной войны, сразу окунулся в новую — Холодную войну, наличие которой не совсем грамотно пыталось скрыть от своего собственного народа руководство страны, не хотевшее воевать и потерявшее ценности и смыслы существования собственной страны. А Запад целенаправленно вел войну и наступал, пока мы пытались мирно договориться и сдавали одну позицию за другой, пока не развалили страну.

Развал СЭВ, ОВД, СССР, создание ПРО в Восточной Европе, «цветные революции» на постсоветском пространстве, антироссийские санкции — это всё звенья одной цепи — наших поражений. На которые мы только сегодня стали готовы дать ответ. 1 марта 2018 года Владимир Путин своим президентским посланием подвел черту под этим периодом мировой истории — Первая мировая холодная война закончена, речь Черчилля от 1946 года — аннулирована.

Мы начинаем новый этап мировой истории, в котором правила будут писаться только после согласования с нами. Если его назовут Второй мировой холодной войной и поведут отсчет начала этой новой эпохи от выступления президента России Владимир Путина от 1 марта 2018 года — так тому и быть.

В конце концов, не Россия начала эту Вторую холодную войну, и нет на земле силы, которая может запретить России защищать себя, наследие своих предков и будущее своих детей…