В Оренбурге на прошлой неделе (26 февраля — 4 марта) под пристальное внимание попали исторические объекты областного центра. Всю неделю осуждалась ситуация, возникшая в связи со сносом бывшей обкомовской дачи на набережной Урала. Минкультуры региона и городские чиновники считают демонтаж незаконным, поскольку здание, построенное в 1952 году, расположено в охранной зоне природного ландшафта. Между тем объект находится в частных руках. Собственник планировал на освободившемся месте строительство жилого комплекса. Здание не входит в перечень объектов культурного наследия, юристы владельца здания в суде отстаивают право на строительство жилья. Вместе с тем решение ещё не вынесено, но попытка сноса предпринята. Уничтожена половина здания. Видимо, чтобы сместить акцент со скандала в иное русло, в мэрии Оренбурга собрали журналистов и озвучили варианты решения проблемы с историческим жилым фондом города, пребывающим в плачевном состоянии.

Уничтожение истории

Rhys Asplundh Снос

Решение проблемы за счёт бизнесменов

В Оренбурге процесс расселения жителей из ветхих и аварийных домов затронул охраняемый исторический жилой фонд. В рамках программы планируется расселить 35 многоквартирных домов. Большинство исторических зданий расположены в центре города — в Ленинском и Центральном районах. Возможно, власти и рады бы их пустить под снос и предоставить место для точечной застройки элитным жильём, да нельзя. Развалины имеют охранный статус. Они являются объектами культурного наследия.

«Мы предлагаем предпринимателям, организациям, физическим лицам продумать возможность участия в планируемых торгах в отношении указанных объектов. Все эти здания нуждаются в ремонтно-реставрационных работах. Прекращение текущего содержания объектов культурного наследия после отселения жильцов и исключения этих объектов из делового оборота может привести к их утрате», — сказал председатель комитета по управлению имуществом администрации города Оренбурга Дмитрий Цветков.

Городская власть предлагает три варианта решения проблемы: приватизацию объектов, льготную аренду за символическую плату и передачу зданий религиозным организациям. Собственники или арендаторы объекта культурного наследия обязаны восстановить здания, в противном случае сделку расторгнут, а объект вернут на баланс города.

«Понимая, что новый собственник должен вложить немалые средства в восстановление объекта культурного наследия, баланс интересов органов местного самоуправления и частных инвесторов нашел отражение в установлении начальной (минимальной) цены продажи объекта, равной одному рублю. Это касается только включенных в реестр объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии», — подчеркнул Дмитрий Цветков.

По его словам, областной центр постарается извлечь максимальную выгоду для себя, предприниматели же будут стараться о своей выгоде. Здесь будут искать золотую середину.

condesign Ветхое жилье

Готовы ли бизнесмены принять предложение власти?

Мнения оренбургских предпринимателей по поводу заманчивости предложения разделились. Одни считают, что при очень длительном возврате вложенных в реставрацию инвестиций этот проект для бизнеса невыгоден. Для других проект привлекателен, и они готовы вложить средства в восстановление таких объектов.

Председатель оренбургской городской профсоюзной организации работников малого и среднего предпринимательства Максим Скивко в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил:

«Предприниматель по своей природе идёт туда, где выгодно. Если вложенные инвестиции, именно инвестиции будут безвозвратными или со сроком возврата более десяти лет, то это называться благотворительностью. Нужны эти квазиаварийные здания предпринимателям? Думаю, что нет. Какой вид деятельности там открыт? Быть рантье на сегодня не получится. Город погряз в объявлениях «сдам-продам». По поводу списка. Почему только 35 объектов? Нужно вывесить весь список зданий, которые в перспективе можно будет выбрать. Также город понесет меньше нагрузку на бюджет, если проводить экспертизы на востребованные здания».

Также Скивко отметил, что сегодня центр Оренбурга вымер. С точки зрения коммерции с большим трафиком людей он не перспективен. Народ переманили крупные торгово-развлекательные комплексы, в том числе и на окраине города. В историческом ядре Оренбурга в аренду предлагают площади по низким ценам (200−300 рублей за квадратный метр), но и при таких предложениях клиентов найти трудно.

Другой оренбургский предприниматель также отметил проблему сдачи в аренду площадей. Кроме того, он предположил, что после реставрации публичный вход в здания может быть закрыт и народ будет лишён возможности видеть внутреннюю красоту домов. Вместе с тем бизнесмен заметил, что богатые люди могут вполне себя потешить такой покупкой и обустройством в объекте культурного наследия офисов.

Замок на двери

Максим Скивко обратил внимание на то, что предприниматели рискуют оказаться внутри конфликта интересов. Взяв здание в аренду или приватизировав его, после реставрации можно столкнуться со сложной ситуацией из-за дефицита мест для парковок, которая негативно повлияет на бизнес. Работающие в здании люди будут занимать парковку возле дома, а для машин клиентов мест уже не останется.

У предпринимателя вызвало сомнение в том, что все 35 домов являются аварийными. Он не исключает, что идёт лоббирование чьего-то коммерческого интереса.

Ещё один предприниматель с воодушевлением воспринял инициативу мэрии и выразил готовность поучаствовать в торгах или льготной аренде исторических домов.

«Главное, чтобы это был реальный шаг навстречу бизнесу, чтобы наряду с арендой в рубль за квадратный метр не возникла ситуация с требованием непомерных сумм на аренду, например, земли под зданием», — отметила представительница бизнеса.

Она сделала акцент на том, что частникам интересен офис с историческим колоритом. Как организатор тематических событий она сама испытывает дефицит в такого рода площадках. С приведённым в порядок историческим обликом Оренбург не стыдно будет показывать гостям, как российским, так и зарубежным. В качестве достойного примера для подражания оренбурженка привела реставрацию старой мельницы в центре города крупной компанией и подчеркнула, что этот один из немногих образцов, этот опыт можно распространить и на аварийные дома в жилом фонде.

Oktogram Паровая мельница Юрова. Оренбург. 1903

Условия обсуждаются

Положение о льготной арендной плате и ее размерах в отношении объектов культурного наследия находится в стадии разработки и по результатам будет направлено на утверждение в городской Совет. Согласно условиям Положения, право на установление льготной арендной платы имеют физические или юридические лица, заключившие договор аренды объекта культурного наследия и вложившие свои средства в работы по сохранению (восстановлению) указанного объекта культурного наследия.

Льготная арендная плата устанавливается в размере 1 рубль за квадратный метр площади объекта культурного наследия в месяц. Срок применения льготной арендной платы ограничивается сроком действия договора аренды, но не более 49 лет. Согласно законодательству, объект после приватизации должен быть восстановлен в срок, не превышающий семи лет.

Наследие в аварийном состояние

В перечень жилых домов, которые являются аварийными, но не подлежат сносу из-за своей исторической значимости, вошли 35 объектов. Представим несколько примеров.

Наталья Хомутова Особняк. 1880-е гг.

Наталья Хомутова Усадьба городская. 80-е гг. ХIХ в. В 1905 году здесь была редакция газеты «Степь».

Наталья Хомутова Дом городской усадьбы А.А.Сазонова. 1904-1905 гг.