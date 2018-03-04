Разумеется, послания президента Федеральному собранию ждали. Естественно, это послание, хотя бы по срокам, связывали с предстоящими выборами. Однако темы, озвученные в речи Владимира Путина, выходят далеко за рамки предвыборной кампании — они имеют объективный характер, и с ними пришлось бы столкнуться любому избранному президенту.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Кара-Даг

Kremlin.ru Перед оглашением Послания президента Федеральному собранию

В первом же предложении прозвучали слова о рубеже, к которому подошло наше государство и, как следствие, к необходимости сделать выбор, как и куда двигаться дальше. Причём альтернатив у этого выбора оказывается не так уж и много: стабильность, перерастающая в стагнацию, или ускоренное падение под давлением извне. Поэтому всё сказанное, по большому счёту, укладывается в простую схему: что нужно делать, чтобы страна развивалась, и какие условия надо создать для того, чтобы развитие стало возможным. Послание совершенно недвусмысленно делится на две части: о направлениях развития страны — адресованное в первую очередь внутренней аудитории — Городу, и о том, как государство намерено обезопасить себя от растущего давления извне — Миру.

Большинство комментаторов сосредоточились на обсуждении принципиально новых образцов российских вооружений. Это отчасти понятно и объяснимо, но всё же без внутренней повестки дня все внушительные успехи в оборонной сфере в значительной степени обесцениваются. И в этой части прозвучало достаточно много такого, что рисует контуры качественно другой страны, с новыми ориентирами, причём в кои-то веки не западными кальками, а самостоятельными проектами, в совокупности выстраивающими новую систему ценностей. Значение этого факта сложно переоценить.

Kremlin.ru Владимир Путин

Основным лейтмотивом выступления стал артикулированный отказ от логики стабильности и переход государства к развитию, более того, к прорывному развитию, в котором многие старые приоритеты и уже привычные схемы не будут работать. Крайне важным направлением становится программа пространственного развития. Она выстраивается на двух фундаментальных изменениях: переходе от логики стимулирования потребления к логике социальной справедливости (слово «справедливость» не один раз звучало в выступлении и уж точно не является случайным), и от логики сжимания страны — концентрации населения в крупных агломерациях — к логике гармоничного развития и связанности территории страны. Это радикальный отход от доминировавших ранее идей свободного рынка и монетаристских практик. Векторы развития включают в себя и задачи технологической модернизации, в том числе за счёт привлечения инвестиций в реальный сектор и комплексного развития городов и населённых пунктов России с опорой на основные жизнеобеспечивающие системы — образование, здравоохранение, экологию, транспорт и трудовую занятость, и, наконец, развитие инфраструктурных проектов, «сшивающих» страну в единое целое.

Примечательно, что в контексте инфраструктурной «сшивки» регионов в качестве примера упоминался Крымский мост, а сам Крым был назван в увязке с развитием всего Причерноморья. Это говорит о том, что он, равно как и любой другой регион страны, не может рассматриваться как эксклав или тем более тупик. Он будет встраиваться в региональные проекты в России, а в перспективе и в международные — для того, чтобы это стало реальным завтра, развивать это направление требуется уже сейчас. Действительно, Крым при выверенном подходе имеет все возможности стать модельной территорией — то, на что надеялись ещё в 2014 году, может стать реальностью сейчас. Однако теперь основная нагрузка уже будет лежать на плечах самого региона. Неслучайно президент в контексте обсуждения дорожной сети подчеркнул, что основная нагрузка будет на руководстве регионов и местных властей. По большому счёту, это также означает переход страны от ручного управления к выстраиванию нормальной хозяйственной иерархии управления и, как следствие, развития.

VPavel Строительство моста через Керченский пролив

Весьма примечательно, что расставленные в первой части акценты развития не строятся на изоляционизме, не направлены на поиск врагов или угроз, на которые можно списать неудачи. Но вместе с тем обозначают отход от встраивания в уже существующие проекты экономического развития и логистических схем: на этот раз Россия сама готова стать «законодателем мод» в этом направлении: внешние задачи оказались «зашиты» внутри внутренних. Даже часть обозначенных приоритетов позволяет утверждать, что в случае их успешной реализации они могут радикально изменить и систему международных логистических коридоров, и всю систему международной торговли, а также станут стимулом для развития целого ряда регионов России. Речь идёт в первую очередь о БАМе и Транссибе, об использовании Северного морского пути. Это необычайно привлекательные транспортные артерии, которые будут практически исключительно контролироваться Россией.

Естественно, что столь значительные анонсированные изменения далеко не у всех вызывают восторг. И именно поэтому потребовалась вторая часть выступления, посвящённая оборонным проектам. Даже если бы была озвучена лишь половина из них — этого бы уже хватило, а так эффект оказался просто ошеломительным! А некоторые из них, как например, компактная ядерная силовая установка — это не только крылатые ракеты с неограниченным радиусом действия, это ещё и космос. Большой космос. Не правда ли, это будет посерьёзнее выпуска очередной модели айфона и распиаренных проектов Маска? Это настоящий технологический прорыв в принципиально иной системе координат. Но важно понимать, что перечисленные новинки являются условием, необходимым для самостоятельного развития, для обеспечения суверенитета, но далеко не достаточным. При этом, как в первой части внешние задачи оказались «зашитыми» внутри внутренних, точно также во второй части внутренние послание оказалось встроенным в адресованный, давайте говорить прямо, американцам посыл. Это определённая точка невозврата, которая не позволяет сделать вид, что ничего не произошло и вернуться в накатанную колею — нам уже просто не позволят так сделать. Как видится, это также было сделано осознанно. Теперь остаётся только одно направление движения — вперёд!