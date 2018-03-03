Начало 2018 года явно не задалось для официального Минска практически по всем внешнеполитическим азимутам. Сначала всенародно любимый елбасы Казахстана Нурсултан Назарбаев на переговорах с президентом США Дональдом Трампом подставил подножку усилиям Минска по предоставлению переговорной площадки для противоборствующих сторон в украинском гражданском конфликте. Потом сама украинская власть несколько раз выразила свое недоверие официальному Минску, в частности, по возможности ввода белорусских миротворцев, одновременно укрепляя связи между украинскими и белорусскими необандеровцами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Но это все мелочи по сравнению с теми проблемами, которые сулит 2018 год для Белоруссии на российском направлении.

Так, 15 февраля 2018 года вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил о том, что Москву не устраивают те предложения по газу на 2020−2024 годы, которые представила белорусская сторона. Об этом он сообщил в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи: «Белорусские коллеги представили проекты документов, нас они не устраивают. Мы, в принципе, считаем, что большой спешки нет, и можно окончательное решение вопроса о цене на газ на 2020−2024 годы отложить на начало следующего года». Также он предложил обсудить в следующем году и вопрос о едином рынке газа.

Дворкович напомнил, что договоренности между Россией и Беларусью по цене на газ, сложившиеся в прошлом году, действуют до 2019 года включительно: «Торопиться не нужно. Но я понимаю белорусских коллег, которые хотят побыстрее зафиксировать ситуацию, поэтому консультации продолжаются. Повторяю, пока мы не считаем, что есть необходимость ускорения решения этой проблемы».

К сказанному российским вице-премьером стоит только добавить следующий момент. Несмотря на то, что российский «Газпром» поставляет газ в республику по самым низким в мире ценам, как-то так получается, что белорусские потребители (как население, так и промышленники) платят за него в два-три раза дороже. Понятно, что таким образом население и предприятия платят белорусскому государству своеобразный налог на неэффективность государственного управления в республике. Соответственно, дешевый российский газ белорусские власти используют, чтобы скрыть свое неумение управлять экономикой. Поэтому, естественно, они хотят, чтобы этот газ был еще дешевле.

С другой стороны, и для «Газпрома», и для белорусского населения и предприятий было бы гораздо выгоднее, чтобы «Газпром» осуществлял прямые поставки белорусским потребителям. Думаю, в этом ключе, а не только в смысле, чтобы всем «газ был по пятьдесят» и надо двигаться на российско-белорусских переговорах по созданию единого рынка газа. Так как единый рынок — это не единая цена на ресурс или товар (смешно, чтобы цена на «Мерседес» или газ во всех странах ЕС была одинаковая), а общие условия хозяйствования и равный доступ производителей на рынки разных стран.

Но в любом случае, как мы видим, Москва не торопится выполнять белорусские пожелания по газу, особенно с учетом того, что экономически они никак не обоснованы.

26 февраля стало известно о том, что Россельхознадзор принял решение о введении с 6 марта ограничений на поставки в Россию молока и ряда других видов молочной продукции из Белоруссии. Связано это с тем, что белорусские предприятия неоднократно нарушали российские ветеринарно-санитарные нормы. Так, в частности, в середине января Россельхознадзор взял под усиленный лабораторный контроль четыре белорусских предприятия — Миорской мясокомбинат, «Инко-Фуд», «Дубравский бройлер» и «Бабушкина крынка».

Молоко

Причиной этого послужило обнаружение в продукции указанных предприятий следов антибиотиков. Кроме этого, нарушения качественного состава сотрудники ведомства выявили ещё на девяти белорусских предприятиях. С конца января были введены ограничения на поставки в Россию продукции компании «Бабушкина крынка». В сухом молоке, поставляемом компанией, был обнаружен антибактериальный препарат «Норфлоксацин». Белорусская сторона отреагировала на это решение Россельхознадзора весьма нервно, обвинив российскую сторону в политизации вопроса поставок молока.

В этот же день вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил о том, что компания «Транснефть» в 2018 году поставит в Беларусь только 18 млн тонн нефти: «Траснефть» осуществляет транспортировку нефти на экспорт в соответствии с графиками, которые утверждает министерство энергетики. На 2018 год это составляет 18 млн тонн. Как еще 6 млн тонн, это уже не наша история и вопросы не к нам».

Согласно индикативному балансу поставок нефти Россия в первом квартале 2018 года поставит в Белоруссию 4,5 млн т нефти, соответственно по году, если не случится очередных форс-мажоров, получается всего 18 млн тонн. Судьба остальных 6 млн тонн — кто будет поставлять и на каких условиях — пока неизвестна.

Как мы видим, начало года не задалось для белорусских властей на российском направлении. Спор по стратегическим для белорусского бюджета и экспорта направлениям — нефть, газ, молочка — пока однозначно складывается не в пользу официального Минска. Можно, конечно, говорить о том, что рынок молока «используется в политических целях». Однако, с другой стороны, а могло ли быть иначе с учетом того, что официальный Минск поступает гораздо хуже, используя в политических целях не какое-то там сухое молоко, а людей, ломая им и их семьям без всякого зазрения совести жизни и судьбы?

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Напомню, что 2 февраля после более чем годичного заключения под стражей в ужасающих условиях в Минском городском суде был оглашён приговор по делу авторов ИА REGNUM Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина, которые получили по пять лет лишения свободы с отсрочкой на три года по абсолютно сфабрикованному делу под предлогом разжигания межнациональной розни. Поэтому реакция российской стороны на политические преследования активистов Русского мира вполне закономерная, понятная и имеющая достаточно серьезную финансовую составляющую — за все надо платить.