Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер завершил свой тур по шести балканским странам, в ходе которого он знакомил политиков Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Македонии, Сербии и Черногории с новой стратегией Европейского союза, предполагающей расширение ЕС за счет Западных Балкан. Считается, что к 2025 году первыми, кто сможет присоединиться к сообществу, станут сербы и черногорцы. С остальными четырьмя странами сохраняется неопределенность.

Накануне визита Юнкера британские и американские издания посылали «отравленные поцелуи» России, Китаю и Турции. В том, что глава ЕК едет, чтобы ослабить влияние Москвы на Западных Балканах, рассказывает американское информационное агентство The Associated Press. Британская газета The Guardian уверена, что Брюссель должны беспокоить планы Пекина стать в этом году иностранным инвестором номер один в Сербии и в целом разворачивание в регионе китайского проекта «Один пояс, один путь», возможное «намерение» России дестабилизировать ЕС через балканский фактор «по очень низкой политической стоимости для себя» и неясное поведение Турции, которая «пытается создать свое влияние посредством мусульманских общин на Балканах». Наконец, директор Европейской программы в Фонде Карнеги Эрик Браттберг и его ассистент Этьен Сула, заявляя, что «американский потенциал будет иметь решающее значение для европейской безопасности на десятилетия вперед, особенно в части военного сдерживания России», призывают европейцев проявить решимость и самим предпринять усилия в отношении собственной безопасности «перед лицом серьезных бюджетных ограничений и, возможно, даже человеческих потерь».

Factio popularis Europaea Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер

Однако Юнкер расставил акценты иначе. По окончании балканского турне он дал интервью телеканалу Euronews. Во-первых, он заявил следующее: «В вопросах, касающихся подготовки соискателей к вступлению в ЕС, решения принимает Евросоюз, а не США. Мы с уважением относимся к американским партнерам, мы рады их помощи, но я не хочу допускать расширения в регионе американских позиций, так как это повлечет за собой и расширение роли России. Это неверный сценарий». Главным в этом послании является недопущение «расширения роли американцев». Европа уже однажды совершила ошибку, когда ради свержения Слободана Милошевича в 1999 году позволила США активно участвовать в регионе в ходе бомбардировки Югославии силами НАТО. Это обернулось не только созданием «косовского прецедента» насильственного изменения границ в южном подбрюшье Европы, но и формированием из Албании и Косово американского «непотопляемого авианосца» с вытекающими последствиями. В этом контексте вряд ли в интересах ЕС стало присоединение к альянсу Черногории и ожидаемое вступление Македонии — ведь ведущие позиции в НАТО контролирует Вашингтон, определяя и угрозы безопасности.

Во-вторых, отвечая на вопрос об «очень тесных связях» Белграда с Москвой, «авторитет которой в регионе устойчив», Юнкер подчеркнул: «Ну, для начала, Сербию вообще невозможно сравнивать с Украиной. Я уже говорил моим партнерам по переговорам здесь, в регионе, что европейское строительство — не игра против кого-то. Это — интеграционный процесс. Я не просил сербов выбирать. Им необходимо сохранить нормальные отношения с Россией и одновременно важны прекрасные контакты с ЕС». Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью сербскому информагентству БЕТА накануне визита в Белград (21−22 февраля) следующим образом комментировал «то, что произошло на Украине». По словам министра, «это стало, как я уже сказал, следствием той линии, которую выбрала НАТО. После того, как закончилась «холодная война» состоялось три волны расширения Организации, и с каждой такой волной военная инфраструктура Альянса приближалась все ближе и ближе к российским границам. Теперь в эту игру хотят втянуть и Балканы, поставив балканские страны перед выбором: либо вы с Западом либо вы с Россией. Такой же выбор требовали сделать от Украины, и в итоге произошел надлом в украинском обществе и государстве, который привел к неконституционному государственному перевороту, к резкому повышению роли радикалов, включая неонацистов, во внутриполитической жизни нашей соседней страны».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

В отношении евросоюзовской Стратегии расширения Лавров отметил, что Россия не видит каких-либо рисков в том, что страны балканского региона и другие страны Европы хотят развивать отношения с ЕС вплоть до вступления в него. Однако он считает «неправильным противопоставлять отношения с Евросоюзом с теми отношениями, которые страны региона и, прежде всего, Сербия развивают с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)». Иначе говоря, Брюсселю стоит сделать вывод из своей ошибочной политики на Украине времен 2013 года, когда европейцы отказались обсуждать с Москвой условия подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, утверждая, что России это совсем не касается. При этом введение позиции не просто российско-сербского сотрудничества, а сербско-евразийского говорит о том, что наступает пора активного диалога между Евросоюзом и ЕАЭС как интеграционных объединений. Это первое. И второе. Если ЕС в своей Стратегии считает возможным вести официальные переговоры с Косово, которое не признано рядом стран и не присутствует в ООН, не следует ли и ЕАЭС задуматься об аналогичных действиях в отношении непризнанных республик — от Донецкой и Луганской Народных Республик до Абхазии, Южной Осетии и Нагорного Карабаха (Республика Арцах)?

Но в целом вопрос о том, чего хочет и на что готов Брюссель, пока остается открытым. «Вторая мировая война окончена, но первая мировая война еще не завершена» — это были слова высокопоставленного турецкого чиновника, с которым я недавно встретился в Анкаре, — пишет болгарский политолог Иван Крастев. — Он говорил о Ближнем Востоке, но это был комментарий, который я мог бы также услышать в Москве, в Киеве или на Балканах о положении дел на европейском континенте. Одно место, где я, возможно, такое не услышу — это Брюссель. Потому, что Европейский союз по-прежнему не готов жить в мире, где геополитика вернулась, где правительства, как и большая часть населения, одержимы границами и территориями и меньше склонны определять успех экономическим ростом, чем национальной гордостью». Первая мировая война привела в Европу американцев. У Евросоюза должны найтись силы закончить ее и сказать США: «Гуд бай, Америка», чтобы начать жить собственными интересами.