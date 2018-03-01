Когда четыре с половиной года назад украинские «оппозиционеры» под прикрытием своих западных кураторов с хорошими лицами выпускали на волю демонов вооруженного сопротивления, безответственности и безнаказанности, они говорили: все это во имя благой цели и только на период свержения тирана, а потом мы все это прекратим.

Цитата из к/ф «Собачье сердце». Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР «Мы их душили, душили...»

Их наивным сторонникам пытались объяснить, что так не бывает. Что ареал действия бесов нельзя ограничить одним днем или одним политическим событием. Что все выпущенное продолжит действовать и в конце концов погрузит страну в хаос. Что если полиция отойдет в сторонку, то хуже станет всем. Что от захвата власти перейдут к захватам газет, а потом и к захватам квартир. Именно так и получилось.

Достичь благих целей дурными методами невозможно, потому что действующий дурными методами и сам становится дурным, даже если и не был таковым изначально. Не следует преувеличивать способность человеческой природы сопротивляться столь сильному искушению, как возможность остаться безнаказанным.

И вот в четверг, 1 марта, киевская газета «Вести» рассказала о новом витке в одной скандальной столичной истории. Сотрудники компании «Бизнес-центр Навигатор» совместно с неведомыми молодыми людьми в камуфляже (одной из так называемых частных армий) при полном попустительстве полиции срезают замки с квартир в элитном жилом доме в центре Киева и вставляют вместо них новые. И таким образом водворяются на жилплощади, каковую с соблюдением всех законов арендовали совсем другие люди, которые заодно были оставлены и без своих вещей.

Замок

Вся эта фантастическая история имеет легкое подобие объяснения. Сотрудники «Национального агентства по розыску и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений» подозревают владельцев упомянутого элитного жилого дома в правонарушениях по профилю агентства, то есть в том, что активы получены в результате коррупции. Такие подозрения и дают им, с их точки зрения, право производить рейдерские захваты; что называется, грабь награбленное. Сотрудники «бизнес-центра» и частной армии выступают в роли добровольных помощников — как говорят в Киеве, «активистов».

При этом участники рейдерских захватов не считают нужным никак камуфлировать свою деятельность. Больше того — они выкладывают в YouTube ролики, в которых видно, как именно они спиливают замки с чужих дверей и что именно они делают потом в захваченных квартирах. С их точки зрения, все это — круто.

Стилистическое сходство — нет, не с раннесоветским периодом, а с карикатурами на него — настолько очевидно, что выглядит гротеском. Эти люди явно что-то слышали про Шарикова, но им забыли рассказать, что Шариков — не герой украинского сопротивления и вообще не положительный персонаж. В виде фарса повторяется не только трагедия.

То, что об этой истории рассказала именно газета «Вести», неслучайно. Не так давно она и сама стала жертвой аналогичной комбинации. Рейдеры до сих пор находятся в редакции, и никакие жалобы депутатов Европарламента им не мешают. В том случае цель была как бы на полпути от политики к «просто деньгам», это была атака на неподконтрольное СМИ с параллельным захватом имущества. Но в случае с жилым домом никаких политических целей уже нет.

Итого мы имеем: предпринимателей, ставших объектом рейдерского захвата; законопослушных граждан, лишившихся арендованного и, по киевским меркам, весьма недешевого жилья, а равно и собственных вещей (ложечки найдутся не все); двадцатилетних революционеров из сельской местности, которых легко развращает подобная трактовка революции как источника быстрого удовлетворения потребностей; и, наконец, сотрудников правоохранительных органов, которые не обращают на эту и подобные ей истории никакого внимания.

Ударная сила майдана

В качестве выводов из этой чудесной мизансцены мы имеем: очередной «привет» деловому климату и строгому соблюдению законов и бизнес-атмосферу такого уровня, что удержаться от инвестиций просто нет никаких сил; кроме того — укрепление революционно настроенных рейдеров в мысли о том, что им никогда и ничего не будет, во всяком случае — по закону и от полиции; также — чувство бессилия и беспомощности у мирных граждан, которые понимают, что они могут стать следующими; и, наконец, очередной удар по и без того невысокой самооценке сотрудников правоохранительных органов.

Самое интересное, что никак по-другому эта история и не могла развиваться. Государственную власть тоже захватывали ради денег — но, во-первых, денег там оказалось не так уж и много, а во-вторых, «лидеры майдана» никогда и не собирались делиться этими деньгами с теми, кто четыре года назад взял на себя силовую сторону госпереворота. Как гаишнику в анекдоте вместо зарплаты выдают дорожный знак с правом поставить его в любом понравившемся месте, так и с боевиками майдана расплатились индульгенцией на будущие преступления. Они не заплатят. Заплатят те, кто не помешал им захватывать власть.