В издательстве «МГИМО-Университет» вышла новая работа сотрудника МГИМО, выдающегося кавказоведа и историка международных отношения профессора, доктора исторических наук Владимира Владмировича Дегоева.

Годфрид Схалкен. Портрет Петра Первого. 1706

Дегоев — автор книг, которые давно уже стали классикой целого направления исторической науки: «Кавказский вопрос в международных отношениях 30−60-х гг. XIX в.», «Имам Шамиль: пророк, властитель, воин», «Большая игра на Кавказе: история и современность», «Внешняя политика России и международные системы: 1700−1918 гг», «Россия, Кавказ и постсоветский мир: прощание с иллюзиями», «Кавказ и великие державы. Политика, война, дипломатия». Каждая из этих работ была настоящим явлением и имела успех в историческом сообществе. В высшей степени символично и справедливо, что с именем В. В. Дегоева связано восстановление издания «Кавказского сборника», начатое в 2004 году под его научной редакцией при Центре Кавказских исследований МГИМО.

Алексей Кившенко. Имам Шамиль перед главнокомандующим князем А. И. Барятинским, 25 августа 1859 года. 1880

Данная работа профессора Дегоева нова во многих отношениях. Он обратился к самому началу петровского времени, концу XVII века, которым ранее не занимался. Каждый профессионал знает, насколько труден и опасен переход к проблемам другого периода. Изданная книга носит название «Дипломат петровского призыва. Прокофий Возницын». Обращение к очень слабо известной у нас личности, теснейшим образом связанной с судьбами русской политики на южном, турецком направлении, в известном смысле традиционно для автора.

Петр и Возницын — два главных персонажа книги. По-другому, конечно, быть не может, если автор пишет о времени, названном именем правителя. Как всегда, радует широкий контекст рассматриваемых событий, в котором рассматривается исторический факт. Этот контекст требует колоссальных знаний — ведь служба Возницына связана практически со всеми значимыми внешнеполитическими действиями русской дипломатии, начиная еще с последних лет правления Алексея Михайловича. Тут и поездка в тогдашнюю столицу Персии — Исфаган, и миссия в Константинополе, и участие в «Великом посольстве» (статус Возницына — третий великий посол — говорит о многом), и дипломатическая подготовка Великой Северной войны со Швецией. Вена, Лондон, Амстердам, Париж, Кенигсберг, Венеция — центры того, что тогда называли «большой европейской политикой», турецкий и польские вопросы — все это находилось в сфере пристального внимания петровского дипломата, который принял активнейшее участие в смене вектора русской внешней политики с юга на север, к переходу от безуспешных попыток укрепить и расширить антиосманскую коалицию до формирования антишведского союза. Собственно, этот переход и стал основным предметом исследования историка, и в центре его находится Карловицкий конгресс 1698—1699 годов, в ходе которого Прокопий Возницын сыграл весьма, весьма значительную роль. Полезно обращение к первым шагам русской дипломатии на международных конгрессах. Тем паче, что эти конгрессы отнюдь не относятся к широко известным событиям дипломатического прошлого. В общем, такого рода исследование необходимо, и символично, что оно вышло в издательстве МГИМО.

Сергей Кириллов. Петр Великий.1984

Сделано это исследование добротно, хорошо, профессионально. Как утверждает В. В. Дегоев: «Профессионализм — понятие весьма многозначное и порой шаблонно-неопределенное. Профессионалами называют и очень узких специалистов в какой-то области, и людей, обладающих высокой квалификацией в самых разных видах деятельности» (С.48). С такой трактовкой нельзя не согласится. Ну что же, в данном случае профессионализм — понятие, безусловно, определенное и связанное с высокой квалификацией исследователя. Книгу можно рекомендовать всем тем, кто интересуется научной версией истории нашей страны.

Последнее, что хочется сказать, — необходимость общей работы по имперской политике России начиная с петровского периода давно уже стоит в порядке дня. Совершенно очевидно, что новая книга В. В. Дегоева — первый приступ к системному анализу внешней политики XVIII столетия. Желаю ему успехов!