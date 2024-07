В то время как американские солдаты, сражающиеся в горячих точках, разбросаны по всему миру, конгресс США и думать забыл о своем конституционном долге, который обязывает членов парламента голосовать за развязывание войны в той или иной точке мира, пишет Дэнни Сджарсен в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

С 1945 года около 100 тыс. молодых граждан США погибли в десятках необъявленных войн. Ни разу со времен окончания Второй мировой войны конгрессу не хватило смелости для того, чтобы встать и проголосовать, как того требует конституция США, за официальное объявление войны. Конечно, конгресс выносил ничтожные резолюции, «разрешающие» тому или иному президенту США отправлять войска в горячие точки. Конгресс предоставляет так называемые полномочия на использование военной силы (Authorizations for the Use of Military Force — AUMF).

С другой стороны, были случаи, когда американский президент в одностороннем порядке перебрасывал солдат из одной горячей точки в другую. Конгресс такая ситуация, похоже, устраивает: не нужно голосовать, задавать неудобные вопросы или нести ответственность за возможные последствия. Это не просто позор, это настоящий национальный кризис.

The U.S. Army Афганистан

Следует рассмотреть два последних случая, когда конгресс предоставлял президенту полномочия на использование военной силы. Этими полномочиями воспользовались три американских президента. После терактов 2001 года конгресс позволил президенту принять меры в отношении тех, кто был причастен к нападениям или укрывал террористов, организовавших нападения в Нью-Йорке и Вашингтоне. Затем, примерно через год, конгресс еще раз санкционировал применение военной силы против Ирака. Военная кампания против Багдада была основана на ложных, вводящих в заблуждение сведениях и заявлениях администрации 43-го президента США Джорджа Буша. По сути, конгресс разрешил главе Белого дома свергнуть иракского президента Саддама Хусейна и «защитить» США от угрозы, исходящей от Багдада.

Однако перечисленные AUMF не оправдывают другие продолжающиеся военные вмешательства США в страны Западной Африки и Южной Азии. По словам Буша, бывшего президента США Барака Обамы и нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, упомянутые AUMF санкционируют действия США в Африке и Азии. По сути, эти расплывчатые резолюции конгресса предоставили эффективное политическое прикрытие для американского вмешательства на Ближнем Востоке. Здесь стоит привести краткий список текущих военных интервенций США:

Нигер. В 2018 году в стране погибли четверо солдат, сражавшихся с исламистскими радикалами;

Сомали. Погиб один спецназовец во время столкновения с боевиками «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые хотят установить исламистское правительство в Восточной Африке;

Йемен. Саудовская Аравия использовала бомбы американского производства против хуситов. Эр-Рияд способствовал возникновению массового голода и эпидемии холеры.

Сирия. Правительство США предпринимает шаги по свержению президента Сирии Башара Асада и противодействует исламистам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

и противодействует исламистам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Афганистан. Борьба продолжается против «Талибов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ни одна из перечисленных групп либо просто не существовала в 2001 году, либо не имела никакого отношения к нападениям 11 сентября 2001 года, т. е. не подпадает под действие двух существующих AUMF.

DVIDSHUB ВС США

К счастью для сегодняшних политиков, большинство граждан США почти не заботятся о внешней политике и не читают AUMF. Они полагают, что у президента есть все основания для развертывания войск. Настало время провести широкое обсуждение и определить, в каких именно конфликтах, если такие вообще есть, должны участвовать американские солдаты.

Те, кто заседает в сенате и палате представителей, должны хорошенько подумать, стоит ли вообще направлять войска в те или иные горячие точки? Хотят ли парламентарии вечно бороться с «терроризмом»? Если да, то конгресс должен заявить об этом публично. Парламентариям следует набраться мужества и проголосовать за объявление войны. Граждане США выполнят свой долг, а на следующих выборах призовут власти к ответственности за принятое решение.