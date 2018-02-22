Если цель внешней политики президента США Дональда Трампа, для которого «Америка прежде всего!», заключается в том, чтобы «поставить интересы американского народа и безопасности страны на первое место», то события, которые в настоящее время разыгрываются в Сирии, демонстрируют полный провал этой политики. Хотя цель обеспечения защиты граждан и интересов США от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и была полностью обоснована, выбранная Белым домом тактика достижения этой цели нанесла скорее урон защищенности страны, а не укрепила ее, пишет Дэниел Л. Дэвис в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Статуя Свободы

На первый взгляд, политика Вашингтона может показаться разумной: для борьбы с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) США приняли решение поддержать Иракские силы безопасности (ИСБ) в их операции по освобождению города Мосула, а также Демократические силы Сирии (ДСС), по большей части состоящие из курдских бойцов, для захвата сирийского города Ракки. Тем не менее даже при малейшем анализе видно, что этот план едва ли может обеспечить США хоть какой-то шанс на долгосрочный успех.

Армия Ирака

На фундаментальном уровне, считает автор, с самого начала было ясно, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никогда не станет жизнеспособным политическим образованием, которое могло бы сохранить захваченные у крайне слабых иракских военных в июне 2014 года территории. Боевики-исламисты показали себя превосходными убийцами мирных жителей и пленных, какими-либо управленческими умениями они при этом не обладали, поэтому их крах был неизбежен с самого начала.

Таким образом, разумная политика США в то время заключалась бы в сдерживании исходящей от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) угрозы в географических рамках и передаче решения этой проблемы региональным державам, которые и обладали большим потенциалом для уничтожения исламистов, и в большей степени были в этом заинтересованы.

В частности, в Ираке для правительства страны необходимость оправиться от неудачи 2014 года, реформировать вооруженные силы и вернуть захваченные территории стала вопросом существования. Хотя Багдаду и потребовалось бы больше времени для ликвидации исламистов, благодаря совместным действиям ИСБ и шиитских вооруженных формирований в конечном счете удалось бы нанести поражение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В Сирии же сложилась намного более сложная ситуация, поскольку там исламистам противостоял более широкий круг сил. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) противостояли сирийское правительство, военные Ирана, Турция и многочисленные вооруженные группировки. Они в конечном счете смогли бы нанести поражение боевикам и без участия США.

Вместо этого администрация бывшего президента Барака Обамы приняла решение повторно отправить американских военных в Ирак, которые с 2014 года должны были проводить совместные с ИСБ операции. Затем, в 2015 году, Вашингтон развернул на территории Сирии первые подразделения специального назначения, которые должны совместно с различными оппозиционными группами противостоять «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эти шаги почти сразу стали причиной осложнений и издержек для интересов США.

Подбитый иракский танк

В Ираке советники и военно-воздушные силы США в некоторых случаях помогали поддерживаемым Ираном ополченцам добиваться успеха на местах, что, в свою очередь, усиливало позиции Тегерана в Ираке. Их влияние сохраняется в стране и сегодня. Более того, спустя менее чем два месяца после своего избрания Трамп приказал направить в Сирию еще несколько сотен военнослужащих, которые должны были оказать поддержку ДСС в их битве против исламистов, прежде всего, в Ракке. Такой шаг вызвал протест у союзника США по НАТО Турции, тогда как в Дамаске такое вторжение осудили. Россия предостерегла от подобных действий.

В конечном счете ДСС действительно освободили Ракку, но опять же, уверен автор, необходимо подчеркнуть, что боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со временем потеряли бы Ракку и без вмешательства США. А вот издержки для Вашингтона от поддержки курдов все больше. Так, решив воплотить в жизнь свои прежние угрозы, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал 20 января операцию «Оливковая ветвь». Перейдя границу Сирии, турецкие войска начали атаковать ДСС, которые Анкара считает для себя террористической угрозой. Мягкие протесты государственного секретаря США Рекса Тиллерсона и министра обороны Джеймса Мэттиса Эрдоган проигнорировал с полным презрением.

Турецкий лидер заявил, что Анкаре все равно, что говорят США. Они, по мнению Эрдогана, еще поймут всю ошибочность своего доверия «террористической организации». Более того, подчеркнув, что Турция останется в Сирии лишь до тех пор, пока не будут выполнены все поставленные цели, Эрдоган саркастически спросил, знает ли Вашингтон, сколько еще его войскам находиться в Афганистане. Как будто этого было мало, Россия, державшая под своим контролем воздушное пространство над регионом, поддержала Анкару.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

Тот факт, что союзник США по НАТО может с такой простотой и открыто пойти вразрез с позицией США и начать буквально убивать тех, кого поддерживает Вашингтон, и сотрудничать с самым крупным соперником Вашингтона — Москвой, является тревожным показателем того, насколько велика потеря влияния Белого дома. Россия же, со своей стороны, рада вбить клин между странами НАТО, особенно если тем самым она может уколоть США.

Такое развитие событий однозначно противоречит интересам США. И всего этого можно было бы избежать, если бы Обама не начал операции США в Сирии и Ираке и если бы его преемник Трамп не удвоил участие в них военнослужащих.

Проблемы, с которыми сталкиваются США, еще далеко не позади. Недавние события свидетельствуют о росте вероятности непреднамеренных столкновений между США и Турцией. Так, 24 января в Белом доме заявили, что в ходе переговоров между Трампом и Эрдоганом президент США «призвал Турцию к деэскалации, ограничению ее боевых действий и предотвращению жертв среди мирного населения». В тот же самый день Эрдоган объявил, что его операция расширится до сирийского города Манбиджа.

В ответ на это пресс-секретарь военных США полковник Райан Диллон подчеркнул, что расположенные в этом сирийском городе американские военные «имеют полное право защищать себя в случае необходимости».

Более того, несмотря на помощь, оказанную США при освобождении Мосула и Ракки, террористическая угроза стране, которую представляет «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), практически не изменилась. Иными словами, США потратили огромные ресурсы и пожертвовали жизнями многих своих военнослужащих в рамках миссии, ничего не получив взамен.

Армия США

Таким образом, заключает автор, вместо того чтобы отчаянно пытаться остаться в Ираке и Сирии и продлить цикл неудач, пришло время поставить интересы США на первое место. Вашингтон должен прекратить свои операции на Ближнем Востоке, вернуть войска на базы в США и начать процесс восстановления способности своих вооруженных сил противостоять потенциально экзистенциальным угрозам в будущем.