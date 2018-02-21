Последствия «снегопада века» продолжают будоражить Москву. В ИА REGNUM с просьбой придать огласке вопиющие факты бездействия ГБУ «Жилищник» района «Хорошевский» обратились местные жительницы Любовь Зайцева и Мария Севастьянова.

Севастьянова Мария Снег вывезен, как заявли москвичам

По словам активисток, местные депутаты проанализировали заключенные за 2017—2018 годы районным ГБУ «Жилищник» контракты на уборку и вывоз снега. Сравнили техзадания закупок с текущим положением дел в районе и пришли к выводу о неэффективном расходовании средств.

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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

ХОРОШЕВСКИЙ

12 февраля 2018 года № 06−02−40

На территории Хорошевского района сложилась неприемлемая ситуация по содержанию и уборке территорий.

I. В период с 16.10.17 по 31.12.17 ГБУ «Жилищник Хорошевского района» были заключены и на основании подписанных актов закрыты три контракта на вывоз снега на общую сумму 6 959 978 руб.:

1) контракт № 2 771 434 243 616 999 936 на сумму 2 062 404 руб.,

2) контракт № 2 771 434 243 616 999 936 на сумму 1 966 674,08 руб.,

3) контракт № 2 771 434 243 616 999 936 на сумму 2 930 900,37 руб.

Однако в указанный период снег с территорий дворов и внутриквартальных проездов не вывозили. Причем даже уборка снега производилась не на всех участках. В местах, где снег убирали, там же и складировали.

С 25.11.17 ГБУ «Жилищник Хорошевского района» заключило еще 5 контрактов на вывоз снега на общую сумму 12 308 542 руб. Дата окончания действия контрактов 15.04.18:

1) контракт № 2 771 434 243 616 999 936 на сумму 2 455 062,81 руб.,

2) контракт № 2 771 434 243 616 999 936 на сумму 2 921 739 руб.,

3) контракт № 2 771 434 243 616 999 936 на сумму 2 921 739 руб.,

4) контракт № 2 771 434 243 616 999 936 на сумму 2 454 833,65 руб.,

5) контракт № 2 771 434 243 616 999 936 на сумму 1 555 167,19 руб.

Дополнительно к этому еще два контракта на общую сумму 4 033 260 руб. выставлены на конкурс:

1) Закупка №0373200018818000071 на сумму 2 828 587 руб.,

2) Закупка №0373200018818000072 на сумму 1 555 167,19 руб.

При этом в период с 01.01.18 и по 01.02.18 снег на территориях дворов и внутриквартальных проездов убирался неудовлетворительно, с нарушением действующего регламента, и складировался по местам уборки, полностью загружая дворы и проезды.

Во время снегопада 3—4 февраля 2018 г. уборка снега на дворовых территориях не производилась, жители фиксировали полное отсутствие дворников. Дворники появились во дворах только после массового возмущения жителей в районных социальных сетях, техника же для уборки полностью отсутствовала. Во многих дворах снег так и не был расчищен даже к 10 февраля 2018 г. (фото состояния дворов прилагаются). Техника для вывоза снега появилась на территории района только после 7 февраля, причем это была техника МОСГАЗа, повсеместно привлекаемая для уборки.

За весь указанный период снег ни разу, несмотря на заключенные, а некоторые даже «исполненные» контракты (!!!), не вывозился. На текущий момент снег складируется на площадке, прилегающей к зданию ТЦ АВИАПАРК, десятиметровыми сугробами, угрожая жителям района экологической катастрофой (фото прилагается).

II. Сложилась катастрофическая ситуация с персоналом по уборке и содержанию территорий дворов и внутриквартальных проездов, находящихся на балансе ГБУ «Жилищник Хорошевского района»:

1) штат дворников не укомплектован, не исполняются нормативы по закрепленной численности дворников за конкретными уборочными территориями. На переклички сгоняются люди, не состоящие в штате, и соответственно после перекличек исчезающие в неизвестном направлении;

2) полностью отсутствует спецодежда у дворников, вплоть до отсутствия перчаток, персонал на уборке выглядит как «бомжи»;

3) отсутствует необходимый инвентарь для уборки. Дворники вынуждены сами мастерить лопаты, совки и веники из подручных материалов (используют пластиковые канистры и прочее).

III. В соответствии с контрактом № 2 771 434 243 617 999 872 на обслуживание коммунальной техники ГБУ «Жилищник Хорошевского района» в Приложении №3 к указанному контракту поименована техника, которая фактически не принимает участие в уборке и содержании территории района, что приводит к выводу о ее фактическом отсутствии.

На основании вышеизложенных фактов просим провести проверку в отношении действий должностного лица ГБУ «Жилищник Хорошевского района» Дмитриевой Татьяны Сергеевны, а также других должностных лиц этой организации; по результатам проверки привлечь к ответственности виновных в выявленных нарушениях.

По существу обращения и принятых мерах просим сообщить письменно по адресу:

Муниципалитет ВМО Хорошевский, 125 252 Москва, Ходынский бульвар, 15.

Приложение:

1.Фото дворов по состоянию на 10.02.18

2.Фото незаконного складирования снега на площадке, прилегающей к ТЦ АВИАПАРК.

Депутаты ВМО Хорошевский:

И.Б. Баринов

А.В. Голуенко

Л.В. Мартыненко

М.А. Михайлов

О.П. Шведова

Данное обращение народные избранники отправили в ГСУ СК по городу Москве, главе департамента по ЖКХ и благоустройству Петру Бирюкову, а также начальнику главного контрольного управления города Москвы Евгению Данчикову (документы находятся в распоряжении редакции ИА REGNUM ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в противоборстве московских властей с последствиями снегопадов пока побеждает снег. Дедлайн по ликвидации последствий, назначаемый чиновниками, уже неоднократно срывался, чему тут же находились виртуозные объяснения. Не помогают и выступления деятелей культуры по федеральным телеканалам, в которых они уверяют москвичей в том, что проблема решена. Единственное, на что реагируют московские власти, так это на публичные обращения вип-персон. В частности, Кропоткинский переулок, о котором написал в своем Твиттере посол Австралии Питер Теш, был очищен от снега буквально за одну ночь.

Подробности читайте здесь: Очистка Москвы от снега глазами Хазанова и рядовых москвичей