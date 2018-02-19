Праздник нового года по лунному календарю — Цагаан сар (в переводе с монгольского «Белый месяц») в Монголии в этом году начался 15 февраля. Цагаан сар с давних времен занимал важное место в традиционной жизни монголов. Этот праздник воспринимается как важнейшая дата года.

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ Блюдо с праздничными коржами

Название праздника наполнено символизмом. Белый для монголов — цвет счастья, благополучия. Традиционные праздничные блюда готовятся с использованием молочных продуктов — цагаан идээ (что в переводе и означает молочные продукты).

Праздничный стол должен ломиться от еды. Обязательные блюда — вареный бараний крестец и традиционные коржи, которые укладываются на большую тарелку в три, пять, семь или девять слоев. Слои символизирует «счастье» и «горе». Их стопка на праздничной тарелке должна начинаться и заканчиваться «счастьем». Пожилым или просто заслуженным и уважаемым людям позволено укладывать коржи в пять и более слоев. Те же, кто моложе 50 лет, укладывают коржи в три слоя.

В дни Цагаан сара монголы угощают гостей и другим традиционным блюдом — позами (аналог хинкали и мантов). Есть интересная статистика о том, что в Монголии праздник отмечают более 800 тыс. семей, и каждая из них готовит в среднем 600 поз. Таким образом, монголы ежегодно на Цагаан сара съедают в среднем 480 млн поз.

Праздник обычно продолжается пять дней, предновогодний день называется «Битуун». Это слово означает «закрытый», в этот день, канун наступления нового лунного месяца, на небе действительно не видно луны.

В день «Битуун» хозяйки проводят дома большую уборку, накрывают стол. Монголы уделяют особое внимание тарелке с коржами, они считают, что от тщательности ее подготовки зависит благополучие в новом году.

Также в день «Битуун» монголы кладут над дверью три кусочка льда. По традиции, это питьё для скакуна бога, который в день «Битуун» посещает каждую семью.

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ Блюдо с праздничными коржами

Поскольку праздник тесно связан с буддизмом, древними традициями и культурой, с предновогоднего дня во всех храмах ламы совершают традиционные обряды, а в музее-дворце Богдо-гэгэна звучит древний монгольский эпос.

В этом году в день «Битуун» пять часов исполнялся эпос «Хаан туульсийн ургоо». Авирмэдийн Балдандорж — хранитель традиции в девятом поколении. По словам исследователей, обычай возник еще во времена империи гуннов. Каждый год в предновогодний по лунному календарю день музей-дворец Богдо-гэгэна закрывает зимний сезон исполнения эпоса. Свои героические эпосы монголы с давних пор исполняют только в зимнее время.

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ Авирмэдийн Балдандорж исполнял эпос «Хаан туульсийн ургоо» в течение пяти часов

В первый день нового года монголы встают рано утром, в час кролика (с 5 до 7 часов утра). Монголы в прошлом делили сутки на 12 периодов, по 12 животным. Ныне такие сдвоенные часы используются при проведении традиционных и религиозных обрядов. Монголы считают, что все, кроме тех, кто вынужден соблюдать постельный режим по медицинским показаниям, должны встать в этот день в час кролика, чтобы наступающий год был полон счастьем и благополучием.

Монголы называют дни первого месяца нового года по лунному календарю «шинийн». Шинийн 1, шинийн 2, шинийн 3. Это означает «первый, второй и третий день нового года». Таким образом монголы считают праздничными дни до «шинийн 5», то есть до пятого дня нового года.

В первый день Цагаан сара принято поздравлять сначала родителей и старших в роду, потом всех остальных. Но непременно в новой одежде. Супруги, по монгольскому обычаю, не обмениваются приветствиями между собой, поскольку монголы считают, что муж и жена — это один человек.

В последующие дни навещают других близких людей, соблюдая старшинство и последовательность родственных связей. Главный ритуал праздника — это приветствие. Люди при встрече поднимают хадак (синее шелковое изделие), интересуются друг у друга, благополучно ли встретили новый год. Младший протягивает навстречу старшему обе руки ладонями вверх, а старший — ладонями вниз, младший поддерживает старшего под локти. Это означает особое уважение к старшему. После приветствия гостей угощают позами, гости и хозяева дома обмениваются добрыми пожеланиями и табакерками в знак взаимного уважения.

Семья Лувсандашийн Загдсүрэна начала отмечать белый месяц с 90-х годов, когда в стране победила демократическая революция. Тогда в Монголии стали возрождать древние традиций, в том числе «Белый месяц». До демократической революции его отмечали только скотоводы.

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ Житель сомона Алтанбулак аймака Селенга Лувсандашийн Загдсүрэн приветствует гостя

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ Хозяйка дома Орломаагийн Цагаан проводит обряд обмена табакерками. В Монголии не только пожилые, но и молодые женщины носят при себе табакерки в дни традиционного праздника

В первый день нового года по восточному календарю первые лица Монголии участвуют в буддийском ритуале в центральном храме Гандантэгчинлен и проводят церемонию приветствия совместно с ламами высокого ранга. Затем обряд продолжается в Правительственном дворце, где политики и члены парламента приветствуют главу государства и других высокопоставленных лиц страны.

Также высокопоставленные лица оказывают дань уважения старейшим жителям страны, приходят к ним в гости и преподносят подарки.

В исторических источниках указано, что монголы до XIII века отмечали Белый месяц осенью по обрядам шаманизма. А с XV—XVI веков, по мере распространения и укрепления буддизма по всей стране, этот праздник превратился в религиозный. Поэтому монголы, кроме угощения лошади бога льдом, с предновогоднего дня зажигают свечи, посещают храмы.

Праздник официально продолжается три дня, и эти дни являются не рабочими. Но, как правило, празднование длится не менее недели. Те, кто не успел повидаться с друзьями и близкими до «шинийн-3», стремятся попасть в гости до «шинийн 5», то есть до пятого дня Белого месяца.

Монголы придают особое значение этому празднику. Он способствует укреплению родственных связей. Люди верят, что если его хорошо отметить, то будущий год будет благополучным и изобильным.

А на улицах в это время повсюду встречаются люди в монгольских национальных костюмах.