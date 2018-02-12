Алексей Венецианов появился на свет в Москве 18 февраля 1780 года. Отец будущего художника Гаврила Юрьевич был родом из Нежина, необычная фамилия досталась ему от предков-греков, которые эмигрировали в Россию в XVIII веке и получили такое прозвище. Гаврила Юрьевич переехал в Москву, чтобы торговать саженцами, где нашел себе невесту в семье московского купца Калашникова.

Алексей Гаврилович Венецианов. Автопортрет. 1811

Одним из первых произведений молодого художника стал портрет его матери, Анны Лукиничны. Она явно принарядилась и позирует сыну в терракотовом платье и атласном чепце. К этому моменту Алексей был художником-самоучкой, и при всем обаянии портрета можно заметить, что ему не удалось передать глубину — фигура Анны Лукиничны выглядит плоской, необъемной. При этом она предстает перед зрителем будто в «дымке» благодаря приему «туше». Его молодой Венецианов позаимствовал у уже известного портретиста Федора Рокотова, которого знал лично — в Москве они были соседями по улице.

Множество ранних работ Венецианова погибли в огне: его родовое гнездо сгорело со всем имуществом во время захвата французами Москвы в 1812 году. Но портрет матери был ему слишком дорог, и, отправляясь в Петербург на чиновничью службу, 22-летний Алексей Венецианов забрал картину с собой.

Перебрался в столицу художник в 1802 году после окончания частного московского пансиона. Он не оставил живопись, а напротив, всерьез ею увлекся, совмещая это занятие со службой.

Венецианов Алексей. Кормилица с ребенком. Начало 1830-х

Алексей Венецианов с ранних лет тяготел к портрету и сумел устроиться учеником к известному художнику-портретисту Владимиру Боровиковскому. Под его руководством он делал копии произведений европейских мэтров, которые смог отыскать в экспозициях Эрмитажа.

Энергии у молодого художника было предостаточно, и помимо академической живописи он занялся юмористическими шаржами. Венецианов в 1808 году задумал издавать сатирический «Журнал карикатур» под девизом «Смех исправляет нравы». Предполагалось, что страницы журнала будут представлять собой гравюры с текстом, высмеивающие пороки общества. Но Венецианов успел издать лишь две из них. Императору Александру I такое прогрессивное начинание молодого художника пришлось не по душе. И если к первым двум изображениям государь отнесся снисходительно, то третье потерпеть не смог. На нем Венецианов вывел спящего чиновника, которого ожидает толпа посетителей. Перед самым выходом третьей гравюры журнал запретили, а все прежние издания были безжалостно уничтожены. Император попросил передать автору, что «он дарование свое мог бы обратить на гораздо лучший предмет».

В 1811 году Венецианов пишет «Автопортрет», который сегодня можно лицезреть в двух вариантах — в петербургском Русском музее и в московской Третьяковской галерее. Из-под кисти художника в этом же году выходит большой портрет инспектора Академии художеств Кирилла Головачевского. Сам Головачевский тоже преимущественно писал портреты, но значительным мастером не был, запомнившись в основном благодаря своей должности инспектора. Однако портрет именно этого человека принес Венецианову звание академика.

«Служащий при Лесном департаменте землемером Алексей Гаврилов Венецианов, по представленному им живописному собственному портрету, определяется в Назначенные; программою же ему на звание Академика задается написать портрет с г. инспектора Кириллы Ивановича Головачевского», — говорилось в определении Совета Академии художеств от 25 февраля 1811 года. Избрали Венецианова 1 сентября 1811 года.

Алексей Венецианов. Портрет К. И. Головачевского

В эти же годы Венецианов пишет таких выдающихся личностей, как литератор Модест Фонвизин или генерал-аншеф, сенатор Александр Бибиков. Однако наиболее известным произведением этого периода считается портрет соседки художника, княжны Веры Путятиной. Вера Степановна выглядит вовсе не типичной светской барышней, какими чаще всего в те годы изображали особ ее круга, и, вероятно, именно этим и примечательна работа Венецианова. В лице княжны нет и тени кокетства, она искренна, скромна и грациозна, одета в неброское платье цвета слоновой кости, на ее плечах аккуратная шаль, в руках — книга.

В годы Отечественной войны Алексей Венецианов возвращается к сатирическим гравюрам. Вместе со скульптором и графиком Иваном Теребенёвым он создавал карикатуры как на французов, так и на галломанов среди русского дворянства.

Венецианов с большим интересом обращается к бытовому жанру. Он создает несколько картин, среди которых «На Конном рынке», «Уличная иллюминация», «Гулянье», «У Петербургской биржи», «На Сенном рынке».

В 1818 году Венецианов, наконец, понимает, что для его творческих изысканий нужны другое место и время, и оставляет госслужбу. Он женится на бедной дворянке Марфе Азарьевой и уезжает в имение Сафонково Тверской губернии, которое принадлежит его жене.

Алексей Венецианов. Жнецы

Алексей Венецианов впервые обнаруживает себя вдали от города, и сельская жизнь оказывается для него неиссякаемым источником вдохновения, сюжетов и персонажей. В Сафонково он и обретает главную тему своего творчества.

Венецианов начинает с привычного для себя портрета, но на этот раз пишет крестьян. Постепенно он переходит к великолепным художественным композициям, передающим деревенскую жизнь русского народа, далекую от городской суеты.

28 марта 1823 года работу художника впервые представили императору. Это была картина под названием «Очищение свеклы». За этим занятием на полотне изображена группа крестьян. Судя по всему, работа для них привычна, и они беседуют. За эту небольшую по размеру картину Венецианов получил 1 тысячу рублей. Произведение же удостоилось места в Бриллиантовой комнате Зимнего дворца. Именно это произведение считается своеобразной отправной точкой, поворотом течений в русском искусстве к бытовому жанру, и Венецианов был первым его популяризатором.

Вскоре после «Очищения свеклы» из-под пера Венецианова выходит картина «Гумно», по праву считающаяся одной из лучших у художника. Как очевидно из названия, на картине изображено гумно, или сарай для сжатого хлеба. Здесь его складывали в скирды и молотили. И хотя пространственно композиция из человеческих фигур, лошадей и крестьянских орудий выглядит безупречно, в первую очередь обращает на себя внимание, с какой симпатией, сочувствием пишет Венецианов образы сельских жителей.

Алексей Венецианов. Крестьянская девушка с серпом во ржи

Венецианов старался видеть предметы «обнимающим зрением», не зацикливаясь на границах, но обозревая картину целиком. Такого эффекта он зачастую достигал с помощью многочисленных источников света на картинах, свет будто «омывает» поверхности предметов. Интерьеры также всегда играли значительную роль в картинах художника. При написании «Гумна» ради более реалистичного представления пространства и света он решил распилить переднюю стену сарая в собственном имении и рассадить там крестьян. На картине можно видеть и срезы отпиленных бревен.

В 1823 году Венецианов приступил к созданию картины «Утро помещицы». Эта картина экспонировалась на той же выставке, что и «Гумно», и ее Венецианов преподнес в дар Александру I. Полотно «Утро помещицы» стало одним из первых в новой Галерее художественных произведений русской школы, которая создавалась в Эрмитаже.

«Наконец мы дождались художника, который прекрасный талант свой обратил на изображение одного отечественного, на представление предметов, его окружающих, близких к его сердцу и к нашему, и совершенно успел в этом», — писал Павел Свиньин в журнале «Отечественные записки».

Прообразом помещицы стала супруга Веницианова. С нее же была списана и статная молодая крестьянка в одной из самых известных картину «На пашне. Весна». Она изображена в длинном сарафане, ведущей по полю двух коней. Цветовая гамма как и всегда у Венецианова балансирует на грани красных, коричневых и зеленых оттенков, небесно голубое небо и низкая линия горизонта придают фигуре монументальность, и все полотно будто балансирует на грани реальности и вымысла.

Алексей Венецианов. На пашне. Весна. Середина 1820-х

Последующие десятилетия Венецианов посвятит поискам типов крестьян и живописанию быта русской деревни. Однако художник находил время и на другие обязанности. С 1819 года он входил в Общество по распространению грамотности среди крестьян, став одним из первых его членов. Деньги от продажи «Гумна» — а это 3 тысячи рублей — он целиком пустил на обучение молодых бедняков. К себе в ученики он принимал людей из всех сословий, лично занимался с каждым. Всего у живописца было около 70 учеников, которые жили и учились у него бесплатно. Нескольким из них он помог избавиться от крепостной зависимости.

Академия художеств воспринимала это начинание крайне прохладно. Слишком далеко оно было, на взыскательный взгляд академиков, от канонов классической живописи. Венецианов учил тому, чем мастерски овладел сам, а сам он предпочитал естественную, реальную красоту канонической. Так, в картине «Купальщицы» художник показал здоровую красоту деревенских девушек, спустившихся к ручью.

Однако венециановскую школу так официально и не признали. К 1840-м годам у нее почти не осталось средств, и некоторые ученики были вынуждены переходить в Академию художеств. Венецианов считал это предательством. За долги его семье пришлось заложить имение в Сафонково, а вскоре скончалась и его супруга. Чтобы поправить дела, великий художник попытался устроиться преподавателем в Академию художеств или МУЖВЗ, но ничего не вышло. Венецианов был на грани разорения.

От такой судьбы его «спас» трагический случай на дороге. 4 декабря 1847 года он направлялся в Тверь, чтобы отвезти заказные картины — иконы для одной из церквей, которые был вынужден писать из-за безденежья. Лошади понесли на крутом заледеневшем спуске. Кучер выпрыгнул из тройки, но Венецианов то ли запутался в вожжах, то ли схватил их и попытался остановить сани. На повороте сани перевернулись, художник погиб.