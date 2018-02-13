



Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство сельского хозяйства

Есть госзаказ — создать образ современной России в продуктах питания.

Из таких их видов, например, как кедровое масло, сироп и орехи, облепиховое пюре, квашеная капуста и хрен, варенье из шишек, концентрат морса из карельской клюквы и черники, черемуховая мука, осетровая икра, мурманские креветки.

Почему именно эти продукты в первую очередь должны послужить основой для российского бренда, адресованного, например, испанским потребителям?

Потому что Минсельхоз России, по сообщению его пресс-службы, впервые представил эти российские продукты со своим впервые участием в одном из самых престижных гастрономических фестивалей Европы — Madrid Fusion, который в 16-й раз проходил в Мадриде с 22 по 24 января 2018 года.

Ecosabor.es Выставка Madrid Fusion. Испания

Как на основе этих продуктов сочинить образ страны и для чего?

Самый простой прием — натюрморт. Поместить продукты в корзинку с надписью Россия, сфотографировать и разместить на рекламных щитах и в интернете.

Есть и другой способ — макет желудочно-кишечного тракта потенциального покупателя, страдающего от недостатка российской квашеной капусты или хрена.

Для чего нужен универсальный продуктовый бренд страны, который должен быть постоянным во времени и пространстве, вне зависимости от страны его продажи? С позитивно воспринимаемым логотипом, но без лубочных, растиражированных и архаичных образов?

Для освоения бюджетных средств.

За 59 487 000 рублей надо было создать бренд/образ современной России в продуктах питания и кулинарной культуры так, чтобы Россия одновременно воспринималась как страна-экспортер, удерживающий лидерство по большинству продуктовых категорий (на сайте госзакупок конкурс под № 31 705 758 401).

Два в одном. Дескать, стыдно не есть продукты страны их лидера.

Затем нужно было модифицировать образ в расчете на китайцев и англичан, запустить соответствующий веб-портал на трех языках и еще кое-что. При этом веб-портал не должен ассоциироваться с каналом Made in Russia на восьми иностранных языках с электронным каталогом брендов российских производителей, который уже щедро профинансирован бюджетом страны.

Mcx.ru Российская продукция была представлена на гастрономическом фестивале в Мадриде

Креатив надо завершить планом рекламно-информационной кампании за рубежом, включающим создание постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов российской продукции в иностранных государствах.

На всё про всё — месяц.

Чем все закончилось — узнаем 16 февраля. Может быть.

Как и то, чем завершилось исполнение похожего заказа (№ 31 705 735 743 на сайте закупок от 14 ноября 2017 года) на 90 139 895 рублей.

За эту сумму надо было провести маркетинговые и репутационные исследования на целевых рынках Китая, Индии, Ирана, Вьетнама, Индонезии, СНГ (Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Беларусь), Германии, Аргентины, включая сельхозпродукцию.

Правительственные субсидии на эти заказы прошли через разные решения правительства.

Специальным решением высшего исполнительного органа страны (от 29 июня 2017 г. №776) Минсельхозу была выделена субсидия для передачи ее уважаемому крупному акционерному обществу (этому обществу будет посвящена следующая статья, далее УКАО) для финансирования продвижения продукции агропромышленного комплекса на внешние рынки за исключением выставочно-ярмарочной деятельности.

Возможно, в правительственных кругах понимают, что с выставочно-ярмарочной деятельностью за рубежом еще надо разбираться, в том числе с точки зрения ее эффективности для экономики страны. Может быть, были и другие причины.

В любом случае, принимая решение о выделении субсидий, правительство отделило финансирование экспортных усилий от выставочно-ярмарочного бизнеса.

Mcx.ru Александр Ткачев посетил стенды израильских компаний на выставке «АгроФарм — 2018»

Однако Минсельхоз и УКАО прочитали правительственное постановление по-своему.

Они решили, что создание концепций, а затем и постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов российской продукции в иностранных государствах не является выставочно-ярмарочной деятельностью.

Этакое честное недопонимание или заблуждение.

Самообман по-честному, забыв про схожий 90-миллионный заказ и про то, что демонстрационно-дегустационные павильоны уже появились, не дожидаясь универсального бренда и концепций.

Первый из них на бюджетные деньги открылся 15 ноября 2017 года в Шанхае (Китай).

14 декабря 2017 года состоялась презентация шоу-рума, расположенного в Хошимине (Вьетнам). Эту выставку посетило аж 200 человек профессиональной аудитории.

В Дубае постоянно действующий павильон российской пищевой продукции (опять же по сообщениям пресс-службы Минсельхоза) тоже начал свою работу до завершения многомиллионного конкурса.

Саудовская Аравия показалась нам интересной и по другой причине, связанной с Минсельхозом.

УКАО известило через сайт о закупке у единственного поставщика комплекса услуг по организации и проведению деловой миссии Минсельхоза в городе Эр-Рияде 18 декабря, и тоже со ссылкой на спецправительственное решение, выделившее крупную субсидию «на финансирование части затрат, связанных с продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и услуг на внешние рынки».

Что тут ложь? Лжи нет. Правда всё.

Не известна только заданная глубина этого продвижения и разрешено ли вообще обойтись без высокотехнологичной, инновационной продукции, ограничившись иными услугами при растранжиривании денег государства.

Договор на оказание услуг был заключен 18 декабря, участники заехали 17 декабря, а к 16 декабря все уже должно было быть готово к общению с партнерами из Саудовской Аравии.

Центральным мероприятием деловой программы с участием заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации С. Левина стало говорение на тему «Агробизнес: повестка стратегического партнерства», в ходе которой, как пафосно сообщили информагентства, «участники обсудили долгосрочные цели и потенциальные направления стратегического партнерства Саудовской Аравии с Россией в области АПК№.

Теплицы

А теперь об этом событии так, как описал его участник, исполнительный директор одной из консалтинговых компаний, высказавший свое мнение на сайте «Агроинвестор».

Он посетовал на недостаточный объем аналитических данных перед и на переговорах, так как со стороны Саудовской Аравии нет информации о своем рынке, ценах, специфике продаж, каналах реализации и т. д. А ведь, планируя поставки на внешние рынки, экспортерам важно понимать не только какой объем того или иного продукта потребляет данная страна, но и то, как этот объем реализуется: каковы приоритетные каналы продаж, средний квант поставки, роль брендов на местном рынке.

В качестве примера он привел сравнение нашего и польского рынков мяса птицы: у нас покупатели предпочитают брендированную продукцию, а поляки категорически не любят любые дополнительные идентификаторы на упаковке — им важен сам продукт; так что вся птица у них продается в прозрачных упаковках.

Вся эта информация очень важна для выстраивания собственных «цепочек поставок», которыми управляют именно наши экспортеры, а не зарубежные дистрибьюторы.

Так что тем российским компаниям, которые планируют выходить в этот регион, однозначно нужно будет заказывать специализированные исследования, иначе много средств и времени уйдет на получение нужных данных опытным путем.

При переговорах огромное значение имеют личные отношения. Все местные специалисты однозначно рекомендуют сначала найти «нужного человека», а затем уже вместе с ним или с ними планировать дальнейшую работу.

Так что переговорный процесс начался, но экономическую целесообразность все равно нужно будет подтверждать практическими действиями.

Вот это то, что рассказал участник бизнес-миссии.

А зачем нужно было под конец года большой кампанией за государственный счет лететь в Эр-Рияд?

Ведь месяцем раньше в этом же городе завершилась работа межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерации и Королевством Саудовская Аравия.

Mcx.ru Александр Ткачев провел встречу с Министром окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Королевства Саудовская Аравия

К моменту открытия заседания товарооборот между странами в 2017 году уже вырос на 70 процентов. В начале ноября Саудовская Аравия открыла рынок для поставок российской говядины, мяса мелкого рогатого скота, мяса птицы и их субпродуктов.

Основная задача — перевести достигнутые договоренности в практическую плоскость, и следующая межправительственная бизнес-миссию в Саудовской Аравии намечена уже на весну 2018 года.

Но Минсельхоз опередил весну. На словах. И прилетел в Эр-Риад в декабре. Поговорить. Поговорили.

Готовя публикацию, наткнулся на факт, о существовании которого даже не подозревал.

Оказалось, что в Минсельхозе пресс-служба существует автономно от министерства, хотя и подведомственна ему, в форме федерального государственного бюджетного учреждения «Пресс-служба Минсельхоза России».

Опять — бюджетные траты на реализацию полномочий Минсельхоза, прямо не прописанные в положении о нем.

Зато это позволяет самой пресс-службе самостоятельно заказывать услуги, которые она же и должна исполнять сама. В прошлом году, например, на общую сумму 10 миллионов рублей.

За 4 миллиона рублей пресс-служба заказала планирование и проведение мероприятий деловой программы 19-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2017», невзирая на то, что на эту выставку уже выделено, по разным источникам, финансирование до полумиллиарда рублей, в том числе на обеспечение участия Минсельхоза и его партнеров в этой выставке (заказы под №№0173100006417000106, 31 705 572 320, 31 705 401 381, 31 705 557 426 и т. д., и т. п.).

Steemit.com Деньги в унитаз

Нанятый пресс-службой исполнитель должен был предложить всего за 4 миллиона рублей осуществить анализ технологических и инновационных трендов, направлений дальнейшего роста российского АПК, экспорта сельскохозяйственной продукции, анализ рынков сбыта российской сельхозпродукции, продуктов питания и напитков.

Кроме этого — анализ российских и зарубежных открытых источников, выявить наиболее уважаемых людей в отрасли у нас и за рубежом, придумать 10 тем для дискуссий и найти 30 спикеров выставки для приглашения.

Затем организовать обсуждение выявленных проблем в деловой части программы выставки.

Получается, что те 150 миллионов рублей по протекции Минсельхоза, о которых речь шла выше, вообще потрачены зря, если все то же самое, по мнению пресс-службы того же Минсельхоза, можно сочинить всего за 2 миллиона рублей.

После такого полета мысли и размаха действий нет ничего удивительного в том, что пресс-служба вошла в апофеоз и заказала на 3,1 млн рублей подготовку ежедневных (а в некоторых случаях и раз в три часа) отчетов о публикациях про руководство Минсельхоза.

В 6 500 федеральных и 18 000 региональных СМИ, в 6 900 — из СНГ и Балтии, в 6 300 зарубежных СМИ и во всех соцсетях.

Собственный сайт федерального государственного бюджетного учреждения «Пресс-служба Минсельхоза России», пережившего не одного министра, начинается с раздела «АБВГД».

АБВГДейка на старте сайта сразу предлагает посетителям освежить свои знания иностранных слов с помощью словаря иностранных слов, выпущенного московским издательством «Русский язык» в 1989 году.

Буква А представлена четырьмя словами: авалем, авантажем, Авгиевыми конюшнями и авгуром (в Древнем Риме — жрец, толковавший волю богов по крику и полету птиц, по падению молнии и другим небесным явлениям, прорицатель. Второе значение авгура — человек, делающий вид, что посвящен в особые тайны).

После слов с Г-началом следует перерыв. До слов, начинающихся с буквы У.

Завершается словарь классно — словом «янус», что означает «двуличный человек».

Совсем как российская выставочно-ярмарочная деятельность за рубежом за казенный счет.