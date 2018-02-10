Анализ ситуации, связанной с покупками целым рядом стран Ближнего Востока систем противовоздушной обороны России, включая самый мощный и надежный в мире комплекс ПВО по уничтожению воздушных целей С-400, говорит о том, что эти страны согласились не только на то, чтобы получить от России надежную защиту своих воздушных рубежей, но и готовы в дальнейшем к объединению своих национальных систем ПВО в единую региональную систему под руководством и контролем Москвы.

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРК С-400

Происходящее говорит о комплексном взаимодействии руководства России с руководством Турции, Катара, Саудовской Аравии и других стран. Во-первых, это говорит о политическом доверии к Москве руководства стран этого региона, что очень важно. Это говорит о наличии у Москвы системной аргументации по всему спектру взаимодействия наших стран, которая принимается партнерами. Это говорит о наличии грамотной и комплексной стратегии у российского руководства в этой части мира.

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРК С-400

Во-вторых, это говорит о высоком качестве российской военной техники и высоком уровне ее технологичности, что немаловажно в условиях высокой вероятности грядущих мировых конфликтов. К тому же закупка такой техники, как комплексы С-400, говорит о том, что страны этого региона готовятся оборонять себя и свои ресурсы совсем не от России.

В-третьих, необходимо помнить, что основной компонентой американской стратегии захвата территорий и стран является достижение подавляющего превосходства в воздухе. Без этого США не мыслится ни одна военная кампания. С комплексами С-400 данная задача американского военного командования не решается. Соответственно, риск втягивания Вооруженных сил США в военную кампанию против стран, обладающих комплексами С-400, стремится к нулю при наличии у этих стран политической составляющей к сопротивлению.

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРК С-400

В-четвертых, закупка комплексов С-400 имеет значительный эффект для российского военно-промышленного комплекса — поддержания производств высокотехнологичной техники в рабочем состоянии и получения хорошей прибыли.

В-пятых, достижение такого военно-политического понимания говорит о том, что, скорее всего, Россия и нефтяные страны Ближнего Востока договорились о совместной стратегии развития нефтегазового сектора, для чего эти территории должны быть взяты под надежный контроль российскими средствами ПВО.

И при этом не надо забывать, что еще в 2016 году Россия поставила комплексы С-300 в Иран.

Если наложить данную стратегию Москвы на Ближнем Востоке с планами экономического объединения Евразии проектом «Один пояс, один путь», с планами России восстановить свое военное присутствие на всем протяжении Средиземного моря, вплоть до выхода в Атлантический океан, то общая картина получается очень интересной и впечатляющей.