Официальный Минск старательно обходит все острые углы во взаимоотношениях с нынешней необандеровской властью на Украине. Это ни для кого не секрет. Ни одна провокация, за исключением поимки украинского шпиона в республике, так и не удостоилась реакции на высшем уровне. И это понятно — бизнес гораздо важнее.

Современные бандеровцы

Тем не менее, думаю, что о тех возможных проблемах в белорусско-украинских отношениях, которые четко обозначены вполне официальным лицом украинского режима, необходимо знать белорусской общественности, как бы их ни старались замалчивать официальная пропаганда республики совместно с националистическими СМИ.

В этой связи напомню, что в конце января на Украине поставили под вопрос нынешние границы белорусского государства. Если бы это сделали в России, то нет никаких сомнений, что, как и в случае с известным выступлением бывшего директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) генерал-лейтенанта Леонида Решетникова по вопросу белорусского языка, советника-посланника посольства России в республике вызвали бы в МИД для вручения ноты. Однако в полностью аналогичном и даже более знаковом случае с Украиной белорусский МИД хранит показательное молчание.

Иван Шилов ИА REGNUM Памятник Франциску Скорине в Минске

Напомню, что 22 января текущего года, в отмечаемый необандеровцами «День соборности», идеолог так называемой декоммунизации и инициатор признания современной Украины правопреемницей УНР Владимир Вятрович, занимающий должность директора «Украинского института национальной памяти» (УИНП), заявил, что киевский режим должен вернуть под свой контроль не только Крым и Донбасс, но и «земли, где украинцы были автохтонами».

Напомню, что еще в 2008 году единомышленниками тогда ещё малоизвестного пропагандиста ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в России) Вятровича во Львове был организован благотворительный фонд «Украина-Русь». В 2009 году фонд «Украина-Русь» представил карту под названием «Соборная Украина», на которой были обозначены «исконно украинские территории». К таковым были отнесены, помимо Украины в постсоветских границах, большая часть Ростовской, Воронежской, Курской и Брянской областей, вся Белгородчина, большая часть Гомельской и вся Брестская область Белоруссии, а также польские Лемковщина, Надсанье, Холмщина и Подляшье.

Таким образом, Вятрович и его единомышленники совершенно не скрывали, а сейчас тем более не скрывают того, что «Украина должна предъявить территориальные претензии практически ко всем своим соседям, в первую очередь к России, а также к Белоруссии и Польше».

Можно было бы сказать, что официальный Минск не отвечает на заявления Вятровича потому, что незачем пиарить местного фрика, а возглавляемый им институт — величина незначительная. Однако это не так.

На самом деле Украинский институт национальной памяти (УИНП) — это государственный научно-исследовательский институт Украины, центральный орган исполнительной власти, имевший до 23 июля 2008 года специальный статус. Создан по инициативе президента Украины Виктора Ющенко с основными задачами «воссоздание справедливой истории украинской нации» и «формирование и реализация государственной политики в этом направлении».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Музей истории

Решение о создании УИНП в виде государственного комитета национальной памяти было принято кабинетом министров 17 мая 2006 года. В появившемся в официальной печати 31 мая 2006 года постановлении кабмина УИНП уже больше не упоминается как госкомитет, а называется центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. Местом его расположения указана улица Липская, дом 16, (параллельная ул. Банковой, где находится секретариат президента Украины) в здании, принадлежащем киевскому управлению СБУ (сам Вятрович в свое время возглавлял архив СБУ).

То есть, с учетом того, что институт создан по решению кабмина Украины, финансирование этого института ведется из бюджета, статус этого учреждения вполне государственный. Соответственно, и заявления этого чиновника являются официальными и, если они не были дезавуированы, отражают официальную точку зрения Киева.

Соответственно, возникает логичный вопрос — почему в одном случае МИД и СМИ Белоруссии устроили публичный скандал, а в другом случае показательно молчат? Откуда эти двойные стандарты?

Думаю, дело в том, что текущая идеология официального Минска на потребу дня не сильно отличается от той, что сегодня доминирует в Киеве. Сторонники Союзного государства России и Белоруссии, Евразийского экономического союза сегодня в республике, как и на необандеровской части Украины, получают реальные сроки. А местные националисты, пользуясь той информационной «форточкой», которую им предоставили власти, откровенно изгаляются над Россией, ее текущими проблемами, трагедиями (об этом в нашей следующей публикации), и им за это ничего не грозит, никому не предъявляются, как Дмитрию Алимкину, Сергею Шиптенко и Юрию Павловцу, обвинения в разжигании и так далее. Наоборот — всё это, как показывает «золотое правило» логико-семантического следования, покровительственным молчанием власти поощряется.

Соответственно, местные националисты — побратимы украинских необандеровцев — чувствуют свою вседозволенность в травле Русского мира и пользуются этим на всю катушку, в то время как реальные угрозы белорусскому суверенитету белорусскими властями игнорируются.

Viktor_Yushchenko Виктор Андреевич Ющенко

Но ведь мы все взрослые люди и прекрасно понимаем, что в определенных случаях бездействие является вполне определенным действием. Поэтому белорусские власти, конечно, могут закрывать глаза на разжигание местными националистическими СМИ русофобии и агрессивного национализма. Но это совсем не значит, что на это будут закрывать глаза в России.