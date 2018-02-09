Сегодня, 10 февраля, шахматный мир отмечает негромкую дату. 22 года назад компьютерный разум выиграл первую в истории человечества партию у сильнейшего шахматиста Земли — тогдашнего чемпиона мира Гарри Каспарова. Сегодня на земле, пожалуй, нет человека, который хотя бы раз не сыграл с шахматной программой. А начиналось всё не так буднично.

MichaelMaggs Шахматы

(сс) GFHund Гарри Каспаров, 1980

Первый раз Каспаров всерьёз померился силами с компьютером сразу, как стал чемпионом мира в 1985 году, когда ему было 22 года. Перед советским шахматистом выстроились 32 доски, за которыми стоял электронный противник. Как вспоминает Каспаров, «я не чувствовал страха», и сеанс одновременной игры, длившийся более пяти часов, закончился со счетом 32:0. В пользу человека.

«Если не для всех, то хотя бы для меня это были старые добрые времена, когда человек мог противостоять шахматному компьютеру. Золотой век, оказавшийся безжалостно коротким…» — скажет позже Каспаров в своей монографии «Человек и компьютер: взгляд в будущее».

S.M.S.I., Inc. — Owen Williams, The Kasparov Agency Каспаров и Ананд на крыше Южной башни Всемирного торгового центра, 1995 год

Золотой век, таким образом, продлился чуть более десяти лет. Уже в феврале 1996 года машина победила человека. Это сделал шахматный суперкомпьютер «Дип Блу» (Deep Blue, дословно «Тёмно-синий»). «Ящик» весил 1,5 тонны и управлялся целой когортой учёных США.

За компьютер фигуры передвигал американский программист тайваньского происхождения Фэн Сюн Сю, который и стоял у истоков создания шахматного интеллекта. На самом деле, как позже разоткровенничался Сю, матч в Филадельфии больше походил на авантюру:

«В то время никто за пределами IBM не знал, что наша машина существует всего две недели. Мы были совершенно не готовы к матчу».

Профессиональный разбор первой шахматной баталии человека и машины интересен лишь непосредственно шахматистам, коих среди читателей ИА REGNUM, наверное, невеликое множество. Поэтому изложу в занимательном ключе.

Итак, белыми выпало ходить «Дип Блу». Компьютер сделал первый ход, словно Остап Бендер — «перетащил королевскую пешку с е2 на е4». Партия веков началась!

S.M.S.I., Inc. — Owen Williams, The Kasparov Agency Гарри Каспаров, 2003

Уже на тринадцатом ходу «Дип Блу» поставил чемпиона в тупик, атаковав конём чёрного ферзя. Каспаров убрал из-под удара сильнейшую фигуру, но так, что под ферзёвую связку попал конь. С этого момента позиция чёрных начала ухудшаться и в конце концов стала просто отчаянной.

На 37-м ходу Гарри Каспаров сдался.

Когда была зафиксирована победа искусственного интеллекта, ошеломлённый чемпион мира неожиданно спросил у программиста, передвигавшего фигуры за белых: «Где я мог сыграть лучше?»

«Этот вопрос застал меня врасплох. Я едва умел играть в шахматы, а величайший шахматный ум планеты спрашивал меня, где он мог бы улучшить свою игру», — удивлялся не менее ошеломлённый Фэн Сюн Сю.

Проигрыш «железу» так взволновал 33-летнего молодого человека, что во время вечерней прогулки Гарри спросил у своего компьютерного консультанта Фредерика Фриделя:

«Фред, а что если эта штука непобедима?!»

За матчем по интернету — ещё только-только набиравшему силу — следили европейцы. Как писала американская пресса, сайт, где транслировался матч, обошёл даже раздел в сетевом журнале «Спортс Иллюстрейтед», где демонстрировались девушки в купальниках.

Справедливости ради скажем, что сам матч, состоящий из шести партий, Каспаров у шахматной машины выиграл. Вторая партия была за Гарри, третья и четвёртая завершились ничьей, а в двух остальных чемпион уверенно победил. Окончательный счёт — 4: 2 в пользу Каспарова. Но, несмотря на победу в матче, в истории человечества осталась первая игра, проигранная человеком.

S.M.S.I., Inc. — Owen Williams, The Kasparov Agency Игра против Fritz X3D

Что же это было? Неужели сцены из фильма «Терминатор» становятся реальностью? Сам Фэн Сюн Сю не склонен был так считать.

«Дип Блу» — не искусственный интеллект, — высказался программист в своей книге. — Это всего лишь тонко настроенный инструмент, который показывает разумное поведение в ограниченной области».

На самом деле «ничейную смерть» шахматам прочили ещё в 20-х годах прошлого века. Новый чемпион мира Хосе Рауль Капабланка играл так технично и непогрешимо, что победить его казалось невозможно. И современники гениального кубинца вдруг подумали: «А если все начнут так играть, как Капа, что тогда ждёт наши шахматы?»

Но, слава Богу, уже следующий чемпион мира Александр Алехин развеял миф о непобедимости Капабланки. Сегодня норвежец Магнус Карлсен (кстати, пятый чемпион мира на букву «К», а если его когда-нибудь победит наш Сергей Карякин, то впору сказать, как в анекдоте, — «тенденция, однако») показывает своё превосходство над самыми рейтинговыми элитными гроссмейстерами. Но и Магнусу не по силам обыграть могучую шахматную программу…

(сс) GFHund Гарри Каспаров, 2005

«Так что же, ХХI век — реквием по шахматам?» — спросил я моего учителя в журналистике и трёхкратного чемпиона Курганской области по шахматам Валерия Паниковского.

«Никогда! — воскликнул Паниковский. — Так называемые белковые шахматисты будут играть между собой с прежним азартом и восторгом, потому что кладезь древней игры поистине неисчерпаем. Да, с помощью всесильного компьютера дебют в шахматах исследован до 30-го хода. Но ведь есть ещё миттельшпиль и эндшпиль, где безбрежное раздолье для фантазии и мастерства профессионалов. Не говоря уже о миллионах любителей, для которых шахматы навсегда останутся любимой игрой на все времена».

Так что вам шах и мат, машина!